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    ఈపీఎఫ్ఓ డిజిటల్ విప్లవం: ఇక 20 రోజుల్లోనే పీఎఫ్ సెటిల్‌మెంట్, ఆలస్యమైతే అధికారి జీతం నుంచే కట్

    ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) తన సేవలలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. 'కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ' కింద మూడు కొత్త సామాజిక భద్రతా పథకాలను (2026) ప్రవేశపెడుతూ, కేవలం 20 రోజుల్లోనే క్లెయిమ్‌లను పరిష్కరించేలా కఠినమైన నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది.

    Published on: Jul 02, 2026 3:31 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) వ్యవస్థలో భారీ మార్పులను ప్రకటించింది. రిటైర్మెంట్ సేవలను మరింత వేగంగా, సులభంగా మరియు పారదర్శకంగా మార్చేందుకు ఒక సరికొత్త 'డిజిటల్-ఫస్ట్' ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను తీసుకువచ్చింది.

    ఈపీఎఫ్ఓ డిజిటల్ విప్లవం: ఇక 20 రోజుల్లోనే పీఎఫ్ సెటిల్‌మెంట్, ఆలస్యమైతే…
    ఈపీఎఫ్ఓ డిజిటల్ విప్లవం: ఇక 20 రోజుల్లోనే పీఎఫ్ సెటిల్‌మెంట్, ఆలస్యమైతే…

    ఈ మార్పుల వల్ల పీఎఫ్ క్లెయిమ్‌ల ప్రాసెసింగ్‌లో కాగితపు పని తగ్గడమే కాకుండా, అనవసరమైన ఆలస్యానికి కూడా చెక్ పడనుంది.

    పాత నిబంధనల స్థానంలో మూడు కొత్త పథకాలు

    ప్రభుత్వం పాత నిబంధనలను రద్దు చేస్తూ 2026 సామాజిక భద్రతా కోడ్ కింద మూడు అప్‌డేటెడ్ పథకాలను నోటిఫై చేసింది.

    • ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ స్కీమ్ 2026 (Employees’ Provident Funds Scheme 2026)
    • ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ 2026 (Employees’ Pension Scheme 2026)
    • ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్-లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ 2026 (Employees’ Deposit-Linked Insurance Scheme 2026)

    ఇవి 1952, 1971, 1976, 1995 నాటి పాత నిబంధనల స్థానంలో అమలులోకి రానున్నాయి. అయితే, పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ నిర్మాణంలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఉద్యోగి, యాజమాన్యం ఇద్దరూ కూడా బేసిక్ శాలరీలో ఎప్పటిలాగే 12 శాతం చొప్పున కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. కానీ, క్లెయిమ్‌లు దాఖలు చేయడం, పెన్షన్ సెటిల్‌మెంట్లు, విత్‌డ్రాయల్స్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రయోజనాలు, ఫిర్యాదుల పరిష్కారం వంటి మొత్తం ప్రక్రియ ఇకపై పూర్తిగా డిజిటల్‌గా మారనుంది.

    కీలక మార్పులు: జవాబుదారీతనం.. వేగవంతమైన సేవలు

    ఈ కొత్త సంస్కరణల్లో అత్యంత అద్భుతమైన అంశం ఏమిటంటే.. క్లెయిమ్‌ల పరిష్కారంలో ఆలస్యానికి వ్యతిరేకంగా కఠినమైన నిబంధనలు తీసుకురావడం.

    20 రోజుల డెడ్‌లైన్: పూర్తిగా వెరిఫై చేసిన క్లెయిమ్‌లను ఈపీఎఫ్ఓ అధికారులు ఇకపై ఖచ్చితంగా 20 రోజుల్లోగా పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది.

    12% జరిమానా: ఒకవేళ నిర్దేశిత 20 రోజుల్లోగా క్లెయిమ్ సెటిల్ చేయకపోతే, ఆలస్యమైన కాలానికి గానూ సదరు మొత్తంపై ఏడాదికి 12 శాతం వడ్డీని పెనాల్టీగా విధిస్తారు. ఈ పెనాల్టీ మొత్తాన్ని ఆలస్యానికి కారణమైన సదరు అధికారి జీతం నుంచే రికవరీ చేస్తారు.

    పీఎఫ్ ట్రస్ట్‌లకు కూడా నిబంధనలు: మినహాయింపు పొందిన సంస్థలు (Exempted establishments), ప్రైవేట్ పీఎఫ్ ట్రస్ట్‌లు కూడా క్లెయిమ్ ఫైలింగ్ మరియు సభ్యుల సేవల కోసం విధిగా ఆన్‌లైన్ వ్యవస్థలను అవలంబించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీనివల్ల కార్మికులకు వారి సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు సకాలంలో అందుతాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) సంస్కరణలు 2026 దేనికి సంబంధించినవి?

    జవాబు: పీఎఫ్ సేవల్లో పారదర్శకతను పెంచడానికి, క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్‌ను వేగవంతం చేయడానికి మరియు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ సేవలను ఆధునీకరించడానికి ప్రవేశపెట్టిన పూర్తి డిజిటల్ విధానమే ఈ సంస్కరణల ముఖ్య ఉద్దేశం.

    ప్రశ్న 2: కొత్త నిబంధనల ప్రకారం పీఎఫ్ క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్ గడువు ఎంత?

    జవాబు: అన్ని రకాల వెరిఫైడ్ ఈపీఎఫ్ఓ క్లెయిమ్‌లను కొత్త నిబంధనల ప్రకారం 20 రోజుల్లోగా తప్పనిసరిగా పరిష్కరించాలి.

    ప్రశ్న 3: పీఎఫ్ క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్ ఆలస్యమైతే ఏం జరుగుతుంది?

    జవాబు: క్లెయిమ్ పరిష్కారంలో ఆలస్యమైతే, ఆ ఆలస్యమైన మొత్తానికి ఏడాదికి 12 శాతం చొప్పున జరిమానా వడ్డీ విధిస్తారు. ఆ మొత్తాన్ని నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారి జీతం నుండి వసూలు చేస్తారు.

    ప్రశ్న 4: ఈ సంస్కరణల కింద కొత్తగా వచ్చిన మూడు పథకాలు ఏవి?

    జవాబు: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ స్కీమ్ 2026, ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ 2026, ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్-లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ 2026.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఈపీఎఫ్ఓ డిజిటల్ విప్లవం: ఇక 20 రోజుల్లోనే పీఎఫ్ సెటిల్‌మెంట్, ఆలస్యమైతే అధికారి జీతం నుంచే కట్
    Home/News/ఈపీఎఫ్ఓ డిజిటల్ విప్లవం: ఇక 20 రోజుల్లోనే పీఎఫ్ సెటిల్‌మెంట్, ఆలస్యమైతే అధికారి జీతం నుంచే కట్
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