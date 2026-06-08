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    క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నారా? బయటపడే మార్గాలు ఇవే

    క్రెడిట్ కార్డులు ఇచ్చే ఆఫర్లు, భారీ లిమిట్లు చూసి చాలామంది అప్పుల పాలవుతున్నారు. ఈ డెట్ ట్రాప్ (Debt Trap) ఎలా మొదలవుతుంది, కనుచూపు మేరలో అప్పులు కనిపించకుండా దీని నుండి ఎలా సులభంగా బయటపడవచ్చో నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Jun 08, 2026 11:55 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    డిస్కౌంట్లు, ఎయిర్‌పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్, రివార్డ్ పాయింట్లు, పెద్ద బిల్లులను తక్షణమే చెల్లించే సదుపాయం.. ఇలా క్రెడిట్ కార్డులు ఇచ్చే ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను చూసి చాలామంది క్రెడిట్ కార్డులను తమ అదనపు ఆదాయ వనరుగా భావించడం మొదలుపెడుతున్నారు.

    క్రెడిట్ కార్డ్ డెట్ ట్రాప్
    క్రెడిట్ కార్డ్ డెట్ ట్రాప్

    ఆర్థిక నిపుణులు ఈ ధోరణిపై తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఈ తరహా ఆలోచనే ప్రమాదకరమైన ఆర్థిక ఊబిలోకి నెట్టే మొదటి అడుగు అని చెప్తున్నారు.

    "క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది అదనపు డబ్బు కాదు; అది కేవలం తర్వాత చెల్లించేలా తీసుకునే అప్పు మాత్రమే" అని క్రెడిట్ రిపేర్, అనాలిసిస్ సేవల సంస్థ Athena CredXpert వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ సతీష్ మెహతా స్పష్టం చేశారు. "ఇది నగదు కట్టలను వెంట తీసుకెళ్లే అవసరం లేకుండా సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. కానీ నెలాఖరున మీ సొంత ఆదాయం ఎంత ఉందో, అంతే ఖర్చు చేసేలా నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి" అని సూచించారు. ఈ ప్రాథమిక నియమాన్ని విస్మరిస్తే, క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలు చక్రవడ్డీ రూపంలో గుదిబండగా మారతాయి.

    అప్పుల చక్రం ఎలా మొదలవుతుంది?

    బ్యాంకులు ఇచ్చే భారీ క్రెడిట్ లిమిట్‌ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్లే చాలామంది ఈ అప్పుల చక్రంలో పడిపోతున్నారు. నెలకు రూ. 50,000 సంపాదించే వ్యక్తికి బ్యాంకులు వారి జీతానికి రెండు మూడు రెట్లు ఎక్కువ లిమిట్ ఇస్తుంటాయి.

    "మన ఖర్చు చేసే సామర్థ్యం మన ఆదాయంపై ఆధారపడి ఉండాలి తప్ప కార్డ్ లిమిట్ మీద కాదు. సాధారణ నియమం ప్రకారం, అన్ని కార్డులు కలిపి లిమిట్‌లో 30 నుంచి 40 శాతానికి మించి ఎప్పుడూ వాడకూడదు" అని డిజిటల్ లెండింగ్ కన్సల్టెంట్, సిఆర్ఐఎఫ్ (CRIF) హైమార్క్ మాజీ ఎస్వీపీ పారిజాత గార్గ్ సూచించారు.

    షాపింగ్, ప్రయాణాలు, రెస్టారెంట్లలో విలాసాల కోసం లిమిట్ మొత్తం వాడేసినప్పుడు అసలు సమస్యలు మొదలవుతాయి. నెలాఖరున బిల్లు రాగానే చాలామంది కేవలం 'కనీస చెల్లింపు' (Minimum Amount Due) మాత్రమే చేస్తుంటారు. ఇదే అసలైన ప్రమాదకరమైన మలుపు.

    కనీస చెల్లింపు అనేది మొత్తం బిల్లులో సాధారణంగా 5 శాతం మాత్రమే ఉంటుంది. దీనిని కట్టడం వల్ల లేట్ ఫీజ్ పడకుండా తప్పించుకోవచ్చు కానీ, మిగిలిన బకాయిపై వడ్డీ పెరగడాన్ని ఆపలేం. మిగిలిన బకాయి మొత్తంపై ఏడాదికి 36 శాతం నుండి 52 శాతం వరకు వడ్డీ పడుతుంది. అంటే నెలకు దాదాపు 4 శాతం నుండి 4.5 శాతం వడ్డీ భారం పడుతుంది.

    ఉదాహరణకు, రూ. 1 లక్ష బకాయి ఉంటే కేవలం 30 రోజుల్లోనే దానికి రూ. 4,500 వరకు వడ్డీ తోడవుతుంది. కనీస చెల్లింపు కూడా చేయకపోతే లేట్ ఫీజులు అదనంగా చేరి, కొద్ది నెలల్లోనే అప్పు కొండలా పేరుకుపోతుంది.

    డిఫాల్ట్ అయితే వచ్చే ఇబ్బందులు

    బకాయిలు 90 నుండి 180 రోజులకు పైగా చెల్లించకుండా ఉంటే, బ్యాంకులు ఆ అకౌంట్‌ను నిరర్థక ఆస్తిగా (NPA) వర్గీకరిస్తాయి. ఆపై కార్డును పూర్తిగా బ్లాక్ చేసి, రికవరీ చర్యలను ముమ్మరం చేస్తాయి. కస్టమర్లను వేధించకూడదని ఆర్‌బీఐ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇచ్చినప్పటికీ, టార్గెట్ల ఒత్తిడిలో ఉండే రికవరీ ఏజెంట్ల వల్ల రుణగ్రహీతలు తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళనకు గురవుతున్నారని సతీష్ మెహతా పేర్కొన్నారు.

