రాహు వల్ల మరికొన్ని రోజుల్లో అదృష్టం చూసే 3 రాశులు.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది!
ఆగస్టు 2న రాహు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు ఈ సంచారం అంగారక యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీనితో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసివస్తుంది.
రాహు ఆగస్టు 2న శతభిష నక్షత్రం నుండి ధనిష్ఠ నక్షత్రానికి మారుతుంది. ఈ సంచారం సంవత్సరాంతం వరకు ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు, కుజుడు ఇద్దరూ శక్తివంతమైన గ్రహాలు. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ధనిష్ఠ నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాహు సంచారం కారణంగా అంగారక యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు భావిస్తున్నారు. ఈ యోగం ఫలితంగా ప్రజల మానసిక స్థితి, భావోద్వేగాలు, స్వభావంలో కొన్ని మార్పులు కనిపించవచ్చని చెబుతారు. కొంతమంది మరింత అసహనంగా, చంచలంగా ఉండవచ్చు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం, ఆర్థిక లాభాలు, కొత్త అవకాశాలను తెచ్చి పెడుతుంది. ఏ రాశులకు అదృష్టంగా ఉంటుందో చూద్దాం.
మేష రాశి
రాహువు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం మేష రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో ఆదాయం పెరిగే సూచనలు ఉన్నందున, ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలంగా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో మెరుగుదల, కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. శారీరక అనారోగ్యాలు కనిపించే అవకాశం ఉన్నందున, ఆహారం, నిద్ర, దినచర్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. క్రమం తప్పని వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అనుసరించడం ఈ కాలాన్ని మరింత సులభంగా ఎదుర్కోవడానికి మీకు సహాయపడతాయి.
కన్యా రాశి
రాహువు నక్షత్రంలో ఈ మార్పు కన్యారాశి వారికి శుభ సంకేతాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో ధన ప్రవాహం సులభతరం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరగవచ్చు. ఆర్థికంగా కొన్ని మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయని సూచనలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో శుభవార్త వినే అవకాశం కూడా ఉంది. పని, వ్యాపారం లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందకరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. ప్రత్యర్థులు లేదా పోటీదారులపై ఆధిపత్యం చెలాయించడంలో విజయం సాధించే అవకాశం కూడా ఉంది. సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని పురోగతికి మార్గం సుగమం చేసుకునే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నిలుపుకొని, మీ ప్రయత్నాలలో పట్టుదలను ప్రదర్శిస్తే, మీరు మంచి ఫలితాలను సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
రాహువు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం ధనుస్సు రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది . ఈ కాలంలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, పని సామర్థ్యం పెరగవచ్చు. కొత్త పనులను ప్రారంభించడానికి, సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి మంచి మనోధైర్యం లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం విజయాన్ని సూచిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. మీ కష్టానికి తగిన మంచి విజయాలు సాధించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నే లేదా మిమ్మల్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించే వారి ప్రభావం తగ్గే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల మీరు ఈ కాలాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉపయోగించుకుని, మీ లక్ష్యాల వైపు నిరంతరం కృషి చేస్తే, మీరు మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More