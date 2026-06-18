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    EPF Balance : మీ పీఎఫ్​ బ్యాలెన్స్​ చెక్​ చేసుకోవాలా? టెన్షన్ వద్దు! ఇలా సింపుల్​గా చూసుకోండి..

    How to check EPF Balance : ఈపీఎఫ్ఓ చందాదారులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌ను ఎస్‌ఎమ్‌ఎస్, ఉమంగ్ యాప్, వెబ్‌సైట్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది చాలా సులభమైన ప్రక్రియ. టెన్షన్ లేకుండా ఇక్కడ చెప్పిన స్టెప్స్​ని ఫాలో అయితే చాలు..

    Published on: Jun 18, 2026 10:48 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్​ఓ) దేశంలోని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగుల కోసం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీఎఫ్), పెన్షన్ ఫండ్ పథకాలను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో ఉద్యోగి, యాజమాన్యం ఇద్దరూ కలిసి ఉమ్మడిగా భాగస్వామ్యం అందిస్తారు. ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం ఈ మొత్తం ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో ఉద్యోగికి లభిస్తుంది.

    పీఎఫ్​ బ్యాలెన్స్ చెక్​ చేసుకోవాలా? (Mint / File Photo)
    పీఎఫ్​ బ్యాలెన్స్ చెక్​ చేసుకోవాలా? (Mint / File Photo)

    ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ పే (కనీస వేతనం), కరవు భత్యం (డీఏ) కలిపి నెలకు రూ. 15,000 వరకు ఉంటే వారు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ తెరవడానికి అర్హులు. ఒకవేళ బేసిక్ పే, డీఏ కలిపి రూ. 15,000 దాటితే.. వారు వాలంటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (వీపీఎఫ్) ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ త్రైమాసికంలో ఈపీఎఫ్, వీపీఎఫ్ డిపాజిట్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు 8.25 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది.

    పన్ను మినహాయింపుల విషయానికి వస్తే.. పాత పన్ను విధానం ప్రకారం సెక్షన్ 80సీ కింద ఉద్యోగి చేసే వార్షిక సహకారంలో రూ. 1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. అలాగే యాజమాన్యం అందించే 12 శాతం వరకు (రూ. 7.5 లక్షల లోపు) వాటాకు పాత, కొత్త పన్ను విధానాలు రెండింటిలోనూ మినహాయింపు ఉంది. అయితే, ప్రస్తుత కొత్త పన్ను విధానంలో ఉద్యోగి వాటాకు ఎలాంటి ప్రత్యేక పన్ను ప్రయోజనాలు లేవు. వీటితో పాటు, ఉద్యోగి అకౌంట్ లో జమైన నిధులపై వచ్చే వడ్డీ రూ. 2.5 లక్షల వరకు ఉంటే దానిపై ఎలాంటి పన్ను పడదు. యాజమాన్యం వాటాపై వచ్చే వడ్డీకి కూడా పూర్తిగా పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.

    ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆన్‌లైన్‌లో చెక్ చేసుకోండిలా..

    ఈపీఎఫ్ చందాదారులు తమ ఖాతాలో ఎంత డబ్బు ఉందో తెలుసుకోవడానికి లేదా తమ క్లెయిమ్ స్టేటస్​ని ట్రాక్ చేయడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్, ఎస్‌ఎమ్‌ఎస్ లేదా ఉమంగ్ యాప్‌లను ఉపయోగించవచ్చు.

    1. ఎస్‌ఎమ్‌ఎస్ ద్వారా:

    మీరు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి 7738299899 నంబర్‌కు 'EPFOHO UAN' అని టైప్ చేసి మెసేజ్ పంపడం ద్వారా మీ బ్యాలెన్స్ మరియు చివరి పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ఎస్‌ఎమ్‌ఎస్ సేవ ఇంగ్లీష్, హిందీతో పాటు తెలుగు, బెంగాలీ, గుజరాతీ, కన్నడ, మలయాళం, మరాఠీ, పంజాబీ, తమిళం వంటి పలు ప్రాంతీయ భాషలలో అందుబాటులో ఉంది.

    2. ఉమంగ్ యాప్ ద్వారా:

    మొదట గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి 'Umang' యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌తో లాగిన్ అవ్వండి.

