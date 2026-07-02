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    పెద్ద ఫండ్స్ లోనే ఎక్కువ లాభాలా? టాప్ 5 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్స్ ఇవే

    భారతదేశంలో అత్యధిక ఆస్తులు కలిగిన టాప్ 5 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పనితీరుపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ. భారీ ఏయూఎమ్ (AUM) ఉన్న ఫండ్స్ ఎల్లప్పుడూ మెరుగైన లాభాలను అందిస్తాయా లేదా అనే కోణంలో 1, 3, 5 ఏళ్ల రిటర్న్స్ పోలిక మీకోసం.

    Published on: Jul 02, 2026 12:26 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు చాలామంది ఆ ఫండ్ సైజ్ లేదా ఏయూఎమ్ (ఆస్తుల నిర్వహణ) ఎంత ఉందో చూస్తారు. ఎక్కువ మంది పెట్టుబడిదారులు నమ్మిన ఫండ్ కాబట్టి లాభాలు కూడా భారీగానే ఉంటాయని భావిస్తారు. అయితే, భారీ నిధులు నిర్వహిస్తున్న ఫండ్స్ అన్నీ అత్యుత్తమ రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయా? దేశంలోనే అతిపెద్ద టాప్ 5 మ్యూచువల్ ఫండ్ల గత 1, 3, 5 ఏళ్ల పనితీరును పరిశీలిస్తే ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

    పెద్ద ఫండ్స్ లోనే ఎక్కువ లాభాలా? టాప్ 5 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్స్ ఇవే
    పెద్ద ఫండ్స్ లోనే ఎక్కువ లాభాలా? టాప్ 5 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్స్ ఇవే

    యాసెట్స్ అండర్ మేనేజ్‌మెంట్ (AUM) అంటే సదరు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ నిర్వహిస్తున్న మొత్తం పెట్టుబడుల మార్కెట్ విలువ. ఏయూఎమ్ ఎక్కువగా ఉందంటే అందులో పెట్టుబడిదారుల సంఖ్య, వారి నమ్మకం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అర్థం. ప్రస్తుతం దేశంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్టర్ల సొమ్మును టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నిర్వహిస్తున్నాయి.

    దేశంలోనే టాప్ 5 అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవే:

    భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ రంగంలో అత్యధిక ఏయూఎమ్ కలిగిన ఐదు ఫండ్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ (Parag Parikh Flexi Cap Fund): ఇది రూ. 1.41 లక్షల కోట్లకు పైగా నిధులతో దేశంలోనే నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది. రూ. 1.4 లక్షల కోట్ల మార్కును దాటిన ఏకైక స్కేమ్ ఇదే కావడం విశేషం.

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ (HDFC Balanced Advantage Fund): రూ. 1.04 లక్షల కోట్ల ఏయూఎమ్‌తో రెండో స్థానంలో ఉంది.

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ (HDFC Flexi Cap Fund): రూ. 1.02 లక్షల కోట్ల ఆస్తులతో మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (HDFC Mid Cap Fund): రూ. 97,350 కోట్ల నిధులతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

    ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ మల్టీ అసెట్ ఫండ్ (ICICI Prudential Multi Asset Fund): రూ. 84,165 కోట్ల ఏయూఎమ్‌తో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది.

    ఏడాది కాలంలో రిటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి?

    పెద్ద మొత్తంలో నిధులు ఉన్నంత మాత్రాన మెరుగైన లాభాలు వస్తాయనే గ్యారెంటీ లేదని ఏడాది కాలపు రిటర్న్స్ నిరూపిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, ఏడాది క్రితం పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్‌లో రూ. 1 లక్ష ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే, ప్రస్తుతం దాని విలువ దాదాపు రూ. 96,700 కి పడిపోయింది. అంటే ఈ కాలంలో ఇన్వెస్టర్లు నష్టపోయారు.

    మరోవైపు, ఇదే ఏడాది కాలంలో ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ మల్టీ అసెట్ ఫండ్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఇందులో పెట్టిన రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి ఏడాది తిరిగేసరికి రూ. 1,05,840 కి పెరిగింది. టాప్ 5 ఫండ్స్‌లో ఏడాది కాలంలో అత్యధిక లాభాలు అందించిన ఫండ్‌గా ఇది నిలిచింది.

    3, 5 ఏళ్ల దీర్ఘకాలిక రిటర్న్స్ పోలిక

    మూడేళ్లు, ఐదేళ్ల దీర్ఘకాలిక వ్యవధిని పరిశీలిస్తే ఫలితాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఈ రెండు కాలవ్యవధుల్లోనూ హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ విజేతగా నిలిచింది.

    3 ఏళ్ల కాలపరిమితి: గత మూడేళ్లలో పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ అందరికంటే తక్కువగా 14.62 శాతం సిఏజిఆర్ (CAGR) రిటర్న్స్ మాత్రమే ఇచ్చింది. అదే సమయంలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ అత్యధికంగా 20.62 శాతం సిఏజిఆర్ లాభాలను ఇన్వెస్టర్లకు అందించింది.

    5 ఏళ్ల కాలపరిమితి: ఐదేళ్ల వ్యవధిలో కూడా పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ 14.65 శాతం సిఏజిఆర్‌తో చివరి స్థానంలో నిలవగా, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 20.69 శాతం సిఏజిఆర్ వార్షిక రాబడితో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.

    ఇన్వెస్టర్లు ఏం గమనించాలి?

    పెద్ద మొత్తంలో ఏయూఎమ్ ఉండటం అనేది ఆ ఫండ్‌పై ఉన్న నమ్మకాన్ని, నిరంతర పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడానికి ఇది ఒక్కటే ప్రాతిపదిక కాకూడదు. పెట్టుబడిదారులు ఫండ్ యొక్క దీర్ఘకాలిక ట్రాక్ రికార్డ్, పెట్టుబడి వ్యూహాలు (Investment Strategy), రిస్క్ ప్రొఫైల్, ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో వంటి కీలక అంశాలను పరిశీలించాలి. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు (Financial Goals) సరిపోయే ఫండ్స్‌ను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవడం ఉత్తమం.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. దీనిని పెట్టుబడి సలహాగా భావించవద్దు. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సెబీ (SEBI) రిజిస్టర్డ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/పెద్ద ఫండ్స్ లోనే ఎక్కువ లాభాలా? టాప్ 5 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్స్ ఇవే
    Home/News/పెద్ద ఫండ్స్ లోనే ఎక్కువ లాభాలా? టాప్ 5 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్స్ ఇవే
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