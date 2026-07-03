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    ఈపీఎఫ్ఓ: మీ పీఎఫ్ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ కావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే

    ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) కొత్త ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 2026ను అమల్లోకి తెచ్చింది. పీఎఫ్ ఖాతా నుండి డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకునేటప్పుడు క్లెయిమ్‌లు ఎందుకు తిరస్కరణకు గురవుతాయో, వాటిని ఎలా నివారించవచ్చో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jul 03, 2026 4:57 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఉద్యోగులకు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి, ఆర్థిక భద్రతను అందించే అత్యుత్తమ సాధనాల్లో ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) ఒకటి. చట్టబద్ధమైన నిబంధనల ప్రకారం.. పీఎఫ్ చందాదారులు అత్యవసర సమయాల్లో తమ ఖాతా నుండి పాక్షికంగా లేదా ఉద్యోగం వదిలేసిన తర్వాత పూర్తిగా డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, పీఎఫ్ విత్‌డ్రాయల్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు చాలా మంది క్లెయిమ్‌లు రిజెక్ట్ అవుతుంటాయి.

    ఈపీఎఫ్ఓ: మీ పీఎఫ్ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ కావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే
    ఈపీఎఫ్ఓ: మీ పీఎఫ్ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ కావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే

    తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 'సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ 2020' అమలులో భాగంగా ఈ వారమే కొత్త ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 2026 (EPF Scheme 2026) ను తీసుకువచ్చింది. ఇది 1952 నాటి పాత పథకం స్థానంలో అమల్లోకి వచ్చింది.

    కొత్త నియమం: కనీస బ్యాలెన్స్ నిబంధన

    కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. పీఎఫ్ ఖాతా నుండి పాక్షికంగా (Partial Withdrawal) డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకునే నిబంధనలలో మార్పులు చేశారు. ఇకపై చందాదారులు తమ పీఎఫ్ ఖాతాలో ఎల్లప్పుడూ కనీసం 25 శాతం కనీస నిల్వ (Minimum Balance) ను ఉంచడం తప్పనిసరి. అంటే మీ మొత్తం సొమ్ములో గరిష్టంగా 75 శాతం వరకు మాత్రమే అడ్వాన్స్ రూపంలో విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది.

    ఉదాహరణకు: మీ పీఎఫ్ ఖాతాలో (ఉద్యోగి, యజమాని వాటా కలిపి) రూ. 2 లక్షల బ్యాలెన్స్ ఉంటే, మీరు గరిష్టంగా రూ. 1,50,000 మాత్రమే పాక్షికంగా విత్‌డ్రా చేసుకోగలరు. మిగిలిన రూ. 50,000 ఖాతాలోనే కనీస నిల్వగా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. వైద్యం, విద్య, వివాహం, ఇల్లు వంటి ప్రత్యేక అవసరాలకు ఈ విత్‌డ్రాయల్స్ అనుమతిస్తారు.

    పీఎఫ్ క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు గురవడానికి టాప్ 4 కారణాలు

    సమర్పించే పత్రాలలో లేదా ప్రొఫైల్ వివరాలలో చిన్న తప్పులు దొర్లినా ఈపీఎఫ్ఓ సిస్టమ్ మీ క్లెయిమ్‌ను రిజెక్ట్ చేస్తుంది. వాటిలో ప్రధానమైన నాలుగు కారణాలు ఇవే:

    1. అస్పష్టమైన చెక్ లేదా పాస్‌బుక్ స్కాన్ కాపీ:

    మీ బ్యాంక్ ఖాతా ఎన్‌పీసీఐ (NPCI) ద్వారా వెరిఫై కానట్లయితే, ఆన్‌లైన్ క్లెయిమ్ సమయంలో బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ లేదా కాన్సిల్డ్ చెక్ (Cancelled Cheque) అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు అప్‌లోడ్ చేసిన ఇమేజ్‌లో మీ పేరు స్పష్టంగా ముద్రించబడి లేకపోయినా, లేదా ఆ ఫొటో మసకగా (Blurry) ఉన్నా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్‌గా క్లెయిమ్‌ను తిరస్కరిస్తుంది.

    2. వ్యక్తిగత వివరాలు సరిపోలకపోవడం (Demographic Mismatch):

    ఇది చాలా మందికి ఎదురయ్యే సాధారణ సమస్య. మీ పేరు, తండ్రి పేరు లేదా పుట్టిన తేదీ వివరాలు ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) రికార్డులు, ఆధార్ (Aadhaar), బ్యాంక్ ఖాతాలో ఖచ్చితంగా ఒకేలా ఉండాలి. చిన్న స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉన్నా క్లెయిమ్ తక్షణమే రిజెక్ట్ అవుతుంది.

