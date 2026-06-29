ఈపీఎఫ్ఓ 3.0: ఏటీఎం కార్డ్తో పీఎఫ్ డబ్బుల విత్డ్రా.. ఎప్పటినుంచంటే?
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో భాగంగా పీఎఫ్ చందాదారులు త్వరలోనే యూపీఐ యాప్స్, ఏటీఎం కార్డుల ద్వారా నేరుగా డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అర్హతలు, పరిమితులు, కొత్త నిబంధనల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
పీఎఫ్ (ప్రొవిడెంట్ ఫండ్) ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఊరటనిచ్చే వార్త అందించింది. Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) తన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను ఆధునీకరిస్తూ తీసుకొచ్చిన కొత్త ప్లాట్ఫామ్ 'ఈపీఎఫ్ఓ 3.0' (EPFO 3.0) ద్వారా సేవలను మరింత వేగవంతం చేస్తోంది. ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులను డ్రా చేసుకోవడానికి రోజుల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు. యూపీఐ యాప్లు, ప్రత్యేక ఏటీఎం కార్డుల ద్వారా క్షణాల్లో డబ్బును విత్డ్రా చేసుకునే సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తోంది. దీనివల్ల కాగితపు పనులు (Paperwork) తగ్గడమే కాకుండా వేగంగా నిధులు అందుతాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి, రిటైర్మెంట్ బాడీ సేవలను క్రమబద్ధీకరించడానికి ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించింది. ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా ఇన్స్టంట్ పీఎఫ్ విత్డ్రా సదుపాయంతో పాటు, ఆటో-క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్, ఉద్యోగి నచ్చిన బ్యాంక్ ఖాతాకు సులభంగా నిధుల బదిలీ వంటి అనేక ప్రతిపాదనలను అప్పట్లోనే ప్రకటించారు.
యూపీఐ, ఏటీఎం విత్డ్రా సేవలు ఎప్పటి నుంచి?
ఈ కొత్త సేవలు రెండు రోజుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీనిపై ఈపీఎఫ్ఓ అధికారికంగా నిర్దిష్ట తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ గతంలో మాట్లాడుతూ, ఈ కొత్త వ్యవస్థకు సంబంధించిన పరీక్షలు (Testing) పూర్తయ్యాయని, త్వరలోనే రోలౌట్ ప్రకటన ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తే ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను కూడా యూపీఐ అప్లికేషన్లలోనే చూసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
విత్డ్రాయల్ పరిమితి ఎంత?
కొత్త విధానంలో యూపీఐ లేదా ఏటీఎం లావాదేవీలకు సంబంధించి ఈపీఎఫ్ఓ ఎలాంటి ప్రత్యేక పరిమితులను అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుత పీఎఫ్ విత్డ్రా నిబంధనలే డిజిటల్ ఛానెళ్లకు కూడా వర్తిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుత రూల్స్ ప్రకారం.. అర్హత కలిగిన చందాదారులు విత్డ్రా చేసుకునే కారణం, అర్హత నిబంధనలను బట్టి తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ నుండి గరిష్టంగా 75 శాతం వరకు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
కొత్త యూపీఐ, ఏటీఎం సదుపాయం ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ నుండి 75 శాతం వరకు నేరుగా లింక్ చేసిన బ్యాంక్ ఖాతాకు ఇన్స్టంట్గా బదిలీ చేసుకోవచ్చని మీడియా నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. మిగిలిన 25 శాతం సొమ్ము దీర్ఘకాలిక రిటైర్మెంట్ రక్షణ బఫర్గా ఖాతాలోనే లాక్ అయి ఉంటుంది. సభ్యుల దీర్ఘకాలిక పొదుపును రక్షించడమే ఈపీఎఫ్ఓ ప్రాథమిక లక్ష్యం కావడం వల్ల ఈ నిబంధన పెట్టారు.
ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా విత్డ్రా ఎలా పనిచేస్తుంది?
మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. ఈపీఎఫ్ఓ తన సభ్యులకు ప్రత్యేక ఏటీఎం కార్డులను జారీ చేయనుంది. ఈ పీఎఫ్ విత్డ్రా కార్డులు నేరుగా ఖాతాదారుల పీఎఫ్ అకౌంట్కు లింక్ అయి ఉంటాయి. దీనివల్ల సాధారణ బ్యాంక్ ఏటీఎం కార్డుల తరహాలోనే ఏటీఎంల ద్వారా నేరుగా నగదు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
ఎవరెవరు అర్హులు?
కొత్త యూపీఐ, ఏటీఎం విత్డ్రా సేవలను ఉపయోగించుకోవాలంటే పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కింద పేర్కొన్న అంశాలు తప్పనిసరి:
- యాక్టివ్గా ఉన్న యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) ఉండాలి, అది ఖచ్చితంగా ఆధార్తో లింక్ అయి ఉండాలి.
- పీఎఫ్ ఖాతాకు పాన్ (PAN) కార్డ్ అప్డేట్ చేసి ఉండాలి.
- సరైన ఐఎఫ్ఎస్సీ (IFSC) కోడ్తో ధృవీకరించిన బ్యాంక్ ఖాతా ఉండాలి.
- ఓటీపీ (OTP) ఆధారిత వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయడానికి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ అందుబాటులో ఉండాలి.
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 లోని ఇతర మార్పులు
యూపీఐ, ఏటీఎం విత్డ్రాలతో పాటు సభ్యులకు మరింత సులభమైన సేవలు అందించడానికి ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 లో మరికొన్ని ఫీచర్లను జోడించారు. పీఎఫ్ క్లెయిమ్ల ఆటో-సెటిల్మెంట్ పరిమితిని రూ. 1 లక్ష నుండి రూ. 5 లక్షలకు పెంచారు. దీనివల్ల పెద్ద సంఖ్యలో క్లెయిమ్లు ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ అవుతాయి.
ఉమంగ్ (UMANG) యాప్ ద్వారా ఐడెంటిటీ వెరిఫికేషన్ కోసం ఫేస్ అథెంటికేషన్ టెక్నాలజీని (FAT) ఈ ప్లాట్ఫామ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది కాగితపు పనులను తగ్గించి క్లెయిమ్ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 పీఎఫ్ విత్డ్రాలను వేగవంతం చేసినప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి పాత విత్డ్రా నిబంధనలలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈపీఎఫ్ఓ వివరణాత్మక కార్యాచరణ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసే వరకు ప్రస్తుత అర్హత పరిస్థితులు, పరిమితులు, పన్ను నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
వేతన జీవులకు కలిగే ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
- ఏటీఎం, యూపీఐ ఉపయోగించి సులభంగా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
- పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ వేగంగా ప్రాసెస్ అవ్వడానికి ఆటో-సెటిల్మెంట్ సదుపాయం.
- పెన్షన్ విత్డ్రాలను వేగవంతం చేయడానికి కేంద్రీకృత పెన్షన్ వ్యవస్థ (Centralised pension system).
- ఆటోమేటిక్ సెటిల్మెంట్ కోసం పెంచిన పరిమితి.
- ఆధార్ ఆధారిత ఓటీపీ ద్వారా చందాదారులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలను, కేవైసీ (KYC) ని నేరుగా సరిచేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More