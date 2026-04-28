రాత్రిపూట త్వరగా నిద్ర పట్టడం లేదా? ఈ 6 చిట్కాలను కచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి
Sleeping Tips : మంచి నిద్ర కేవలం విశ్రాంతికి మాత్రమే కాక.. మన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా కీలకం. మనకు తగినంత గాఢ నిద్ర లభించనప్పుడు అలసట, చిరాకు, తలనొప్పులు, ఏకాగ్రత లోపం, దృష్టి లోపం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు.
నేటి వేగవంతమైన జీవితంలో చాలా మందికి గాఢమైన నిద్ర పట్టడం ఒక పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది. రోజంతా ఉండే పని ఒత్తిళ్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల మితిమీరిన వాడకం, క్రమరహిత దినచర్యలు, మానసిక ఒత్తిడి వంటి కారణాల వల్ల రాత్రిపూట నిద్రపట్టడం కష్టంగా ఉంది. చాలా మంది మంచం మీద పడుకున్న తర్వాత కూడా చాలా సేపటి వరకు అటూ ఇటూ దొర్లుతూ ఉంటారు, కానీ అస్సలు నిద్ర పట్టదు. క్రమంగా ఈ సమస్య ఒక అలవాటుగా మారి, ఒక వ్యక్తి నిద్ర నాణ్యతపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మీ నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచుకోవడానికి నిపుణుల నుండి ఆరు చిట్కాలను తెలుసుకుందాం..
- మంచి నిద్రకు గదిలోని వాతావరణం చాలా కీలకం. మీ గదిని 16 నుండి 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత మధ్య చల్లగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి. అంతేకాకుండా నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎలాంటి అంతరాయాలు కలగకుండా ఉండేందుకు గది వీలైనంత చీకటిగా, నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ఒకవేళ ఏదైనా శబ్దం ఉన్నా, అది నిద్రకు భంగం కలిగించని చాలా మృదువైన నాయిస్ అయి ఉండాలి.
- ఉదయం కొద్దిసేపు ఎండలో గడపడం శరీరానికి చాలా మేలు చేస్తుందని భావిస్తారు. ఉదయం పూట సూర్యరశ్మికి లేదా ప్రకాశవంతమైన కాంతికి గురికావడం వల్ల మన నిద్ర, మేల్కొనే చక్రాలను నియంత్రించే శరీర సిర్కాడియన్ రిథమ్ బాగుంటుంది. ఇలా చేయడానికి ప్రతి ఉదయం, వీలైతే ఉదయం 9 గంటల లోపు, సుమారు 30 నిమిషాల పాటు ఎండలో గడపడానికి ప్రయత్నించండి.
- పగటిపూట మొదటి భాగంలో కాఫీ లేదా తీవ్రమైన వ్యాయామం వంటి ప్రధాన ఉత్తేజపరిచే వాటికి దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కాఫీలోని కెఫీన్ శరీరంలో చాలా గంటల పాటు ఉంటుంది, ఇది రాత్రి నిద్రపై ప్రభావం చూపుతుంది. అందువల్ల మధ్యాహ్నానికి ముందే కాఫీ, తీవ్రమైన వ్యాయామాలను ముగించడానికి ప్రయత్నించండి.
- మీరు రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పని చేస్తూ ఉంటే, మీ మెదడుకు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం దొరకదు. నిద్రపోయే సమయానికి కనీసం మూడు గంటల ముందు పని ఆపేయాలి. దీనివల్ల మీ మెదడు క్రమంగా ప్రశాంతపడటానికి సమయం దొరుకుతుంది. మీ శరీరానికి విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందనే సంకేతం అందుతుంది.
- చిరుతిండి తినడం లేదా రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం కూడా నిద్ర నాణ్యతను దెబ్బతీస్తుంది. మనం పడుకోవడానికి ముందు తిన్నప్పుడు, మన శరీరం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి బదులుగా జీర్ణక్రియ ప్రక్రియలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. అందువల్ల మీ శరీరం ప్రశాంతమైన స్థితికి మారడానికి సమయం ఇవ్వడానికి, మీ భోజనాన్ని పడుకునే సమయానికి కనీసం రెండు గంటల ముందు తినడం ఉత్తమం.
- ఈ రోజుల్లో చాలా మంది నిద్రపోయే ముందు వరకు తమ మొబైల్ ఫోన్లను స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఈ అలవాటును తరచుగా డూమ్స్క్రోలింగ్ అని అంటారు. నిద్రపోయే కనీసం ఒక గంట ముందు ఫోన్లకు, ఇతర స్క్రీన్లకు దూరంగా ఉండటం ముఖ్యం. స్క్రీన్ల నుండి వెలువడే నీలి కాంతి, నిద్రను కలిగించడంలో కీలక పాత్ర పోషించే మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అందువల్ల మంచి నిద్ర కోసం రాత్రిపూట స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించడం చాలా ముఖ్యం.
