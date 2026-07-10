శని, రాహు మార్పులు - కుంభ రాశి వారి రాబోయే 6 నెలలు ఎలా ఉండబోతుంది..?
కుంభ రాశి వారికి రాబోయే ఆరు నెలల కాలం అత్యంత కీలకమైన మార్పులను తీసుకురానుంది. శని ప్రభావంతో పాటు రాహు, బృహస్పతి సంచారాల వల్ల ఆర్థిక, కెరీర్ పరంగా ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి….
ప్రస్తుత గ్రహాల స్థితిగతులను గమనిస్తే అత్యధికంగా ప్రభావితమయ్యే రాశి ఏదైనా ఉందంటే అది కచ్చితంగా కుంభరాశి అనే చెప్పాలి. ఈ రాశిపై రాహువు సంచారం కొనసాగుతుండటంతో పాటు ఏల్నాటి శని ప్రభావం కూడా బలంగా ఉంది. ఇలాంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, రాబోయే ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది కాలం కుంభరాశి వారికి అనేక కీలక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా శని, రాహువులతో పాటు గురు గ్రహాల స్థాన చలనం మీ జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందనే ఆసక్తికర అంశాలను ఇక్కడ క్షుణ్ణంగా విశ్లేషిద్దాం.
ఆర్థిక పరంగా చూస్తే కుంభ రాశి వారికి ప్రస్తుతం పరిస్థితులు పూర్తిగా అనుకూలంగా లేవు. ఎందుకంటే ఏల్నాటి శని మూడవ దశ (చివరి దశ) ఇంకా కొనసాగుతోంది. వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి ఈ ఏల్నాటి శని పీడ పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. ఈ లోగా ధనాన్ని పొదుపు చేయడం మీకు కొంత కష్టంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. అయితే, మీ రాశిలోనే రాహువు సంచరిస్తుండటం వల్ల అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలగడం లేదా ఊహించని విధంగా డబ్బు నష్టపోవడం వంటి పరిణామాలు ఎదురవుతాయి. ఇది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత జాతకంలోని మహాదశ, అంతర్దశలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కెరీర్ - ఉద్యోగం: అక్టోబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో మార్పులు
వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్నవారికి రాబోయే కాలం బాగుంటుంది. అక్టోబర్ నెలలో బృహస్పతి (గురువు) రాశి మారుతుండగా… డిసెంబర్ నెలలో రాహువు కూడా స్థాన చలనం చెందుతున్నాడు. దీనివల్ల మీ ఉద్యోగంలో సానుకూల మార్పులు, ఆదాయ వృద్ధి కనిపిస్తాయి.
కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి సంచారం కుంభరాశిలోని శనిపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న అభ్యర్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా మారబోతోంది.
ప్రస్తుతం కుంభరాశికి ఆరో ఇంట్లో బృహస్పతి.... రెండో ఇంట్లో శని దేవుడు ఉన్నారు. ఈ రెండు గ్రహాలు పరస్పరం త్రికోణ స్థితిని ఏర్పరుస్తున్నాయి. దీనికి తోడు జూన్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు బృహస్పతి, సూర్యుడి మధ్య 60 డిగ్రీల సానుకూల కోణం ఏర్పడుతోంది. ఈ గ్రహాల అనుకూలత వల్ల మీరు ఊహించని ప్రయోజనాలను అందుకునే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల కాలంలో బృహస్పతి మీ రాశికి ఏడో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. అదే సమయంలో రాహువు కూడా మీ రాశిని వీడి వెళ్తాడు. ఈ గ్రహాల మార్పు వల్ల ఇప్పటివరకు మీ మనసును వేధించిన అయోమయం, గందరగోళ పరిస్థితులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. భవిష్యత్తుపై స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఏల్నాటి శని ప్రభావం కూడా క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుండటంతో శని వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలు తగ్గుతాయి. రాహువు సృష్టించిన మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభించి, ప్రశాంతంగా ఆలోచించే శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం మీలో పెరుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More