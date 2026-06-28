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    కుంభ రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం మీ జాతకం మారిపోనుందా?

    జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు కుంభ రాశి వారి వారఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. శని దేవుని అనుగ్రహంతో ఈ వారం ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమ, ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటాయో పూర్తిగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 28, 2026 9:58 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    కుంభ రాశిలో చంద్రుడి సంచారం ఆధారంగా ఈ వారఫలాలు రూపొందించారు. రాశి చక్రంలో 11వ రాశి అయిన కుంభ రాశి వారికి జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు కాలం చాలా ఆసక్తికరంగా సాగనుంది. ఈ వారం ఆరంభం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆశించిన దానికంటే సులభంగా డబ్బు చేతికి అందుతుంది. మనసులో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఒక కోరిక నెరవేరే మార్గం సుగమం అవుతుంది. అన్నయ్య లేదా ఇంట్లోని పెద్దలు, పాత శ్రేయోభిలాషుల మద్దతు లభించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.

    జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు కుంభ రాశి వారి వారఫలాలు
    జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు కుంభ రాశి వారి వారఫలాలు

    సమాజంలో, కుటుంబంలో లేదా ఆఫీసులో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. శని దేవుని అనుగ్రహం వల్ల పొదుపు వైపు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల వైపు మీ ఆలోచనలు సాగుతాయి. వారం మధ్యలో మీ మాటతీరు అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది. సరైన సమయంలో సున్నితంగా మాట్లాడటం వల్ల పెద్ద గొడవలు, ఒత్తిళ్లు తగ్గిపోతాయి. విద్యార్థులకు తోటి వారి సహాయం అందుతుంది. అనుకోకుండా ప్రయాణాలు రద్దయితే మొదట్లో చిరాకు పడినా, ఆ తర్వాత డబ్బు, శ్రమ ఆదా అయినందుకు సంతోషిస్తారు. ఇంట్లోకి బంధువులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారం చివరి రోజుల్లో ఖర్చులు పెరగడం, మూడ్ మారడం వంటివి జరుగుతాయి. శుక్రవారం నాడు ఫలితాల కోసం ఎక్కువగా ఆరాటపడకండి. శనివారం నుంచి మళ్లీ ఆత్మవిశ్వాసం, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయి.

    ప్రేమ జీవితం (Love Horoscope)

    ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వారం ఆరంభం మధురంగా ఉంటుంది. వివాహితులు తమ భాగస్వామితో కలిసి చిన్న చిన్న విషయాల్లోనూ ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటారు. కలిసి టిఫిన్ చేయడం, షాపింగ్‌కు వెళ్లడం లేదా రాత్రి వేళ ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకోవడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. కొత్తగా ఏర్పడిన సంబంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. మీ మాటల్లో ఒక రకమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది, అందుకే నిజాయితీగా చెప్పే విషయాలు అవతలి వారి మనసుకు నేరుగా తాకుతాయి.

    వారం మధ్యలో ఇద్దరి మధ్య ఉన్న దూరాలు తగ్గుతాయి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు, సాయంత్రం పూట ముచ్చట్లు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి చర్చించడం వల్ల సంబంధాలు మెరుగవుతాయి. మీకు తెలిసిన సర్కిల్ లోని ఒకరు మీపై ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉంది. అయితే వారం ద్వితీయార్థంలో కుటుంబ బాధ్యతలు, డబ్బు లేదా బంధువుల జోక్యం వల్ల కొంత ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. శుక్రవారం నాడు భాగస్వామిపై ప్రేమతో పాటు కాస్త అధికారం చలాయించాలనే ధోరణి పెరుగుతుంది. శనివారం నాటికి మళ్లీ పరస్పర సహకారం లభిస్తుంది. ఓపికగా వ్యవహరిస్తే ఈ వారం ప్రేమ జీవితం ఎంతో సుఖంగా సాగుతుంది.

    కెరీర్, ఉద్యోగం (Career Horoscope)

    ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఈ వారం స్థిరమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. వ్యాపార వేగం సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, ఎలాంటి నష్టాలు లేకుండా సమతుల్యంగా సాగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది, పై అధికారుల్లో మీపై నమ్మకం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులకు అనుమతులు లభిస్తాయి. విద్యార్థులు తమ స్నేహితులు, తోటివారితో మంచి అవగాహన పెంచుకుంటారు.

