రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ ఒక్క పనితో మరింత ప్రశాంతమైన నిద్ర మీ సొంతం
పడుకునే ముందు స్నానం చేయడం వల్ల శరీరానికి విశ్రాంతి లభిస్తుంది. మనసు ప్రశాంతమవుతుందని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. ఇది శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించి, మంచి నిద్రకు దోహదం చేస్తుంది.
నాణ్యమైన నిద్ర లేకపోవడం చాలా మందికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఒత్తిడి, రాత్రిపూట మొబైల్ ఫోన్ వాడకం, మరియు తీరికలేని జీవనశైలి కారణంగా గంటల తరబడి మంచం మీద నిద్ర కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. అటు ఇటు బొర్లినా సరిగా నిద్రరాదు. నిద్రపోయే ముందు కొన్ని అలవాట్లను పాటించడం వల్ల నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పడుకునే ముందు స్నానం చేయడం వల్ల శరీరానికి విశ్రాంతి లభించి, మనసు ప్రశాంతమవుతుందని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. ఇది శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించి, మంచి నిద్రకు దోహదం చేస్తుంది. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం రాత్రిపూట మన శరీర ఉష్ణోగ్రత సహజంగా కొద్దిగా తగ్గుతుంది. ఈ ప్రక్రియ శరీరానికి నిద్రకు సంకేతం ఇస్తుంది. అందువల్ల గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం తర్వాత శరీరం క్రమంగా చల్లబడుతుంది. ఇది త్వరగా, గాఢ నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. రాత్రిపూట స్నానం చేయడం పగటిపూట అలసటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. గోరువెచ్చని నీరు కండరాలను, నరాలను శాంతపరిచి, శరీరానికి విశ్రాంతినిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది స్నానం చేసిన తర్వాత త్వరగా నిద్రపోతున్నట్లు చెబుతారు.
రాత్రిపూట స్నానం చేయడం వల్ల కలిగే మరో ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. ఇది శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. చెమట, దుమ్ము, శరీర మురికి మంచం మీదకు చేరకుండా తగ్గిస్తుంది. ఇది చర్మం, నిద్ర రెండింటిపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
నివేదికల ప్రకారం, నిద్రపోయే ముందు సుమారు 1 నుండి 2 గంటల ముందు గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం అత్యంత ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. వేడి నీటితో స్నానం చేసిన వ్యక్తులు మెరుగైన నిద్ర నాణ్యతను కలిగి ఉన్నారని, త్వరగా నిద్రలోకి జారుకున్నారని కొన్ని అధ్యయనాలు కూడా చెబుతున్నాయి. అయితే ముఖ్యంగా వృద్ధులు చాలా వేడి నీటితో స్నానం చేయకుండా ఉండాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఇది రక్తపోటును ప్రభావితం చేస్తుంది.
చల్లటి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను కొన్ని పరిశోధనలు కూడా వెల్లడించాయి. చల్లటి నీటి స్నానాలు, ముఖ్యంగా క్రీడాకారులలో, కండరాల అలసటను తగ్గిస్తాయని తేలింది. అయితే నిద్రను మెరుగుపరచడంలో గోరువెచ్చని నీరు మరింత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. చల్లటి నీరు శరీరాన్ని మరింత చురుకుగా, అప్రమత్తంగా ఉంచుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది శరీరంలో కార్టిసాల్, ఇతర హార్మోన్లను పెంచవచ్చు, ఇది నిద్రపై ప్రభావం చూపుతుంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కేవలం స్నానం చేయడమే కాదు, నిద్రపోయే ముందు ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించుకోవాలి. నిద్రపోయే సమయాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి. నిద్రపోయే ముందు మీ మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి. మంచి మ్యూజిక్ వినండి. పుస్తకం చదవండి. టీ, కాఫీలకు దూరంగా ఉండండి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.