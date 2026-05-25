రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఎన్పీఎస్ vs ఎన్పీఎస్ సంచయ్.. మీకు ఏది బెస్ట్?
భారతదేశంలో అసంఘటిత రంగ కార్మికుల కోసం 'ఎన్పీఎస్ సంచయ్' అనే కొత్త పథకాన్ని పీఎఫ్ఆర్డీఏ ప్రవేశపెట్టింది. సాధారణ ఎన్పీఎస్కు, దీనికి ఉన్న ప్రధాన తేడాలు, అర్హతలు, ప్రయోజనాల గురించి పూర్తి విశ్లేషణ మీకోసం.
వయసు పైబడిన తర్వాత ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా గౌరవంగా బతకాలంటే.. చేతిలో సరిపడా డబ్బు ఉండాలి. అందుకే ఇప్పుడు అందరూ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లోని ఉద్యోగులకు 'నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్' (NPS) ఒక వరంలా ఉండేది. అయితే, దేశంలోని దాదాపు 90 శాతం మంది కార్మికులు అసంఘటిత రంగంలోనే (Informal Sector) ఉన్నారు. రోజువారీ కూలీలు, గిగ్ వర్కర్లు (డెలివరీ బాయ్స్, డ్రైవర్లు), చిరు వ్యాపారులకు పెన్షన్ భరోసా కల్పించేందుకు పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) తాజాగా 'ఎన్పీఎస్ సంచయ్' (NPS Sanchay) ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
ఈ మే నెలలో ప్రారంభమైన ఈ కొత్త పథకం, సాధారణ ఎన్పీఎస్కు భిన్నంగా ఎలా పనిచేస్తుంది? అసలు సామాన్యులకు ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? అన్న విషయాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం.
ఎన్పీఎస్ సంచయ్: ఎవరి కోసం? ఎందుకు?
సాధారణంగా ఎన్పీఎస్లో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే మార్కెట్ పట్ల కొంత అవగాహన ఉండాలి. ఏ ఫండ్ మేనేజర్ను ఎంచుకోవాలి? ఈక్విటీలో ఎంత పెట్టాలి? డెట్ ఫండ్స్లో ఎంత ఉండాలి? వంటి విషయాలు సామాన్యులకు తలనొప్పిగా మారుతాయి. అందుకే, ఇలాంటి సంక్లిష్టతలేవీ లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఉండేలా 'ఎన్పీఎస్ సంచయ్'ను రూపొందించారు.
ముఖ్యంగా స్థిరమైన ఆదాయం లేని వారు, ఆర్థిక విషయాలపై పెద్దగా అవగాహన లేని వారు కూడా సులభంగా తమ వృద్ధాప్యం కోసం డబ్బు దాచుకునేలా పీఎఫ్ఆర్డీఏ దీనిని డిజైన్ చేసింది.
రెగ్యులర్ ఎన్పీఎస్ vs ఎన్పీఎస్ సంచయ్: ప్రధాన తేడాలు
ఈ రెండు పథకాల మధ్య ఉన్న ఐదు కీలక వ్యత్యాసాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు.
|ఫీచర్
|సాధారణ ఎన్పీఎస్ (Regular NPS)
|ఎన్పీఎస్ సంచయ్ (NPS Sanchay)
|అర్హత
|18 నుండి 75 ఏళ్ల మధ్య గల భారతీయులు.
|18 నుండి ఏకంగా 85 ఏళ్ల వరకు అవకాశం.
|లక్ష్యం
|అందరు పౌరులు, ఉద్యోగులు.
|అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, గిగ్ వర్కర్లు.
|పెట్టుబడి విధానం
|ఇన్వెస్టర్లు స్వయంగా అసెట్ అలోకేషన్ ఎంచుకోవాలి.
|ప్రభుత్వ పథకాల (UPS, APY) తరహాలో సరళీకృత నిర్మాణం.
|నిర్వహణ
|సబ్స్క్రైబర్ నిర్ణయాల ఆధారంగా ఫండ్స్ మారుతుంటాయి.
|డీఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్తో సులభంగా ఉంటుంది.
|ఛార్జీలు
|ఎన్పీఎస్ నిబంధనల ప్రకారం వర్తిస్తాయి.
|ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య, ఎన్పీఎస్ లైట్ తరహాలో తక్కువ ఛార్జీలు.
వయసు పరిమితిలో భారీ మార్పు
సాధారణ ఎన్పీఎస్లో గరిష్టంగా 75 ఏళ్ల వరకు మాత్రమే చేరే అవకాశం ఉండేది. కానీ, ఎన్పీఎస్ సంచయ్లో ఈ పరిమితిని 85 ఏళ్ల వరకు పెంచడం విశేషం. దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ వయసు దాటిన వారు కూడా తమ మిగిలిన జీవితం కోసం ఈ పథకంలో చేరి నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ
సాధారణ ఎన్పీఎస్లో మీకు నచ్చిన ఫండ్ మేనేజర్ను, ఈక్విటీ శాతాన్ని ఎంచుకునే వీలుంటుంది. ఎన్పీఎస్ సంచయ్లో కూడా ఫండ్ మేనేజర్ను మార్చుకునే వెసులుబాటును పీఎఫ్ఆర్డీఏ కల్పించింది. అయితే, పెట్టుబడి పెట్టే విధానాన్ని మాత్రం ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన యూపీఎస్ (UPS), అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY) వంటి పథకాలతో అనుసంధానించారు. దీనివల్ల నష్టభయం తక్కువగా ఉండి, స్థిరమైన రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
డబ్బులు ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు? (Withdrawal Rules)
డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకునే విషయంలో ఎన్పీఎస్ సంచయ్కు ప్రత్యేక నిబంధనలేమీ లేవు. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న సాధారణ ఎన్పీఎస్ రూల్స్ దీనికి కూడా వర్తిస్తాయి. అంటే, నిర్ణీత కాలపరిమితి తర్వాత పాక్షికంగా సొమ్ము తీసుకోవడం లేదా రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ రూపంలో పొందడం వంటి నియమాలు యధాతథంగా ఉంటాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఎన్పీఎస్ సంచయ్ ఖాతాను ఎక్కడ తెరవాలి?
మీరు ఏదైనా పాయింట్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ (PoP) సెంటర్లు, బ్యాంకు శాఖలు లేదా పీఎఫ్ఆర్డీఏ అధికారిక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు.
2. గిగ్ వర్కర్లు అంటే ఎవరు? వీరికి ఈ పథకం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
స్విగ్గీ, జొమాటో డెలివరీ బాయ్స్, ఉబెర్/ఓలా డ్రైవర్లు వంటి ఫ్రీలాన్సర్లను గిగ్ వర్కర్లు అంటారు. వీరికి నెలవారీ స్థిర ఆదాయం ఉండదు కాబట్టి, వారు తమకు వీలైనప్పుడు చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో ఎన్పీఎస్ సంచయ్లో పొదుపు చేసుకోవచ్చు.
3. ఎన్పీఎస్ సంచయ్లో ఫండ్ మేనేజర్ను మార్చుకోవచ్చా?
అవును. సాధారణ ఎన్పీఎస్ తరహాలోనే ఇందులో కూడా పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజర్ను మార్చుకునే వెసులుబాటును ప్రభుత్వం కల్పించింది.
4. 80 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇందులో చేరవచ్చా?
ఖచ్చితంగా. ఎన్పీఎస్ సంచయ్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. 18 ఏళ్ల నుంచి 85 ఏళ్ల వయసు వరకు ఎవరైనా ఈ పథకంలో సభ్యులుగా చేరవచ్చు.
