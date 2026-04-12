ఏప్రిల్ 12 రాశిఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి సూర్యుడి అనుగ్రహం.. ఎవరికి లాభం? ఎవరికి కష్టం?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహ గతులు మన జీవితాలను శాసిస్తాయి. ఏప్రిల్ 12, ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడి ఆశీస్సులతో పాటు విష్ణుమూర్తి, దుర్గాదేవి కృపాకటాక్షాలు ఏ రాశులపై ఎలా ఉన్నాయో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
నవగ్రహాల్లో సూర్యుడు తేజస్సుకి, అధికారానికి ప్రతీక. ఏప్రిల్ 12 ఆదివారం కావడంతో భాస్కరుడి ఆరాధన విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం, ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుండగా, మరికొందరు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆరోగ్య విషయంలో రాశిచక్రాల స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు కొంచెం సవాలుగా అనిపించవచ్చు. మనసులో తెలియని ఆందోళన లేదా గందరగోళం ఉండే అవకాశం ఉంది. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు. అయితే, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు ధైర్యాన్నిస్తుంది.
వృషభ రాశి: వృత్తిపరంగా ఈరోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. పాత అలవాట్లను పక్కన పెట్టి, 'కంఫర్ట్ జోన్' నుంచి బయటకు వస్తేనే విజయం మీ సొంతమవుతుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. చిన్న పెట్టుబడులు కూడా భవిష్యత్తులో పెద్ద లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
మిథున రాశి: బాధ్యతలు పెరగడం వల్ల కాస్త ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ప్రతి పనికీ 'సరే' అనకుండా, మీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి పనులు అప్పగించుకోండి. ఏకకాలంలో పది పనులు చేయడం కంటే, ఒకదానిపై దృష్టి పెడితే ఫలితం బాగుంటుంది. ఆహార నియమాలు పాటించడం మర్చిపోవద్దు.
కర్కాటక రాశి: సాధారణంగా సాగిపోయే రోజులో అకస్మాత్తుగా ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన మీ కలలను మళ్ళీ ప్రారంభించే సమయం వచ్చింది. అయితే, భారీ పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారి మనసు చంచలంగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి ధ్యానం లేదా ప్రశాంతంగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోండి. విద్యా విషయాల్లో విద్యార్థులకు కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉన్నా, మానసిక ప్రశాంతత ముఖ్యం.
కన్యా రాశి: పనిలో పర్ఫెక్షన్ కోసం అతిగా ఆందోళన చెందకండి. ముందు పనిని పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి, మెరుగులు తర్వాత దిద్దుకోవచ్చు. ఆర్థికంగా బలోపేతమవుతారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టే ముందు పూర్తి సమాచారం సేకరించండి.
తులా రాశి: స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. ఎదుటివారి కోసం ప్రతిసారీ రాజీపడటం సరికాదు. మీ అభిప్రాయాలను ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యక్తం చేయండి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మీకు శ్రీరామరక్ష. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి.
వృశ్చిక రాశి: ఏదైనా విషయంపై వెంటనే స్పందించడం మానుకోండి. ముందు పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోండి. సంబంధాల్లో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ రాకుండా చూసుకోండి. రాత్రిపూట స్మార్ట్ఫోన్ వాడకం తగ్గించి, నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
ధనస్సు రాశి: కోపం, అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఉద్యోగంలో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది, అది మీకు పురోభివృద్ధిని కలిగిస్తుంది. మీ ప్రేమ వ్యవహారాలు పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి వరకు వెళ్లే సూచనలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి: మాట తీరులో మాధుర్యం ