నెలకు రూ. 1 లక్ష ఖర్చులు ఉంటే.. రిటైర్మెంట్ నాటికి ఎంత కార్పస్ ఫండ్ అవసరం?
ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 1 లక్ష ఖర్చులు ఉన్న ఒక వ్యక్తి, 60 ఏళ్ల వయసులో రిటైర్ అయ్యాక అదే జీవనశైలిని కొనసాగించాలంటే ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) కారణంగా దాదాపు రూ. 9 కోట్ల నుండి రూ. 10.8 కోట్ల భారీ కార్పస్ ఫండ్ అవసరమవుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు లెక్కిస్తున్నారు.
రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ అత్యంత కీలకమైన భాగం. 60 ఏళ్ల తర్వాత గౌరవప్రదమైన, సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఎంత డబ్బు అవసరమనేది చాలా మందిని వేధించే ప్రశ్న. సాధారణంగా ప్రస్తుత ఖర్చుల ఆధారంగానే రిటైర్మెంట్ నిధిని లెక్కిస్తుంటారు. కానీ, వయసు పెరిగే కొద్దీ మారే జీవనశైలి, ద్రవ్యోల్బణం, వైద్య ఖర్చులు, సగటు ఆయుర్దాయం, పెట్టుబడులపై వచ్చే రాబడి వంటి అనేక అంశాలపై ఈ నిధి ఆధారపడి ఉంటుంది.
ధరల పెరుగుదలను తట్టుకుంటూ, నిశ్చింతగా రిటైర్ అవ్వడానికి ఎంత కార్పస్ ఫండ్ కావాలో ఒక ఉదాహరణతో ఆర్థిక నిపుణుల విశ్లేషణను ఇక్కడ చూద్దాం.
ప్రస్తుత ఖర్చు రూ. 1 లక్ష అయితే.. రిటైర్మెంట్ నాటికి ఎంత అవుతుంది?
ఒక కుటుంబం యొక్క ప్రస్తుత నెలవారీ ఖర్చులు రూ. 1 లక్ష అనుకుందాం. ఇందులో పిల్లల చదువులు, ఇతర అవసరాల కోసం రూ. 30,000 ఖర్చవుతోంది. ఈ ఖర్చు రిటైర్మెంట్ నాటికి ఉండదు కాబట్టి, ఆ కుటుంబ జీవనశైలిని కొనసాగించడానికి ఈనాటి విలువ ప్రకారం నెలకు రూ. 70,000 సరిపోతుంది.
కానీ, రాబోయే రోజుల్లో ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఈ రూ. 70,000 విలువ అలాగే ఉండదు. ప్రస్తుతం 35 ఏళ్ల వయసున్న వ్యక్తి, 60 ఏళ్లకు (అంటే 25 ఏళ్ల తర్వాత) రిటైర్ కావాలనుకుంటే, 6% ముందస్తు ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఆ ఖర్చు ఎలా మారుతుందో చూద్దాం:
నేటి రూ. 70,000 ఖర్చు.. 25 ఏళ్ల తర్వాత నెలకు సుమారు రూ. 3 లక్షలు అవుతుంది. దీని ప్రకారం రిటైర్ అయ్యే నాటికి వార్షిక ఖర్చు దాదాపు రూ. 36.05 లక్షలుగా మారుతుంది.
రూ. 9 కోట్ల నుండి రూ. 10.8 కోట్ల నిధి ఎందుకు కావాలి?
రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఖర్చులు స్థిరంగా ఉండవు, అవి ఏటా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. 60 ఏళ్ల నుండి 90 ఏళ్ల వరకు (30 ఏళ్ల రిటైర్మెంట్ జీవితం) బ్రతుకుతారని ఊహిస్తూ, రిటైర్మెంట్ తర్వాత ద్రవ్యోల్బణం 5%, పెట్టుబడులపై రాబడి 7% (పోస్ట్-రిటైర్మెంట్ రిటర్న్) అని లెక్కిస్తే.. 60 ఏళ్ల వయసు నాటికి కనీసం రూ. 8.10 కోట్ల బేస్ కార్పస్ ఫండ్ అవసరం.
"కేవలం గణిత లెక్కల ప్రకారమే కాకుండా, నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యలు, పన్నులు (Taxation), ఎక్కువ కాలం జీవించే అవకాశం (Longevity Risk) మరియు అత్యవసర కుటుంబ అవసరాల కోసం కొంత అదనపు బఫర్ (Buffer) ఉంచుకోవాలి. అందువల్ల ఆచరణాత్మకంగా రూ. 9 కోట్ల నుండి రూ. 10.8 కోట్ల వరకు నిధిని కలిగి ఉండటం సురక్షితం" అని వైజ్ ఫిన్సర్వ్ గ్రూప్ సీఈఓ, సీఐఓ అజయ్ కుమార్ యాదవ్ వివరించారు.
