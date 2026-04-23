NPS కొత్త విత్డ్రాయల్ రూల్స్ ఇవే.. పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) నిబంధనల్లో పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) కీలక మార్పులు చేసింది. 2026 నాటికి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధనలు, ఉద్యోగులు తమ పదవీ విరమణ తర్వాత నిధులను ఎలా ఉపసంహరించుకోవాలనే విషయంలో మరింత వెసులుబాటును కల్పిస్తున్నాయి.
జీవితాంతం కష్టపడి దాచుకున్న డబ్బు, రిటైర్మెంట్ తర్వాత అవసరాలకు సకాలంలో అందడం అనేది ప్రతి ఉద్యోగి కల. ఈ కలను మరింత సులభతరం చేస్తూ, ఎన్పీఎస్ విత్డ్రావల్ ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం పలు మార్పులు చేపట్టింది. ప్రభుత్వ మరియు కార్పొరేట్ రంగ ఉద్యోగులకు వేర్వేరుగా ఉండే ఈ నిబంధనలు, చిన్న మొత్తాల నిధి ఉన్నవారికి తీపి కబురు అందిస్తున్నాయి. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ వెసులుబాటు: 85 ఏళ్ల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు
ప్రభుత్వ రంగంలో పని చేసే ఉద్యోగుల కోసం ఎగ్జిట్ వయస్సును గతంలో ఉన్న 75 ఏళ్ల నుండి ఏకంగా 85 ఏళ్లకు పెంచారు. అంటే, రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా మీ నిధులను ఎన్పీఎస్లోనే కొనసాగించి మరింత లాభం పొందే అవకాశం ఉంది.
- సాధారణ ఎగ్జిట్: పదవీ విరమణ సమయంలో మొత్తం నిధిలో (Accumulated Pension Wealth) 60 శాతం వరకు ఒకేసారి నగదు రూపంలో (Lump sum) లేదా సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు.
- యాన్యుటీ: మిగిలిన 40 శాతం నిధిని తప్పనిసరిగా 'యాన్యుటీ' (Annuity) కొనుగోలుకు ఉపయోగించాలి. దీని ద్వారా మీకు ప్రతి నెలా పెన్షన్ అందుతుంది.
కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు పండగే: 80% నగదు వెనక్కి
ప్రైవేటు లేదా కార్పొరేట్ రంగ ఉద్యోగుల కోసం నిబంధనలను మరింత సరళతరం చేశారు.
- లాక్-ఇన్ పీరియడ్ తొలగింపు: గతంలో ఉన్న 5 ఏళ్ల కనీస లాక్-ఇన్ పీరియడ్ను ఇప్పుడు పూర్తిగా ఎత్తివేశారు.
- వెస్టింగ్ పీరియడ్ మార్పు: ఉద్యోగంలో 15 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నా లేదా 60 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చినా.. ఏది ముందుగా జరిగితే అప్పుడు మీరు సాధారణ ఎగ్జిట్ తీసుకోవచ్చు.
- విత్డ్రాయల్ లిమిట్ పెంపు: గతంలో కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు కేవలం 60 శాతం మాత్రమే ఒకేసారి తీసుకోగలిగేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని 80 శాతానికి పెంచారు. అంటే కేవలం 20 శాతం నిధితో యాన్యుటీ కొనుగోలు చేస్తే సరిపోతుంది.
చిన్న మొత్తాల నిధి ఉంటే.. రూపాయి వదలకుండా తీసుకోవచ్చు
పెన్షన్ నిధి తక్కువగా ఉన్నవారికి పీఎఫ్ఆర్డీఏ గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇచ్చింది.
- రూ. 8 లక్షల లోపు: మీ మొత్తం నిధి రూ. 8 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటే, యాన్యుటీతో సంబంధం లేకుండా పూర్తి మొత్తాన్ని ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
- రూ. 8 - 12 లక్షల మధ్య: ఈ పరిమితిలో నిధి ఉంటే, రూ. 6 లక్షల వరకు ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన మొత్తాన్ని ఆరేళ్ల పాటు సిస్టమాటిక్ యూనిట్ రిడంప్షన్ (SUR) ద్వారా లేదా యాన్యుటీ రూపంలో పొందవచ్చు.
- రూ. 12 లక్షల పైన: నిధి రూ. 12 లక్షలు దాటితే సాధారణ 80/20 రూల్ (కార్పొరేట్) లేదా 60/40 రూల్ (ప్రభుత్వ) వర్తిస్తుంది.
ముందస్తు ఉపసంహరణ (Premature Exit) నిబంధనలు
ఒకవేళ మీరు నిర్ణీత కాలం కంటే ముందే ఎన్పీఎస్ నుండి తప్పుకోవాలనుకుంటే:
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు: మొత్తం నిధిలో 80 శాతం యాన్యుటీ కోసం కేటాయించాలి, కేవలం 20 శాతం మాత్రమే నగదుగా ఇస్తారు. అయితే, మొత్తం నిధి రూ. 5 లక్షల లోపు ఉంటే మాత్రం పూర్తి నగదు తీసుకోవచ్చు.
- కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు: వీరికి కూడా 80/20 నిబంధనే వర్తిస్తుంది. అంటే 80 శాతం పెన్షన్ కోసం, 20 శాతం నగదుగా లభిస్తుంది.
ఎన్పీఎస్ కొత్త రూల్స్ ఇన్వెస్టర్లకు తమ సొంత అవసరాలకు అనుగుణంగా నిధులను వాడుకునే స్వేచ్ఛను ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు 80 శాతం నగదును వెనక్కి తీసుకోవచ్చనే నిబంధన రిటైర్మెంట్ తర్వాత సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకునే వారికి లేదా పిల్లల చదువుల కోసం ఖర్చు చేయాలనుకునే వారికి గొప్ప వరం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నా ఎన్పీఎస్ నిధి రూ. 7 లక్షలు ఉంటే, నేను పెన్షన్ స్కీమ్ తీసుకోవాలా?
అవసరం లేదు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం సాధారణ ఎగ్జిట్ సమయంలో మీ నిధి రూ. 8 లక్షల లోపు ఉంటే, మీరు పూర్తి మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
2. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గరిష్టంగా ఏ వయస్సు వరకు ఎన్పీఎస్లో కొనసాగవచ్చు?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇప్పుడు 85 ఏళ్ల వయస్సు వరకు ఎన్పీఎస్లో తమ పెట్టుబడులను కొనసాగించవచ్చు. గతంలో ఈ పరిమితి 75 ఏళ్లుగా ఉండేది.
3. కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు 5 ఏళ్ల లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఇంకా ఉందా?
లేదు, కార్పొరేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఉన్న 5 ఏళ్ల కనీస లాక్-ఇన్ పీరియడ్ను తాజా నిబంధనల్లో తొలగించారు.
4. యాన్యుటీ (Annuity) అంటే ఏమిటి?
మీరు విత్డ్రా చేయకుండా ఉంచిన నిధిని ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా, ఆ కంపెనీ మీకు జీవితాంతం ప్రతి నెలా కొంత మొత్తాన్ని పెన్షన్ రూపంలో చెల్లిస్తుంది. దీనినే యాన్యుటీ అంటారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.