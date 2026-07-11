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    జూలైలో గ్రహాల మహా గమనం.. శని, కుజుడు, శుక్రుడి ప్రభావంతో ఈ రంగాల్లో భారీ మార్పులు!

    జూలై 2026లో శని, కుజుడు, శుక్రుడు చేసిన రాశి సంచారాలు జ్యోతిష్యపరంగా కీలకమైనవిగా భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలో, కుజుడు వృషభ రాశిలో, శుక్రుడు సింహ రాశిలో సంచరిస్తూ ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ సంబంధాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.

    Published on: Jul 11, 2026, 08:00:53 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూలై 2026లో అంతరిక్షంలో గ్రహాల గమనం ఆసక్తికరంగా మారింది. శని, కుజుడు, శుక్రుడు తమ రాశులను మార్చుకుని సంచరిస్తూ, మానవ జీవితంపై విశేష ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. ఈ గ్రహాల కలయిక మీ కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాలపై ఎలాంటి మార్పులను తీసుకు రానుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    జూలైలో గ్రహాల మహా గమనం.. శని, కుజుడు, శుక్రుడి ప్రభావంతో ఈ రంగాల్లో భారీ మార్పులు!
    జూలైలో గ్రహాల మహా గమనం.. శని, కుజుడు, శుక్రుడి ప్రభావంతో ఈ రంగాల్లో భారీ మార్పులు!

    కర్మప్రదాత శని: మీన రాశిలో సంచారం

    ప్రస్తుతం శని దేవుడు మీన రాశిలో పయనిస్తున్నారు. శని అంటేనే క్రమశిక్షణకు మారుపేరు. ఈ గ్రహం చాలా నెమ్మదిగా కదులుతుంది కాబట్టి, దీని ప్రభావం దీర్ఘకాలం పాటు ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఇది పరీక్షా సమయం. మీరు గత కొన్నేళ్లుగా చేస్తున్న కష్టానికి ఇప్పుడు ఫలితాలు దక్కే అవకాశం ఉంది.

    ఆఫీసులో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. వాటిని చిత్తశుద్ధితో పూర్తి చేయడం ద్వారా కెరీర్‌లో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవచ్చు. అయితే, శని సంచార సమయంలో ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా, పనిలో అలసత్వం వహించినా ఇబ్బందులు తప్పవు. కాబట్టి పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.

    ధైర్యానికి ప్రతీక కుజుడు.. వృషభ రాశిలో ప్రయాణం

    సాహసం, శక్తి, ఉద్యోగం మరియు భూమికి కారకుడైన కుజుడు ఇప్పుడు వృషభ రాశిలో ఉన్నాడు. ఈ గోచారం మీకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. మీరు ఏదైనా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకున్నా, లేదా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్నా ఇది సరైన సమయం. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, ఇది క్లిష్టమైన పనులను కూడా సులభంగా పూర్తి చేసేలా చేస్తుంది. అయితే, కుజుడి ప్రభావంతో కోపం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. ముఖ్యంగా భూమికి సంబంధించిన లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు కాస్త ఓపిక వహించండి.

    శుక్రుడు సింహ రాశిలో సంచారం

    ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం, సౌకర్యాలకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు సింహ రాశిలో ఉన్నాడు. ఈ కాలం సంబంధ బాంధవ్యాలను బలపరుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. మీకు ఆత్మీయులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. సామాజికంగా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అయితే, శుక్రుడు సుఖ భోగాలను ఇచ్చే గ్రహం కాబట్టి, అనవసరమైన ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. విలాసాల కోసం ధనాన్ని వెచ్చించే ముందు మీ బడ్జెట్‌ను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.

    ఈ నెలలో మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నా లేకపోయినా, మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి. జూలైలో మీరు ఏదైనా పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలన్నా, ముందుగా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోండి.

    ఏదైనా సమస్య ఎదురైనప్పుడు సహనం కోల్పోవద్దు.

    ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    కార్యాలయంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించండి.

    ముఖ్యమైన నిర్ణయాల కోసం అనుభవజ్ఞులైన వారిని సంప్రదించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలైలో గ్రహాల మహా గమనం.. శని, కుజుడు, శుక్రుడి ప్రభావంతో ఈ రంగాల్లో భారీ మార్పులు!
    Home/Rasi Phalalu/జూలైలో గ్రహాల మహా గమనం.. శని, కుజుడు, శుక్రుడి ప్రభావంతో ఈ రంగాల్లో భారీ మార్పులు!
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