వెల్త్ అలైన్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజరీ వ్యవస్థాపకుడు హరేంద్ర జటాకియా మాట్లాడుతూ.. "రిటైర్మెంట్ ఖర్చులను అంచనా వేసేటప్పుడు కేవలం పిల్లల ఖర్చులను మినహాయిస్తే సరిపోదు. గృహ రుణాలు (EMIs), ఆఫీస్ ప్రయాణ ఖర్చులు తగ్గినప్పటికీ.. వయసుతో పాటు హెల్త్కేర్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇంటి నిర్వహణ, డొమెస్టిక్ హెల్ప్ వంటి ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతాయి" అని పేర్కొన్నారు.
ఇంత పెద్ద నిధిని ఎలా సమకూర్చుకోవాలి?
25 ఏళ్లలో రూ. 10.8 కోట్ల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి 'గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్' (లక్ష్య ఆధారిత పెట్టుబడి) విధానాన్ని అనుసరించాలి.
పెట్టుబడి రేటు: ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 1.5 లక్షలు సంపాదిస్తూ, అందులో 70% ఖర్చు చేస్తున్న 35 ఏళ్ల వ్యక్తి, ఈ లక్ష్యాన్ని చేరాలంటే తన నెలవారీ ఆదాయంలో 35-40% మొత్తాన్ని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకే కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.
స్టెప్-అప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్: ప్రతి సంవత్సరం ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ, ఖర్చులను పెంచడం కంటే వేగంగా పెట్టుబడి మొత్తాన్ని (SIP) పెంచుకుంటూ పోవాలి.
ఆస్తుల కేటాయింపు (Asset Allocation): దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టి కోసం ఇండియన్ ఈక్విటీ ఫండ్స్, డైవర్సిఫికేషన్ కోసం గ్లోబల్ ఫండ్స్, స్థిరత్వం కోసం డెట్/ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆప్షన్స్, క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు కోసం ఎన్పీఎస్ (NPS)/ఈపీఎఫ్ (EPF) లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి.
వార్షిక ఖర్చుల '30x నియమం' (30x Rule) అంటే ఏమిటి?
రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్లో మీ వార్షిక ఖర్చులకు 30 రెట్ల నిధిని సమకూర్చుకోవాలనేది ఒక సాధారణ నియమం (Thumb Rule). ప్రస్తుత ఉదాహరణలో వార్షిక ఖర్చు రూ. 36.05 లక్షలు కాబట్టి, దానికి 30 రెట్లు అంటే దాదాపు రూ. 10.8 కోట్లు అవుతుంది. అయితే, ఇది కేవలం ప్రాథమిక అంచనా కోసమేనని, అందరికీ ఇది ఒకేలా వర్తించదని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్పులు ఉన్నవారు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి అంతకంటే ఎక్కువ నిధి అవసరం కావచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 1 లక్ష ఖర్చు ఉంటే, రిటైర్మెంట్ నాటికి రూ. 9 కోట్లకు పైగా నిధి ఎందుకు అవసరం?
సమాధానం: ద్రవ్యోల్బణం (ధరల పెరుగుదల) దీనికి ప్రధాన కారణం. ఏడాదికి 6% చొప్పున ధరలు పెరిగినా, 25 ఏళ్ల తర్వాత నేటి రూ. 70,000 ఖర్చు నెలకు రూ. 3 లక్షలు దాటుతుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత మరో 30 ఏళ్ల పాటు ఆ ఖర్చులు వెళ్లదీయడానికి అంత పెద్ద నిధి అవసరమవుతుంది.
ప్రశ్న 2: 30x రిటైర్మెంట్ రూల్ అంటే ఏమిటి?
సమాధానం: రిటైర్ అయ్యే నాటి మీ వార్షిక ఖర్చులను 30 చేత గుణించగా వచ్చే మొత్తాన్ని రిటైర్మెంట్ నిధిగా పెట్టుకోవాలనేదే ఈ నియమం. ఇది ప్రాథమిక అంచనాకు పనికొస్తుంది కానీ, వ్యక్తిగత అవసరాలను బట్టి దీనిని మార్చుకోవాలి.
ప్రశ్న 3: రిటైర్మెంట్ కార్పస్ కోసం పెట్టుబడులను ఎలా కేటాయించాలి?
సమాధానం: వయసు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు (30-40 ఏళ్లలో) ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. స్థిరత్వం కోసం డెట్ ఫండ్స్, పీఎఫ్, ప్రభుత్వ పథకాలైన ఎన్పీఎస్ (NPS) లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. వయసు 60 కి చేరువవుతున్న కొద్దీ ఈక్విటీ నుండి డెట్ లోకి నిధులను మార్చాలి.
ప్రశ్న 4: ఈ ప్లానింగ్లో చాట్జీపీటీ (AI) వంటి సాధనాలు సరిపోతాయా?
సమాధానం: ఏఐ సాధనాలు కేవలం ఇచ్చిన గణాంకాల ఆధారంగా ఒక సుమారు అంచనాను మాత్రమే ఇస్తాయి. కానీ పన్నుల ప్రభావం, మారుతున్న ఆరోగ్య పరిస్థితులు, వ్యక్తిగత బాధ్యతలను క్షుణ్ణంగా అంచనా వేయడానికి ఒక సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More