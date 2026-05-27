గుండె నిబ్బరంగా.. నిద్ర హాయిగా: కార్డియాక్ సర్జన్ చెబుతున్న ఈ 4 చిట్కాలు పాటిస్తే నిద్రలేమి మాయం
రోజంతా కష్టపడి అలసిపోయినా.. రాత్రి పడక మీద చేరగానే కళ్లు మూతపడట్లేదా? ఆలోచనల సుడిగుండంలో పడి అటు ఇటు దొర్లుతూ గంటలు గడుపుతున్నారా? అయితే ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి 25 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ అమెరికన్ హార్ట్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ కొన్ని అద్భుతమైన చిట్కాలను పంచుకున్నారు.
"నాకు నిద్రలేమి అనేది ఒక పెద్ద బలహీనత (Achilles heel). ఏళ్ల తరబడి నేను నిద్ర కోసం పోరాడాను. కానీ ఈ నాలుగు అలవాట్లు నా జీవితాన్ని మార్చేశాయి" అని డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా (మే 27, 2026) వెల్లడించారు. ఒక గుండె వైద్యుడిగా ఆయన చెబుతున్న ఈ సూత్రాలు కేవలం నిద్రకే కాదు, మీ గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి.
1. నిద్రకు ముందు భోజనం వద్దు
నిద్రపోవడానికి కనీసం 90 నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల ముందే ఆహారం తీసుకోవడం ముగించాలని డాక్టర్ జెరెమీ సూచిస్తున్నారు.
ఎందుకు?: కడుపు నిండా తిని పడుకుంటే, శరీరం నిద్రపోవడానికి బదులు జీర్ణక్రియపై దృష్టి పెడుతుంది. దీనివల్ల నిద్రలో అసౌకర్యం కలగడమే కాకుండా, పదే పదే మెలకువ వస్తుంది.
చిట్కా: రాత్రి పూట తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ ప్రక్రియ త్వరగా పూర్తయి, శరీరం విశ్రాంతికి సిద్ధమవుతుంది.
2. వేడి నీటి స్నానం
నిద్రకు ముందు వేడి నీటితో స్నానం చేయడం చాలా శక్తివంతమైన చిట్కా అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సైన్స్: మన శరీరం నిద్రపోవడానికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు శరీర ఉష్ణోగ్రత (Core body temperature) సహజంగానే తగ్గుతుంది.
ప్రభావం: వేడి నీటితో స్నానం చేసిన తర్వాత, చర్మం మీదున్న నీరు ఆవిరవుతున్నప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రత మార్పు మెదడుకు 'ఇక నిద్రపోయే సమయం' అనే సంకేతాన్ని పంపిస్తుంది.
3. ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోండి
పడక మీద పడుకున్నాక కూడా ఆఫీసు పనులు, రేపటి టెన్షన్లు ఆలోచిస్తే నిద్ర రాదు. అందుకే 'మైండ్ రిలాక్సేషన్' ముఖ్యం.
ఏం చేయాలి?: నిద్రకు గంట ముందు నుంచి ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, టీవీలను పక్కన పెట్టేయాలి (Kill the screens). వీటికి బదులు ఏదైనా పుస్తకాన్ని చదవడం అలవాటు చేసుకోండి.
లాభం: స్క్రీన్ల నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ నిద్రకు కారణమయ్యే మెలటోనిన్ హార్మోన్ను అడ్డుకుంటుంది. పుస్తక పఠనం మెదడును ప్రశాంత పరుస్తుంది.
4. గది వాతావరణంపై నియంత్రణ
నిద్రపోయే గదిని మీ నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. దీనికోసం ఆయన 'Dark, Quiet, and Cool' అనే మూడు సూత్రాలను చెప్పారు.
చీకటి : గదిలో వెలుతురు లేకుండా చూసుకోవాలి. చీకటిగా ఉంటేనే మెలటోనిన్ విడుదలయ్యి గాఢ నిద్ర పడుతుంది.
నిశ్శబ్దం: బయటి శబ్దాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే ఇయర్ ప్లగ్స్ వాడవచ్చు.
చల్లదనం: గది మరీ వేడిగా ఉండకూడదు. శరీరం చల్లబడటం అనేది నిద్రకు ప్రాథమిక అవసరం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పీడకలలు లేదా మధ్యలో మెలకువ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
పడుకునే ముందు కెఫీన్ (టీ, కాఫీ) తీసుకోకుండా ఉండాలి. డాక్టర్ జెరెమీ చెప్పినట్లుగా గోరువెచ్చని నీటి స్నానం చేస్తే గాఢ నిద్ర పట్టి మధ్యలో మెలకువ రాదు.
2. నిద్రలేమి వల్ల గుండెకు ఏమైనా ప్రమాదమా?
అవును. సరైన నిద్ర లేకపోతే రక్తపోటు (BP) పెరగడం, ఒత్తిడి హార్మోన్లు విడుదలవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో గుండె జబ్బులకు దారితీస్తుంది. అందుకే హార్ట్ సర్జన్లు నిద్రకు అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
3. మధ్యాహ్నం నిద్రపోతే రాత్రి నిద్రపై ప్రభావం ఉంటుందా?
మధ్యాహ్నం వేళ 20-30 నిమిషాల పవర్ న్యాప్ (Power Nap) మేలు చేస్తుంది. కానీ గంటల తరబడి నిద్రపోతే రాత్రి నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుంది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం సోషల్ మీడియాలో నిపుణులు పంచుకున్న వివరాల ఆధారంగా రూపొందింది. మీకు తీవ్రమైన నిద్రలేమి సమస్య ఉంటే తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More