    రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ ఒక్క పనితో మరింత ప్రశాంతమైన నిద్ర మీ సొంతం

    పడుకునే ముందు స్నానం చేయడం వల్ల శరీరానికి విశ్రాంతి లభిస్తుంది. మనసు ప్రశాంతమవుతుందని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. ఇది శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించి, మంచి నిద్రకు దోహదం చేస్తుంది.

    Published on: May 17, 2026 7:56 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    నాణ్యమైన నిద్ర లేకపోవడం చాలా మందికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఒత్తిడి, రాత్రిపూట మొబైల్ ఫోన్ వాడకం, మరియు తీరికలేని జీవనశైలి కారణంగా గంటల తరబడి మంచం మీద నిద్ర కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. అటు ఇటు బొర్లినా సరిగా నిద్రరాదు. నిద్రపోయే ముందు కొన్ని అలవాట్లను పాటించడం వల్ల నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    నిద్ర చిట్కాలు

    పడుకునే ముందు స్నానం చేయడం వల్ల శరీరానికి విశ్రాంతి లభించి, మనసు ప్రశాంతమవుతుందని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. ఇది శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించి, మంచి నిద్రకు దోహదం చేస్తుంది. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం రాత్రిపూట మన శరీర ఉష్ణోగ్రత సహజంగా కొద్దిగా తగ్గుతుంది. ఈ ప్రక్రియ శరీరానికి నిద్రకు సంకేతం ఇస్తుంది. అందువల్ల గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం తర్వాత శరీరం క్రమంగా చల్లబడుతుంది. ఇది త్వరగా, గాఢ నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడుతుంది.

    నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. రాత్రిపూట స్నానం చేయడం పగటిపూట అలసటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. గోరువెచ్చని నీరు కండరాలను, నరాలను శాంతపరిచి, శరీరానికి విశ్రాంతినిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది స్నానం చేసిన తర్వాత త్వరగా నిద్రపోతున్నట్లు చెబుతారు.

    రాత్రిపూట స్నానం చేయడం వల్ల కలిగే మరో ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. ఇది శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. చెమట, దుమ్ము, శరీర మురికి మంచం మీదకు చేరకుండా తగ్గిస్తుంది. ఇది చర్మం, నిద్ర రెండింటిపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

    నివేదికల ప్రకారం, నిద్రపోయే ముందు సుమారు 1 నుండి 2 గంటల ముందు గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం అత్యంత ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. వేడి నీటితో స్నానం చేసిన వ్యక్తులు మెరుగైన నిద్ర నాణ్యతను కలిగి ఉన్నారని, త్వరగా నిద్రలోకి జారుకున్నారని కొన్ని అధ్యయనాలు కూడా చెబుతున్నాయి. అయితే ముఖ్యంగా వృద్ధులు చాలా వేడి నీటితో స్నానం చేయకుండా ఉండాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఇది రక్తపోటును ప్రభావితం చేస్తుంది.

    చల్లటి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను కొన్ని పరిశోధనలు కూడా వెల్లడించాయి. చల్లటి నీటి స్నానాలు, ముఖ్యంగా క్రీడాకారులలో, కండరాల అలసటను తగ్గిస్తాయని తేలింది. అయితే నిద్రను మెరుగుపరచడంలో గోరువెచ్చని నీరు మరింత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. చల్లటి నీరు శరీరాన్ని మరింత చురుకుగా, అప్రమత్తంగా ఉంచుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది శరీరంలో కార్టిసాల్, ఇతర హార్మోన్లను పెంచవచ్చు, ఇది నిద్రపై ప్రభావం చూపుతుంది.

    నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కేవలం స్నానం చేయడమే కాదు, నిద్రపోయే ముందు ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించుకోవాలి. నిద్రపోయే సమయాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి. నిద్రపోయే ముందు మీ మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి. మంచి మ్యూజిక్ వినండి. పుస్తకం చదవండి. టీ, కాఫీలకు దూరంగా ఉండండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Lifestyle/రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ ఒక్క పనితో మరింత ప్రశాంతమైన నిద్ర మీ సొంతం