    వారం మధ్యలో చర్చలు జరపడానికి అనుకూలమైన సమయం. క్లయింట్ కాల్స్, ప్రెజెంటేషన్లు, ఇంటర్వ్యూలు, టీమ్ మీటింగులు లేదా రచన వ్యాసంగాల్లో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన పెద్ద నిర్ణయాలను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడం మంచిది. డాక్యుమెంట్లను రెండుసార్లు సరిచూసుకోండి. గురు, శుక్రవారాలు మీ సహనానికి పరీక్షగా నిలుస్తాయి. శనివారం నాడు విద్యార్థులు చదువుపై బాగా దృష్టి పెట్టగలరు. వారం మధ్యలో వచ్చే గొడవల్లో చిక్కుకోకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటే, ఉద్యోగులు పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.

    ఆర్థిక స్థితి (Wealth Horoscope)

    ఆర్థిక పరంగా వారం ప్రారంభం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగవుతాయి, మీ ఆర్థిక కోరికలు నెరవేరే దిశగా అడుగులు పడతాయి. ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకాలు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి స్థిరమైన మార్గాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం. మంచి సమయం ఉన్నప్పుడే కొంత డబ్బు పక్కన పెట్టుకోవడం బుద్ధిలక్షణం. మంగళవారం నాడు రాబడి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రయాణం రద్దయితే, అది ఒక రకమైన పొదుపుగా భావించండి.

    వారం మధ్యలో ఆర్థిక ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ ఒప్పందాల్లో ఒత్తిడి ఎదురైతే వెనక్కి తగ్గడమే మంచిది. గురు, శుక్రవారాల్లో మీ ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా మీ మూడ్ బాగోలేదని లేదా ఇతరులను ఇంప్రెస్ చేయడానికి షాపింగ్ చేస్తే జేబు ఖాళీ అవ్వడం ఖాయం. శనివారం నాటికి పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. తెలివిగా సంపాదించడం, గుట్టుగా దాచుకోవడం అనే సూత్రాన్ని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి.

    ఆరోగ్యం (Health Horoscope)

    ఆరోగ్య పరంగా ఈ వారం శక్తి సామర్థ్యాలు బాగుంటాయి, కానీ మిమ్మల్ని మీరు అమిత శక్తిమంతులుగా ఊహించుకోవద్దు. మంచి వార్తలు వినడం వల్ల ఉత్సాహంతో ఎక్కువ పనులు తలకెత్తుకుంటే త్వరగా అలసిపోతారు. పనుల మధ్యలో కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోండి, మంచి నీళ్లు ఎక్కువగా తాగుతూ శరీరాన్ని కాపాడుకోండి. నడుము, కాళ్లు లేదా భుజాల నొప్పులను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

    గురు, శుక్రవారాల్లో మానసిక అసంతృప్తి లేదా మూడ్ ఆఫ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అర్ధరాత్రి వరకు ఫోన్ స్క్రోలింగ్ చేయడం, అనవసర ప్రయాణాలు, వాదనల వల్ల ఈ సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి. కాబట్టి మీ పాత జీవనశైలికి రండి. సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం, చిన్నపాటి నడక, పది నిమిషాల పాటు ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం వంటివి మేలు చేస్తాయి. మంత్ర జపం లేదా ప్రార్థన వల్ల మనసు స్థిరపడుతుంది. వారం చివరిలో కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొనడం వల్ల నిద్ర, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తాయి. ప్రయాణాల సమయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

    ఈ వారానికి ప్రత్యేక సూచన

    వారంలో లభించే మంచి ఆరంభాన్ని పొదుపుగా మార్చుకోండి. ఒత్తిడి ఉన్న రోజుల్లో అనవసర ఖర్చులు లేదా వాదనలకు దిగకుండా, మీ దినచర్యను క్రమశిక్షణతో సాగించడం ద్వారా సమస్యల నుంచి గట్టెక్కవచ్చు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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