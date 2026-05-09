    గురు గోచారం 2026: జూన్ 2 నుంచి కర్కాటకంలోకి బృహస్పతి.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది!

    2026 జూన్ 2న గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అఖండ ఐశ్వర్యం కలగనుండగా, జూలై-ఆగస్టు మధ్య కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ రాశుల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 09, 2026 10:37 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఖగోళంలో అతి పెద్ద గ్రహం, శుభ గ్రహంగా పిలిచే బృహస్పతి (గురుడు) తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని తర్వాత అంతటి ప్రభావం చూపే గ్రహం గురుడు మాత్రమే. ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో ఉన్న గురువు, వచ్చే జూన్ 2వ తేదీన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. కర్కాటకం గురుడికి 'ఉచ్ఛ' స్థితి (అత్యంత బలమైన స్థానం). దీని వల్ల సమాజంలో పెను మార్పులతో పాటు వ్యక్తిగత జాతకాలపై తీవ్ర ప్రభావం ఉండబోతోంది.

    అయితే, ప్రస్తుతం గురుడు 'అతిచారి' (వేగవంతమైన కదలిక) స్థితిలో ఉన్నాడు. అంటే నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే రాశులు మారుతూ సాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్ 31న తిరిగి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ పరిణామాల మధ్య కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుండగా, మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    జూలై 14 నుంచి ఆగస్టు 12: అత్యంత కీలక సమయం

    ఈ రాశి మార్పులో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనించాలి. జూలై 14 నుంచి ఆగస్టు 12 వరకు గురువు సూర్యుడికి అతి సమీపంలోకి వస్తాడు. జ్యోతిష్య పరిభాషలో దీనిని గురు మౌడ్యం (Combustion) అని పిలుస్తారు. సూర్యుడి వేడి వల్ల గురుడి శక్తి క్షీణిస్తుంది.

    జాగ్రత్త: ఈ సమయంలో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం, పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదా కెరీర్‌లో రిస్క్ తీసుకోవడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు.

    సలహా: భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం, కానీ వాటిని అమలు చేయడానికి ఆగస్టు 12 వరకు వేచి చూడటం ఉత్తమం.

    ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక లాభాలే..

    బృహస్పతి కర్కాటకంలోకి రావడం వల్ల ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.

    1. మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి జూన్ తర్వాత ఆదాయం భారీగా పెరగనుంది. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి, బంధం బలోపేతం అవుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు.

    2. కర్కాటక రాశి

    గురుడు స్వయంగా మీ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు కాబట్టి మీకు తిరుగుండదు.

    కెరీర్: ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, జీతాల పెంపు ఉంటుంది.

    కుటుంబం: సంతాన ప్రాప్తి లేదా పిల్లల వల్ల గౌరవం పెరుగుతుంది.

    ఆర్థికం: ఆస్తి తగాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. అయితే, తల్లి ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం శ్రద్ధ అవసరం.

    3. ధనుస్సు రాశి

    వివాహ జీవితంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఇది ఉపశమనం కలిగించే కాలం. భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇద్దరూ కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. పాత గొడవలు సర్దుమణిగి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    4. మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి జూన్ నుంచి కెరీర్‌లో అద్భుతమైన గ్రోత్ కనిపిస్తుంది. గత కొంతకాలంగా విద్య, ప్రేమ విషయాల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా సంతానం గురించి ఉన్న ఆందోళనలు తగ్గి, వారు ప్రయోజకులు కావడం చూసి గర్వపడతారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

