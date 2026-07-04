30 ఏళ్లు దాటకముందే.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన 7 ఆర్థిక సూత్రాలు
కేవలం చేతి నిండా జీతం ఉంటేనే జీవితం సాఫీగా సాగిపోదు. ముప్పై ఏళ్ల వయసు రాకముందే సరైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, పొదుపు అలవాట్లను అలవర్చుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా స్థిరపడవచ్చు. అందుకోసం ఉపయోగపడే ఏడు కీలక సూత్రాలు ఇవే.
కేవలం చేతి నిండా జీతం ఉంటేనే జీవితం ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా సాగిపోతుందని అనుకుంటే పొరపాటే. దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి, జీవితంలో స్థిరపడటానికి డబ్బును సరిగ్గా మేనేజ్ చేయడం కూడా తెలియాలి. ఆర్థిక ప్రణాళిక (Financial Planning) అనేది రాత్రికి రాత్రి వచ్చేది కాదు. దానికి ఎంతో ఓపిక, అవగాహన, నిరంతర శ్రమ అవసరం. అందుకే 30 ఏళ్ల వయసు రాకముందే యువత కొన్ని కీలకమైన ఆర్థిక అలవాట్లను అలవర్చుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
1. 50-30-20 సూత్రం పాటించండి
పొదుపు, పెట్టుబడుల ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత ప్రాథమికమైన నియమం. మీ నెలవారీ ఆదాయాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించుకోవాలి. ఇందులో 50 శాతం నిత్యావసరాలు, ఇంటి అద్దె, బిల్లుల వంటి కనీస అవసరాలకు (Needs) కేటాయించాలి. 30 శాతాన్ని విలాసాలు, వినోదాలు, మీ ఇష్టాల (Wants) కోసం వాడుకోవచ్చు. ఇక మిగిలిన 20 శాతాన్ని తప్పనిసరిగా పొదుపు, పెట్టుబడుల (Savings and Investments) కోసం దాచిపెట్టాలి. ఈ పద్ధతి వల్ల మీ ఖర్చులపై మీకు నియంత్రణ వస్తుంది.
2. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసుకోండి
జీవితంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. అందుకే కనీసం 3 నుంచి 6 నెలల జీవన వ్యయానికి సరిపడా డబ్బును అత్యవసర నిధిగా (Emergency Fund) పక్కన పెట్టాలి. ఉదాహరణకు, మీ నెలవారీ ఖర్చులు రూ. 1,00,000 అనుకుంటే.. మీ దగ్గర రూ. 3 లక్షల నుంచి రూ. 6 లక్షల వరకు సులభంగా విత్డ్రా చేసుకునే అకౌంట్లో సిద్ధంగా ఉండాలి. ఉద్యోగం కోల్పోయినా లేదా అకస్మాత్తుగా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా ఈ నిధి మిమ్మల్ని ఆదుకుంటుంది. దీనివల్ల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పర్సనల్ లోన్లు, క్రెడిట్ కార్డుల ఊబిలో పడకుండా తప్పించుకోవచ్చు.
3. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే పెట్టుబడులు పెట్టండి
పెట్టుబడుల విషయంలో వయసు చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. కాంపౌండింగ్ (చక్రవడ్డీ) శక్తే సంపద సృష్టికి ప్రధాన మూలం. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎస్ఐపీ (SIP) ద్వారా లేదా స్టాక్ మార్కెట్, ఇతర వృద్ధి ఆధారిత సాధనాల్లో క్రమంతప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఎంత త్వరగా పెట్టుబడులు ప్రారంభిస్తే, దీర్ఘకాలంలో అంత పెద్ద మొత్తంలో సంపదను కూడబెట్టవచ్చు.
4. సరైన ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకోండి
మీకూ, మీ కుటుంబ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు రక్షణ కల్పించడంలో ఇన్సూరెన్స్ పాత్ర కీలకం. ఒక సమగ్ర హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీతో పాటు తగినంత లైఫ్ కవరేజ్ ఇచ్చే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. పెళ్లైన వారు తప్పనిసరిగా ఒక సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించి, సరైన టర్మ్ ప్లాన్ ఎంచుకోవాలి. ఇది భవిష్యత్తులో వచ్చే ఎలాంటి సవాళ్లనైనా ఎదుర్కొనే ధీమాను ఇస్తుంది.
5. భారీ వడ్డీ అప్పులకు దూరంగా ఉండండి
క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలు, పర్సనల్ లోన్లు మీ ఆర్థిక స్థితిని దెబ్బతీస్తాయి. అనాలోచితంగా అప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఒకవేళ ఇప్పటికే అప్పులు ఉంటే, ఎక్కువ వడ్డీ ఉన్న క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిల వంటి వాటిని ముందుగా తీర్చేయాలి. బిల్లులను సకాలంలో చెల్లిస్తూ, అత్యవసరమైతే తప్ప అప్పులు చేయకూడదు.
6. ఆర్థిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి
పర్సనల్ ఫైనాన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్కు సంబంధించిన మంచి పుస్తకాలను చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. బడ్జెట్ తయారీ, సంపద సృష్టి, పన్నులు (Taxes), ద్రవ్యోల్బణం (Inflation), రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ వంటి ప్రాథమిక అంశాలపై కనీస అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిజ్ఞానం ఎంత ఎక్కువ ఉంటే, అంత మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలరు. అవసరమైతే సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ల సలహాలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడకూడదు.
7. మొదటి రోజు నుంచే రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్
ఉద్యోగంలో చేరిన మొదటి రోజు నుంచే రిటైర్మెంట్ గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాలి. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF), నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS), ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) లేదా దీర్ఘకాలిక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి రిటైర్మెంట్ ఆధారిత పథకాల్లో క్రమం తప్పకుండా డబ్బులు దాచాలి. ముందే ప్రణాళిక వేసుకోవడం వల్ల మీ పెట్టుబడులు వృద్ధి చెందడానికి తగినంత సమయం దొరుకుతుంది. ఇది మీ భాగస్వామికి, పిల్లలకు కూడా కొండంత అండగా నిలుస్తుంది.
ముప్పై ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికే ఇలాంటి బలమైన ఆర్థిక అలవాట్లు, ప్రాథమిక అవగాహనను పెంపొందించుకోవడం భవిష్యత్తు నిశ్చింతకు పునాది వేస్తుంది. నేడు మీరు తీసుకునే చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు, క్రమశిక్షణతో కూడిన చర్యలే రేపటి రోజున మిమ్మల్ని ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం (Financial Independence) వైపు నడిపిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More