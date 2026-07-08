ఎల్లుండే యోగినీ ఏకాదశి.. ఈ 9 పరిహారాలతో ఆర్థిక కష్టాలకు చెక్.. విష్ణుమూర్తి కృపాకటాక్షాలు మీ సొంతం!
జ్యేష్ఠ మాస కృష్ణ పక్ష ఏకాదశిని 'యోగినీ ఏకాదశి'గా భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. జూలై 10, 2026న రానున్న ఈ పవిత్ర దినాన శ్రీహరిని ఆరాధించడం వల్ల పాప విముక్తితో పాటు, ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు.
యోగినీ ఏకాదశి 2026: హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి ఏకాదశి తిథికి ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, జ్యేష్ఠ మాస కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే 'యోగినీ ఏకాదశి'కి ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ ఏడాది జూలై 10, శుక్రవారం నాడు ఈ ఏకాదశి వచ్చింది. ఈ రోజున శ్రీ మహావిష్ణువును భక్తిపూర్వకంగా పూజించడం వల్ల గత జన్మలలో చేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయని, జీవితంలో అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కేవలం వ్రతమే కాకుండా, కొన్ని విశేషమైన పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా మీ జీవితంలోని ప్రతికూలతలను దూరం చేసుకోవచ్చు.
జీవితాన్ని మార్చే 9 అద్భుత పరిహారాలు
దాన ధర్మాలు: ఏకాదశి రోజున అన్నదానం లేదా వస్త్రదానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం. మీ శక్తి మేరకు చేసే దానం అక్షయమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.
తులసీ మాత ఆరాధన: వైవాహిక జీవితంలో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, మనస్పర్థలు ఉంటే, ఈ రోజున తులసీ మాతకు పూజ చేయండి. లక్ష్మీదేవికి, తులసికి స్త్రీ సౌభాగ్య పరికరాలను (గాజులు, పసుపు, కుంకుమ) సమర్పించడం వల్ల వైవాహిక బంధం బలపడుతుంది.
కెరీర్లో పురోగతికి: వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటున్న వారు, ఈ రోజు విష్ణుమూర్తికి పంచామృతంతో అభిషేకం చేయాలి. ఇది కెరీర్లో ఎదురవుతున్న అవరోధాలను తొలగిస్తుంది.
ఆరోగ్య పరిరక్షణ: అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఈ రోజున నిరుపేదలకు, ఆకలితో ఉన్నవారికి భోజనం పెట్టాలి. ఇది మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి దోహదపడుతుంది.
శ్రీమద్ భాగవత పారాయణం: ఇంటిల్లిపాది సుఖసంతోషాలతో ఉండాలంటే, ఈ రోజున భాగవత పారాయణం చేయడం లేదా వినడం వల్ల సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
లక్ష్మీ అనుగ్రహం కోసం: ఇంట్లో సంపద నిలవాలంటే, పవిత్రమైన రావి చెట్టు కింద ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించండి. చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల విష్ణు లక్ష్మీదేవుల అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
ధన యోగం: ఒక తమలపాకుపై పసుపు చందనంతో 'ఓం విష్ణవే నమః' అని రాసి, విష్ణుమూర్తి పాదాల వద్ద ఉంచండి. మరుసటి రోజు ఆ ఆకును ఒక పసుపు రంగు వస్త్రంలో చుట్టి మీ బీరువా లేదా ధన స్థానంలో దాచుకుంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి.
నిత్య ప్రార్థన: బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే నిద్రలేచి, స్నానాదులు ముగించి విష్ణువును ఆరాధించడం వల్ల ఆ రోజంతా దైవ బలం మీ వెన్నంటే ఉంటుంది.
ప్రశాంతత కోసం: ఇల్లు కలహాలతో సతమతమవుతుంటే, ఈ రోజున విష్ణు చాలీసాను పఠించండి. ఇది ఇంట్లో ఉన్న ప్రతికూలతలను తొలగించి శాంతిని నెలకొల్పుతుంది.
యోగినీ ఏకాదశి వ్రతం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఫలితం ఏమిటి?
ఈ వ్రతం చేయడం వల్ల పాప విముక్తి లభించడమే కాకుండా, మనిషికి ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం కలుగుతాయి.
ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని నియమ నిష్ఠలతో ఆచరించడం ద్వారా భగవంతుని ఆశీస్సులు పొంది, అభీష్ట సిద్ధి పొందండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More