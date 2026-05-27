    పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈ ప్లానింగ్ లేకపోతే మీ జేబుకు చిల్లే

    పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడం సులభమే కానీ, సరైన ప్రణాళిక లేకపోతే అది ఆర్థిక భారంగా మారుతుంది. ఈఎంఐలు, వడ్డీ రేట్లు, మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌పై అవగాహన పెంచుకోవడం ద్వారా అప్పుల ఊబిలో పడకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు.

    Published on: May 27, 2026 7:59 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    చాలా మంది అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఎటువంటి ప్లానింగ్ లేకుండా పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటారు. కానీ, స్మార్ట్ బారోయింగ్ (తెలివైన అప్పు) అంటే లోన్ అప్లై చేయడానికి ముందే మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బేరీజు వేసుకోవడం. మీ నెలవారీ ఆదాయం ఎంత? ఖర్చులు పోను ఎంత మిగులుతుంది? ఈఎంఐ కట్టే కెపాసిటీ ఉందా? వంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతుక్కోవాలి. ప్రణాళిక లేకుండా లోన్ తీసుకుంటే, గడువులోగా ఈఎంఐలు చెల్లించలేక డిఫాల్టర్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇది మానసిక ఒత్తిడికి దారి తీయడమే కాకుండా, రికవరీ ఏజెంట్ల ఇబ్బందులకు కూడా కారణమవుతుంది.

    క్రెడిట్ స్కోర్‌పై పడే ప్రభావం

    పర్సనల్ లోన్ విషయంలో ఏమరపాటుగా ఉంటే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ దారుణంగా పడిపోతుంది. ఒకసారి గడువు తప్పితే, ఆ ప్రభావం మీ క్రెడిట్ రిపోర్టుపై పడుతుంది. తిరిగి ఆ స్కోర్‌ను పెంచుకోవడానికి నెలలు, కొన్నిసార్లు ఏళ్లు పడుతుంది. భవిష్యత్తులో హోమ్ లోన్ లేదా కార్ లోన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు తక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్ వల్ల బ్యాంకులు లోన్ ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తాయి.

    "పర్సనల్ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందు ఆర్థిక ప్రణాళిక అనేది ఒక ఎంపిక కాదు, అది ఒక అవసరం. వడ్డీ రేట్లను పోల్చి చూడటం, క్రెడిట్ స్కోర్‌ను తనిఖీ చేయడం, నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదవడం ద్వారా అప్పుల ఊబిలో పడకుండా ఉండొచ్చు" అని పేమీ (PayMe) వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ మహేష్ శుక్లా పేర్కొన్నారు.

    లోన్ తీసుకునే ముందు గమనించాల్సిన ముఖ్య అంశాలు

    మీరు పర్సనల్ లోన్ కోసం అప్లై చేసే ముందు ఈ కింది విషయాలను ఖచ్చితంగా సరిచూసుకోవాలి.

    వడ్డీ రేట్లు: వివిధ బ్యాంకుల్లో వడ్డీ రేట్లను పోల్చి చూసి, ఎక్కడ తక్కువగా ఉందో అక్కడ ఎంచుకోవాలి.

    హిడెన్ ఛార్జీలు: ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, ముందస్తు చెల్లింపు (Pre-payment) ఛార్జీలు ఏవైనా ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవాలి.

    రీపేమెంట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ: లోన్ తిరిగి చెల్లించడానికి ఇచ్చే కాలపరిమితి మీకు సౌకర్యంగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి.

    వృత్తిపరమైన సలహా: వీలైతే ఒక సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. భావోద్వేగాలకు లోనై కాకుండా, తర్కబద్ధంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పర్సనల్ లోన్ తీసుకునే ముందే ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎందుకు చేయాలి?

    మీ నెలవారీ సంపాదన మరియు ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యతను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది అవసరం. ప్రణాళిక ఉంటేనే మీరు సకాలంలో ఈఎంఐలు చెల్లించి అప్పుల ఊబి నుంచి బయటపడగలరు.

    2. ప్లానింగ్ లేకపోతే కలిగే నష్టాలేమిటి?

    క్రెడిట్ స్కోర్ పడిపోవడం, అధిక వడ్డీ భారం, రీపేమెంట్ చేయలేక డిఫాల్ట్ అవ్వడం మరియు భవిష్యత్తులో లోన్లు దొరక్కపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.

    3. లోన్ అగ్రిమెంట్‌పై సంతకం చేసే ముందు వేటిని తనిఖీ చేయాలి?

    వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, లేట్ ఫీజు పెనాల్టీలు, లోన్ రికవరీ ప్రక్రియ వంటి నిబంధనలను తప్పకుండా చదవాలి.

    4. పర్సనల్ లోన్ కోసం నిపుణుల సలహా అవసరమా?

    అవును, ఒక ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం ద్వారా మీ నిర్ణయం వృత్తిపరంగా సరైనదా కాదా అని తెలుస్తుంది. ఒత్తిడిలో లేదా అవసరం కోసం ఆలోచించకుండా లోన్ తీసుకోవడం ప్రమాదకరం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

