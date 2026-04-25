    WhatsApp : వాట్సాప్​ నుంచే ఇక మొబైల్​ రీఛార్జ్​- ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోండి..

    WhatsApp mobile recharge feature : మొబైల్​ రిఛార్జ్​ చేసుకోవాలంటే ఇక వెబ్​సైట్లు, సంబంధిత యాప్స్​కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు! మీరు నిత్యం ఉపయోగించే వాట్సాప్​లోనే ఎయిర్​టెల్​, జియో, వీఐ రిఛార్జ్​లు చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 25, 2026 9:58 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Recharge Mobile via WhatsApp : మీ మొబైల్ రీఛార్జ్ గడువు ముగిసిందా? ఇకపై టెలికాం యాప్స్ ఓపెన్ చేయాల్సిన పనిలేదు! మీరు స్నేహితులతో చాట్ చేసే వాట్సాప్‌ నుంచే నేరుగా రీఛార్జ్ చేసుకునే సరికొత్త సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫిన్‌టెక్ దిగ్గజం 'పేయూ'తో జతకట్టి మెటా ఈ సదుపాయాన్ని భారతీయుల కోసం ప్రవేశపెట్టింది.

    వాట్సాప్ ద్వారా మొబైల్​ రీఛార్జ్.. (WhatsApp)
    వాట్సాప్ పే: ఒకే చోట అన్నీ..

    భారతదేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో గూగుల్ పే, ఫోన్ పే వంటి దిగ్గజాలకు పోటీగా వాట్సాప్ తన పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను బలోపేతం చేస్తోంది. ఇప్పటికే మెట్రో టిక్కెట్ల బుకింగ్ వంటి సేవలను అందిస్తున్న వాట్సాప్.. ఇప్పుడు మొబైల్ రీఛార్జ్‌లను కూడా సులభతరం చేసింది.

    "టెలికాం ఆపరేటర్ల వెబ్‌సైట్లకు వెళ్లే పనిలేకుండా, ఒకే క్లిక్‌తో రీఛార్జ్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయడమే ఈ ఫీచర్ లక్ష్యం," అని కంపెనీ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.

    ఎవరికి అందుబాటులో ఉంటుంది?

    టెలికాం నెట్‌వర్క్: ఎయిర్‌టెల్, జియో, వొడాఫోన్ ఐడియా (వీఐ) వినియోగదారులు ఈ ఫీచర్‌ను వాడుకోవచ్చు.

    ప్రీపెయిడ్ మాత్రమే: ప్రస్తుతానికి ఈ సౌకర్యం ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. పోస్ట్‌పెయిడ్ బిల్లులు చెల్లించాలనుకునే వారు మాత్రం పాత పద్ధతిలోనే నెట్‌వర్క్ యాప్స్ లేదా వెబ్‌సైట్లను ఆశ్రయించాల్సి ఉంటుంది.

    డివైజ్: ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులందరికీ ఇది దశలవారీగా అందుబాటులోకి వస్తోంది.

    వాట్సాప్‌లో రీఛార్జ్ చేయడం ఎలా? (స్టెప్-బై-స్టెప్)

    మీ వాట్సాప్ అకౌంట్​లో ఈ ఫీచర్ కనిపిస్తే, ఈ కింది విధంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు:

    పేమెంట్స్ ఓపెన్ చేయండి: వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి, పైన చూడండి. అక్కడ కెమెరా ఐకాన్ పక్కన ఉన్న రూపాయి సింబల్ ( ) పై క్లిక్ చేయండి.

    రీఛార్జ్ ఆప్షన్: అక్కడ మీకు కనిపించే ‘మొబైల్ ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్’ ఐకాన్‌ను ఎంచుకోండి.

    నంబర్ ఎంట్రీ: మీ మొబైల్ నంబర్ టైప్ చేయండి లేదా మీ కాంటాక్ట్స్ నుంచి ఒకరిని ఎంచుకోండి.

    ఆపరేటర్ ఎంపిక: మీది ఏ నెట్‌వర్కో (ఎయిర్​టెల్ /జియో /వీఐ) సెలెక్ట్ చేయండి.

    ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేయండి: మీకు నచ్చిన రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను ఎంచుకోండి.

    పేమెంట్: మీకు నచ్చిన పేమెంట్ మోడ్ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించండి. అంతే, మీ రీఛార్జ్ విజయవంతం అవుతుంది!

    మెట్రో టిక్కెట్లు కూడా అక్కడే!

    వాట్సాప్ పేమెంట్స్ విభాగంలో కేవలం రీఛార్జ్ మాత్రమే కాదు.. దిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన నగరాల మెట్రో టిక్కెట్లను కూడా బుక్ చేసుకునే వీలుంది. మీరెప్పుడైనా ఆ ప్రాంతాలకు వెళితే ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

    ఈ విధంగా రోజువారీ లావాదేవీలన్నీ ఒకే యాప్‌లో జరిగేలా వాట్సాప్ తన ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను తీర్చిదిద్దుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. వాట్సాప్‌లో రీఛార్జ్ చేయడానికి అదనపు చార్జీలు ఉంటాయా?

    ప్రస్తుతానికి వాట్సాప్ ఎటువంటి అదనపు సేవా రుసుములను ప్రకటించలేదు. సాధారణ యూపీఐ లావాదేవీల మాదిరిగానే ఇది పనిచేస్తుంది.

    2. పోస్ట్‌పెయిడ్ బిల్లులు కట్టవచ్చా?

    లేదు. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ కేవలం ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ నంబర్లకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది.

    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