    3. సంతకం లేదా ఐఎఫ్ఎస్‌సీ (IFSC) మార్పులు:

    ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని బ్యాంకులు వేరే బ్యాంకుల్లో విలీనమయ్యాయి (ఉదాహరణకు అలహాబాద్ బ్యాంక్, ఇండియన్ బ్యాంకులో విలీనం కావడం). ఇలాంటి సందర్భాల్లో పాత IFSC కోడ్‌లు చెల్లకుండా పోతాయి. క్లెయిమ్ దరఖాస్తు చేయడానికి ముందే మీరు మీ కొత్త IFSC కోడ్‌తో కేవైసీ (KYC) ని అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి.

    4. కంపెనీ వదిలిన తేదీ (Date of Exit) నమోదు కాకపోవడం:

    ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత పూర్తి పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్ కోసం 'ఫామ్ 19' సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, మీ పాత యాజమాన్యం పీఎఫ్ పోర్టల్‌లో మీరు ఉద్యోగం వదిలిన తేదీని (Date of Exit) అధికారికంగా అప్‌డేట్ చేయకపోతే, మీ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ అవ్వదు.

    పీఎఫ్ విత్‌డ్రాయల్ ఫారాలు ఏవి?

    ఫామ్ 19 (పూర్తి పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్): ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత లేదా రిటైర్ అయిన తర్వాత మొత్తం పీఎఫ్ సొమ్మును (వడ్డీతో సహా) విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి దీనిని వాడతారు. అయితే ఉద్యోగం వదిలేశాక కనీసం 2 నెలలు (60 రోజులు) నిరంతరంగా నిరుద్యోగిగా ఉంటేనే దీనికి అర్హత లభిస్తుంది.

    ఫామ్ 10C (పెన్షన్ విత్‌డ్రాయల్): మీ మొత్తం ఉద్యోగ కాలం (Service) 10 సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా ఉంటే, యజమాని జమ చేసిన పెన్షన్ ఫండ్ (EPS) సొమ్మును లంప్‌సమ్‌గా వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఈ ఫామ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవేళ సర్వీస్ 10 ఏళ్లు దాటితే మాత్రం స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ (Scheme Certificate) తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 58 ఏళ్లు నిండాక నెలవారీ పెన్షన్ వస్తుంది.

    ఫామ్ 31 (పాక్షిక పీఎఫ్ అడ్వాన్స్): ఉద్యోగంలో కొనసాగుతున్నప్పుడే అత్యవసర వైద్య ఖర్చులు, వివాహం, హోమ్ లోన్ ఈఎంఐల చెల్లింపు లేదా ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో రీఫండ్‌బుల్ కాని అడ్వాన్స్ పొందడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

    ముఖ్యమైన విషయం: క్లెయిమ్ పెట్టడానికి ముందే EPFO వెబ్‌సైట్‌లో 'View > Service History' లోకి వెళ్లి మీ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ సరిగ్గా నమోదైందో లేదో సరిచూసుకోండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: కొత్త ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 2026 ప్రకారం పాక్షికంగా ఎంత సొమ్ము విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?

    సమాధానం: కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఖాతాలో ఎల్లప్పుడూ 25 శాతం కనీస నిల్వ ఉంచాలి. కాబట్టి మీ మొత్తం సొమ్ములో గరిష్టంగా 75 శాతం వరకు మాత్రమే పాక్షికంగా విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది.

    ప్రశ్న 2: ఉద్యోగం మానేసిన ఎంతకాలానికి పూర్తి పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?

    సమాధానం: ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత కనీసం రెండు నెలల పాటు (60 రోజులు) ఎలాంటి ఉద్యోగంలో చేరకుండా ఉంటేనే, ఫామ్ 19 ద్వారా పూర్తి పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    ప్రశ్న 3: బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ లేదా చెక్ కాపీని అప్‌లోడ్ చేసేటప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

    సమాధానం: అప్‌లోడ్ చేసే ఫొటో లేదా స్కాన్ కాపీ చాలా స్పష్టంగా (Clear) ఉండాలి. ముఖ్యంగా దానిపై మీ పేరు, అకౌంట్ నంబర్, ఐఎఫ్ఎస్‌సీ (IFSC) కోడ్ స్పష్టంగా ముద్రించి ఉండాలి. మసకగా ఉంటే సిస్టమ్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది.

    ప్రశ్న 4: నా సర్వీస్ 10 ఏళ్లు దాటితే పెన్షన్ డబ్బు మొత్తాన్ని ఒకేసారి విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా?

    సమాధానం: కుదరదు. మీ మొత్తం సర్వీస్ 10 ఏళ్లు దాటితే ఫామ్ 10C ద్వారా లంప్‌సమ్ పెన్షన్ విత్‌డ్రా చేయడం సాధ్యపడదు. మీరు 'స్కీమ్ సర్టిఫికేట్' పొంది, 58 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ రూపంలోనే ఆ ప్రయోజనాన్ని పొందాలి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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