    ఈ ఊబి నుండి బయటపడే మార్గాలు

    క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పుల నుండి బయటపడటానికి ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో పాటు కొన్ని వ్యూహాత్మక మార్గాలను ఎంచుకోవాలి.

    ఈఎంఐ (EMI) గా మార్చుకోవడం: పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న బకాయిలను ఒకేసారి కట్టడం కష్టమైతే, వాటిని ఈఎంఐలుగా మార్చుకునే సదుపాయాన్ని బ్యాంకులు ఇస్తాయి. దీనివల్ల 48 శాతంగా ఉన్న భారీ వడ్డీ భారం కాస్తా 12 శాతం నుండి 18 శాతానికి తగ్గుతుంది. భారాన్ని కొన్ని నెలల పాటు పంచుకునే వీలుంటుంది.

    డెట్ కన్సాలిడేషన్ రుణాలు: ఒక అప్పు తీర్చడానికి మరో అప్పు చేయడం కేవలం బాధ్యతను మార్చడమే అయినప్పటికీ, వడ్డీ రేటును 40 శాతం నుండి 14 శాతానికి తగ్గించుకోవడం వల్ల కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. పర్సనల్ లోన్ ద్వారా క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పులను పూర్తిగా క్లియర్ చేయవచ్చు.

    చివరి ప్రయత్నంగా ఏం చేయవచ్చు?

    బంగారు రుణాలు (Gold Loans): క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పుల భారంతో పోలిస్తే గోల్డ్ లోన్స్ వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా (సుమారు 8% నుండి 10%) ఉంటాయి. తిరిగి చెల్లించే ఆప్షన్లు కూడా సులభంగా ఉంటాయి.

    వన్ టైమ్ సెటిల్‌మెంట్ (One-time Settlement): అప్పులు పూర్తిగా చేదాటిపోయినప్పుడు, వన్-టైమ్ సెటిల్‌మెంట్ కోసం బ్యాంకును సంప్రదించవచ్చు. బ్యాంకులు అసలు మొత్తాన్ని తగ్గించకపోయినా, పేరుకుపోయిన వడ్డీ, పెనాల్టీలపై కొంత రాయితీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఇలాంటి సెటిల్‌మెంట్ల కోసం థర్డ్ పార్టీ మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సక్సెస్ ఆధారిత ఫీజు ఒప్పందాలు చేసుకోవాలని, బ్యాంకు నుండి లిఖితపూర్వక ధృవీకరణ వచ్చిన తర్వాతే ముందడుగు వేయాలని పారిజాత గార్గ్ హెచ్చరించారు.

    కార్డ్ వాడకంలో చూపే క్రమశిక్షణే మిమ్మల్ని అప్పుల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. నెలవారీ స్టేట్‌మెంట్‌లను గమనిస్తూ, లిమిట్ లోపల ఖర్చు చేస్తూ, క్రెడిట్ కార్డును అప్పుగా మాత్రమే పరిగణించినప్పుడు ఈ చెల్లింపు సాధనం మనకు వరంగా మారుతుంది.

    తరచుగా తలెత్తే సందేహాలు

    ప్రశ్న 1: క్రెడిట్ కార్డులో కనీస చెల్లింపు (Minimum Amount Due) మాత్రమే చేస్తే ఏమవుతుంది?

    జవాబు: కనీస చెల్లింపు (సాధారణంగా 5%) చేయడం వల్ల కేవలం లేట్ ఫీజు పడకుండా తప్పించుకోవచ్చు. కానీ మిగిలిన బకాయిలపై ఏడాదికి 36% నుండి 52% వరకు భారీ వడ్డీ వసూలు చేస్తారు. దీనివల్ల అప్పు వేగంగా పెరుగుతుంది.

    ప్రశ్న 2: క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్‌లో ఎంత శాతం వరకు ఉపయోగించడం సురక్షితం?

    జవాబు: ఆర్థిక నిపుణుల సూచన ప్రకారం, క్రెడిట్ స్కోరు దెబ్బతినకుండా ఉండాలన్నా, అప్పుల పాలు కాకుండా ఉండాలన్నా మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్‌లో ఎల్లప్పుడూ 30 నుండి 40 శాతానికి మించకుండా వాడుకోవడం మంచిది.

    ప్రశ్న 3: క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పులు పెరిగిపోతే వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉన్న తక్షణ మార్గం ఏంటి?

    జవాబు: పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న బకాయిలను ఈఎంఐ (EMI) గా మార్చుకోవడం అత్యంత సులభమైన మార్గం. దీనివల్ల వడ్డీ రేటు 48% నుండి 12%-18% శాతానికి తగ్గుతుంది. లేదా తక్కువ వడ్డీకి వచ్చే పర్సనల్ లోన్, గోల్డ్ లోన్ ద్వారా కూడా ఈ అప్పును తీర్చవచ్చు.

    ప్రశ్న 4: బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డ్ అకౌంట్‌ను ఎప్పుడు ఎన్‌పీఏ (NPA) గా మారుస్తాయి?

    జవాబు: క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలను 90 నుండి 180 రోజులకు పైగా చెల్లించకుండా డిఫాల్ట్ చేసినప్పుడు, బ్యాంకులు ఆ ఖాతాను నిరర్థక ఆస్తి (NPA) గా వర్గీకరించి, కార్డును బ్లాక్ చేస్తాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నారా? బయటపడే మార్గాలు ఇవే
    Home/News/క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నారా? బయటపడే మార్గాలు ఇవే
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