క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు కట్టలేకపోతున్నారా? EMI వర్సెస్ మినిమమ్ డ్యూ.. ఏది మేలో తెలుసుకోండి
పెద్ద మొత్తంలో క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు వచ్చినప్పుడు చాలామంది 'మినిమమ్ డ్యూ' కట్టి చేతులు దులుపుకుంటారు. అయితే, అది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎంతలా దెబ్బతీస్తుందో, దానికి బదులు 'ఈఎంఐ' ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే కలిగే లాభాలేంటో ఈ విశ్లేషణలో చూద్దాం.
పండుగ సీజన్ సేల్స్ లేదా అనుకోని ఖర్చుల వల్ల క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు ఒక్కోసారి మన బడ్జెట్ను దాటిపోతుంటుంది. అటువంటప్పుడు రెండు దారులు కనిపిస్తాయి. ఒకటి.. కేవలం 'కనీస మొత్తం' (Minimum Due) చెల్లించడం. రెండు.. ఆ బకాయిని నెలవారీ వాయిదాలుగా (EMI) మార్చుకోవడం. ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమం? ఏది మీ జేబుకు చిల్లు పెడుతుంది? దీనిపై ఆర్థిక నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం.
"అప్పు చేసి పప్పు కూడు" తింటే పర్లేదు కానీ, ఆ అప్పు తీర్చే పద్ధతి తెలియకపోతేనే అసలైన తిప్పలు మొదలవుతాయి. ముఖ్యంగా మినిమమ్ డ్యూ చెల్లించడం అనేది ఒక రకంగా అప్పుల ఊబిలోకి వెళ్లడమేనని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మినిమమ్ డ్యూ: నెమ్మదిగా ముంచేసే 'వడ్డీ' విషవలయం
చాలామంది క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్లు చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు మినిమమ్ అమౌంట్ చెల్లించడం. మీరు మినిమమ్ డ్యూ కట్టినప్పుడు బ్యాంకులు మీపై 'డిఫాల్టర్' ముద్ర వేయవు నిజమే, కానీ మిగిలిన బకాయిపై చక్రవడ్డీ బాదుతాయి.
"మినిమమ్ డ్యూ కట్టినప్పుడు మిగిలిన మొత్తంపై ఏటా 30% నుంచి 45% వరకు వడ్డీ పడుతుంది. ఇది దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన అప్పు," అని ఈజీపే (Ezeepay) సీఈఓ షామ్స్ తబ్రేజ్ పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల మీరు కట్టే డబ్బు కేవలం వడ్డీకే సరిపోతుంది తప్ప, అసలు మాత్రం అలాగే ఉండిపోతుంది. పైగా మీ 'క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో' (CUR) పెరిగిపోవడం వల్ల మీ సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్ దారుణంగా పడిపోతుంది.
ఈఎంఐ (EMI) మార్పిడి: క్రమశిక్షణతో కూడిన చెల్లింపు
బిల్లు మొత్తం ఒకేసారి కట్టలేనప్పుడు, దానిని ఈఎంఐగా మార్చుకోవడం తెలివైన పని. దీనివల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి:
తక్కువ వడ్డీ: మినిమమ్ డ్యూపై ఉండే 40% వడ్డీతో పోలిస్తే, ఈఎంఐలపై వడ్డీ రేటు సాధారణంగా 15% నుంచి 24% మధ్యలో ఉంటుంది.
స్పష్టత: ఎన్ని నెలల్లో అప్పు తీరుతుందో మీకు ముందే తెలుస్తుంది.
సిబిల్ స్కోర్కు మేలు: అప్పును క్రమబద్ధంగా తీరుస్తున్నట్లు క్రెడిట్ బ్యూరోలు గుర్తిస్తాయి. ఇది మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను మెరుగుపరుస్తుంది.
అయితే, ఈఎంఐగా మార్చినప్పుడు బ్యాంకులు కొంత 'ప్రాసెసింగ్ ఫీజు' వసూలు చేస్తాయి. దానిపై 18% జీఎస్టీ (GST) కూడా అదనంగా భరించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఎంచుకునే ముందు ఆ ఫీజులు ఎంతో అడిగి తెలుసుకోవాలి.
నిపుణుల హెచ్చరిక
"ఈఎంఐ మార్పిడి అనేది అప్పు తీర్చడానికి ఒక చక్కని మార్గం, కానీ దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకూడదు" అని జ్యోత్వాని అసోసియేట్స్ పార్ట్నర్ దినకర్ శర్మ సూచించారు. ప్రతి నెలా బిల్లును ఈఎంఐలుగా మారుస్తుంటే, మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని బ్యాంకులు భావించి మీ కార్డ్ లిమిట్ను తగ్గించే ప్రమాదం ఉంది.
ముఖ్యంగా భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో క్రెడిట్ కార్డ్ వాడకం పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఖర్చు చేసేటప్పుడే అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అవసరమైతే తప్ప పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయకూడదు. ఒకవేళ బిల్లు భారమైతే, మినిమమ్ డ్యూ ట్రాప్లో పడకుండా ఈఎంఐ ఆప్షన్ను ఆశ్రయించడం మేలు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మినిమమ్ డ్యూ కడితే వడ్డీ పడదా?
తప్పకుండా పడుతుంది. మినిమమ్ డ్యూ కడితే కేవలం 'లేట్ ఫీజు' మాత్రమే పడదు. కానీ మిగిలిన బకాయిపై ప్రతిరోజూ వడ్డీ లెక్కించి, తదుపరి బిల్లులో భారీ మొత్తాన్ని వసూలు చేస్తారు.
2. క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ వల్ల సిబిల్ స్కోర్ పెరుగుతుందా?
అవును. మీరు అప్పును ఒక పద్ధతి ప్రకారం (Structured way) తీరుస్తున్నారని క్రెడిట్ బ్యూరోలు భావిస్తాయి. దీనివల్ల మినిమమ్ డ్యూ కట్టే వారితో పోలిస్తే ఈఎంఐ కట్టే వారి క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉంటుంది.
3. ఈఎంఐగా మార్చిన తర్వాత మధ్యలోనే మొత్తం డబ్బు కట్టేయవచ్చా?
కట్టవచ్చు. దీనిని 'ఫోర్క్లోజర్' (Foreclosure) అంటారు. అయితే ఇలా ముందుగానే అప్పు తీర్చేటప్పుడు బ్యాంకులు కొంత శాతం పెనాల్టీ వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది.
4. ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఎంచుకోవాలి?
మీరు బిల్లు మొత్తాన్ని పూర్తిగా కట్టలేనప్పుడు, ఆ అప్పు 3-6 నెలల పాటు సాగేలా ఉంటే ఈఎంఐ ఉత్తమం. కేవలం వారం పది రోజుల్లో డబ్బు సర్దుబాటు అవుతుందనుకుంటే ఈఎంఐ జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More