    యాప్‌లో 'EPFO' అని సెర్చ్ చేసి, 'ఎంప్లాయ్ సెంట్రిక్ సర్వీసెస్' (Employee Centric Services) ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

    అక్కడ కనిపించే జాబితా నుంచి 'ట్రాక్ క్లెయిమ్' (Track Claim) ఆప్షన్‌కు వెళ్లి, మీ యూఏఎన్ (UAN - Universal Account Number) నంబర్‌ను నమోదు చేసి 'గెట్ ఓటీపీ' (Get OTP) పై క్లిక్ చేయండి.

    మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వడం ద్వారా మీ ఈపీఎఫ్ వివరాలన్నింటినీ చూసుకోవచ్చు.

    3. అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా:

    ఈపీఎఫ్ఓ ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, మెనూ ఆప్షన్స్‌లో ఉన్న 'సర్వీసెస్' (Services) పై క్లిక్ చేయండి. అందులో డ్రాప్ డౌన్ మెనూ నుంచి 'ఫర్ ఎంప్లాయీస్' (For Employees) ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

    ఆ తర్వాత 'నో యువర్ క్లెయిమ్ స్టేటస్' (Know Your Claim Status) పై క్లిక్ చేయగానే ఒక కొత్త విండో ఓపెన్ అవుతుంది.

    అక్కడ మీ యూఏఎన్, పాస్‌వర్డ్, క్యాప్చా కోడ్‌ను ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.

    లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ డ్యాష్‌బోర్డ్‌లో క్లెయిమ్ స్టేటస్‌ను స్పష్టంగా చూడవచ్చు.

    పాత అకౌంట్ల కోసం ఈపీఎఫ్ఓ సరికొత్త 'ఈ-ప్రాప్తి' పోర్టల్..

    ఇదిలా ఉండగా, పీఎఫ్ సంస్థలో చాలా కాలంగా నిరుపయోగంగా, క్లెయిమ్ చేయకుండా పడి ఉన్న పాత ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ల సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఈపీఎఫ్ఓ ఒక సరికొత్త వెబ్ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించబోతోంది. దీనికి 'ఈ-ప్రాప్తి' అని పేరు పెట్టారు. పీటీఐ నివేదిక ప్రకారం.. ఈ-ప్రాప్తి అంటే ‘ఎంప్లాయ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆధార్-బేస్డ్ యాక్సెస్ పోర్టల్ ఫర్ ట్రాకింగ్ ఇనోపరేటివ్ అకౌంట్స్’.

    కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఏప్రిల్ నెలలో ఈ సరికొత్త పోర్టల్‌ను ప్రకటించారు. యూఏఎన్ నంబర్ లేని పాత ఖాతాలను కూడా ఈ పోర్టల్ ద్వారా చందాదారులు సులభంగా యాక్సెస్ చేయవచ్చని ఆయన తెలిపారు.

    ఈ పోర్టల్ ప్రారంభ దశలో భద్రత, సమర్థతను పెంచడానికి ‘మెంబర్ ఐడీ’ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. అయితే తర్వాతి దశల్లో తమ పాత ఐడీలను గుర్తుంచుకోలేని లేదా వాటిని యాక్సెస్ చేయలేని సభ్యులను కూడా ఇందులో భాగం చేసేలా ఈ-ప్రాప్తి పోర్టల్ పరిధిని విస్తరిస్తారు.

    "ఈ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్ వల్ల మాన్యువల్ పనుల అవసరం తగ్గుతుంది, పేపర్‌వర్క్ చాలా వరకు తప్పుతుంది. అలాగే పీఎఫ్ లావాదేవీల్లో పారదర్శకత, సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతాయి," అని కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ పేర్కొన్నారు.

    మొత్తంమీద, ఈ సరికొత్త పోర్టల్ సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన లేదా మర్చిపోయిన పాత అకౌంట్లు ఉన్న సీనియర్ ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించనుంది. తమ రిటైర్మెంట్ ఫండ్‌ను తిరిగి పొందేందుకు ఇదొక సువర్ణావకాశం. ఇది పీఎఫ్ సభ్యులకు ఆర్థిక చేర్పును, నేరుగా సేవలను పొందే సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/EPF Balance : మీ పీఎఫ్​ బ్యాలెన్స్​ చెక్​ చేసుకోవాలా? టెన్షన్ వద్దు! ఇలా సింపుల్​గా చూసుకోండి..
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