ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య: చందాదారుల కోసం సరికొత్త హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) చందాదారుల కోసం పిఎఫ్ఆర్డిఎ త్వరలో 'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య' పథకాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఇది పెన్షన్ ఖాతాతో పాటు టాప్-అప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) చందాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త ప్రయోజనాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. వైద్య ఖర్చుల భారాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA), హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో చేతులు కలిపి 'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య' (NPS Swasthya) అనే సరికొత్త ప్రొడక్ట్ను సిద్ధం చేసింది. రాబోయే 60 నుంచి 70 రోజుల్లో ఈ సేవలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానున్నాయని పిఎఫ్ఆర్డిఎ చైర్పర్సన్ ఎస్. రమణ్ మంగళవారం న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఒక సదస్సులో వెల్లడించారు.
ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో భాగస్వామ్యం
ఈ సరికొత్త విధానానికి పిఎఫ్ఆర్డిఎ బోర్డు ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ (SOP)ను త్వరలోనే సర్క్యులర్ రూపంలో జారీ చేయనున్నారు. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ (Proof of Concept) కింద ప్రస్తుతం 'ఆదిత్య బిర్లా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్' సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగానికి చెందిన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో ఈ భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించాలని పిఎఫ్ఆర్డిఎ నిర్ణయించింది.
"పెన్షన్ ఫండ్లు టాప్-అప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అందించడం కోసం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో చేతులు కలుపుతాయి. దీనినే ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య బండ్లింగ్ అంటాం" అని ఎస్. రమణ్ పేర్కొన్నారు. పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజర్లు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు పూర్తి చేసుకోవడం, సెంట్రల్ రికార్డ్కీపింగ్ ఏజెన్సీల (CRAs) బ్యాకెండ్ సిస్టమ్స్తో దీనిని అనుసంధానించడానికి కనీసం రెండు నెలల సమయం పడుతుందని ఆయన వివరించారు.
'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య' ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య అనేది ఒక హెల్త్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, గ్రూప్ టాప్-అప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల కలయిక. చందాదారులు చెల్లించే విరాళంలో ఒక భాగాన్ని గ్రూప్ టాప్-అప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కోసం ఉపయోగిస్తారు. మిగిలిన మొత్తాన్ని ప్రత్యేక హెల్త్ సేవింగ్స్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు.
ఒకవేళ చందాదారుడు ఆసుపత్రిలో చేరినప్పుడు, మొదటగా హెల్త్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లోని డబ్బును కో-పేమెంట్ (Co-payment) కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని టాప్-అప్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ చెల్లిస్తుంది. దీనివల్ల గ్రూప్ బయ్యింగ్ పద్ధతిలో ఇన్సూరెన్స్ ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
స్థిరమైన వైద్య సంరక్షణే లక్ష్యం
దేశంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ పథకాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల స్థాయిలో రకరకాల హెల్త్ స్కీమ్లు ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ సబ్సిడీలపై ఆధారపడకుండా స్వయంగా నడిచే ఒక స్థిరమైన పథకాన్ని తీసుకురావడమే ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య లక్ష్యం. పెద్ద జబ్బులు లేదా తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై పడే ఆర్థిక భారాన్ని ఇది తగ్గిస్తుంది. పదవీ విరమణ కోసం దాచుకునే సొమ్మును వైద్య అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నియంత్రిత పద్ధతిలో వాడుకునేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది.
"మన దేశంలో తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు పెద్ద సవాలుగా మారాయి. పెన్షన్ ఖాతా నుంచి నేరుగా ఆసుపత్రికి నగదు బదిలీ అయిన తర్వాత, మిగిలిన మొత్తాన్ని టాప్-అప్ ఇన్సూరెన్స్ భరిస్తుంది" అని ఎస్. రమణ్ స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More