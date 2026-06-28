మీన రాశి వారఫలాలు: జూన్ 28 - జూలై 4 వరకు లాభాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు గల వారంలో మీన రాశి వారికి గురు దృష్టి వల్ల సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వారాంతంలో ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి.
రాశి చక్రంలో చివరిదైన మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో కీలకమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. వారం ప్రారంభం ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఇతరుల సహకారంతో మొదలవుతుంది. కార్యాలయాల్లో పైఅధికారులు, సమాజంలో గౌరవనీయ వ్యక్తులు మీ ఆలోచనలకు మద్దతు ఇస్తారు. ఇటీవల మీ శ్రమకు సరైన గుర్తింపు దక్కలేదని ఆందోళన పడేవారికి ఈ వారం కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.
గురుడి శుభ దృష్టి ప్రభావంతో మీ ఆలోచనల పరిధి పెరుగుతుంది. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు, వ్యాపార విస్తరణ లేదా కొత్త క్లయింట్లను ఆకర్షించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో భాగస్వామి వల్ల ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అయితే, పిల్లల ఆరోగ్యం లేదా వారి ప్రవర్తన కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు. వారం మధ్యలో పని వాతావరణం మెరుగై మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. తండ్రి లాంటి పెద్దల నుంచి ఆశించిన సాయం అందుతుంది. తల్లి లేదా ఇంట్లోని వృద్ధ మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం.
బుధవారం మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మీ సొంత నిర్ణయాలపై నమ్మకం ఉంచండి. వారం ద్వితీయార్థంలో వాతావరణం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రయాణాలు రద్దయితే, దానిని విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశంగా భావించండి. హఠాత్తుగా వచ్చే బంధువుల వల్ల ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది. శనివారం నాడు ఆత్మవిశ్వాసం కాస్త తగ్గి, ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రశాంతంగా గడపడం మంచిది.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం
కెరీర్ పరంగా వారం మొదట్లో ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. నిలిచిపోయిన ఫైళ్లు, అనుమతులు పైఅధికారుల సహకారంతో ముందుకు సాగుతాయి. వ్యాపారులకు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, కొత్త స్టాక్ తీసుకురావడానికి లేదా రెండో ఆదాయ మార్గాన్ని అన్వేషించడానికి ఇది మంచి సమయం. వారం మొదటి భాగంలో సరైన వ్యక్తులతో మాట్లాడి ఖర్చుల వివరాలను తెలుసుకోండి. వెంటనే పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
విద్యార్థులు ప్రారంభంలో కాస్త నెమ్మదించినా, మంగళ, గురువారాల్లో పుంజుకుంటారు. సహచరుల సాయం తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. ఇంటర్వ్యూలు, ప్రెజెంటేషన్లలో ముందస్తు ముందడుగు మీకు మంచి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. వారాంతంలో వ్యాపార ప్రయాణాలు రద్దయినా నిరాశ చెందకుండా, పెండింగ్ పేమెంట్లపై దృష్టి పెట్టండి.
ఆర్థిక పరిస్థితి
ఆర్థిక విషయాల్లో ఈ వారం శుభ సంకేతాలు ఉన్నాయి. అదనపు ఆదాయం, కమీషన్ రూపంలో డబ్బు అందడం లేదా పాత బాకీలు వసూలు కావడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది. వ్యాపార వృద్ధి కోసం ప్రణాళికలు వేస్తారు, కానీ అతి ఉత్సాహంతో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టవద్దు.
వారం మధ్యలో ఆలోచించి తీసుకునే చిన్నపాటి రిస్క్ లాభాలను ఇస్తుంది. ఊహాగానాలు, పుకార్లను నమ్మి పెట్టుబడులు పెట్టకండి. ఇల్లు లేదా ఆస్తుల కొనుగోలుకు సంబంధించి చర్చలు జరుగుతాయి. అయితే, గురువారం నాడు తొందరపడి పెద్ద ఆర్థిక ఒప్పందాలు చేసుకోవద్దు. శనివారం నాడు ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఆచితూచి అడుగులు వేయాలి. అనవసర షాపింగ్లు, ఖరీదైన తిండి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం
బంధాలలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. జీవితభాగస్వామి మీ ప్రవర్తన పట్ల సంతృప్తిగా ఉంటారు. కలిసి భోజనం చేయడం, చిన్నపాటి షికార్లకు వెళ్లడం వల్ల అనుబంధం బలపడుతుంది. మంగళవారం ప్రేమ వ్యవహారాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ దాంపత్య జీవితం కేవలం బాధ్యతలకే పరిమితం కాకుండా, కాస్త రొమాంటిక్గా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
వారం మధ్యలో మీ మాటతీరు మృదువుగా ఉండటం వల్ల ఇతరులు మీ వైపు ఆకర్షితులవుతారు. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై మాట్లాడేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. వారాంతంలో మనసు కాస్త సున్నితంగా మారుతుంది. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే గురువారమే భాగస్వామితో మాట్లాడి పరిష్కరించుకోండి. శనివారం మౌనంగా ఉండటం కంటే సమయానికి నిజం మాట్లాడటం ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ఆరోగ్యం
మీ ఆరోగ్యం మీ మానసిక స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆదరణ వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పిల్లల గురించిన చిన్నపాటి చింతలు ఉన్నా, పెద్దల మద్దతు వల్ల ధైర్యం లభిస్తుంది. తల్లిదండ్రుల దినచర్య, మందుల విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. అందరి బాధ్యతలు మీరే నెత్తిన వేసుకుని ఒత్తిడి పెంచుకోవద్దు.
వారం మధ్యలో శక్తి సామర్థ్యాలు పెరిగినా, అతిగా శ్రమపడకండి. శుక్రవారం నాడు ఆఫీస్ పనులు, సామాజిక కార్యక్రమాలను ఒకేసారి నిర్వహించాలని చూడకండి. విశ్రాంతి అనేది బద్ధకం కాదు, శరీరానికి ఇచ్చే మరమ్మతు అని గుర్తుంచుకోండి. ఇంట్లో వేడుకలు ఉన్నప్పుడు అలసట కలగకుండా జాగ్రత్తపడండి. శనివారం ఆహార నియమాలు పాటించండి. నిల్వ ఉన్న ఆహారానికి, అర్ధరాత్రి వరకు మొబైల్స్ చూడటానికి దూరంగా ఉండండి.
ఈ వారానికి ముఖ్య సూచన
ప్రారంభంలో దొరికిన అవకాశాలను, మద్దతును సరిగ్గా ఉపయోగించుకోండి. వారాంతంలో అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుని, ప్రశాంతమైన సంభాషణలతో పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోండి.
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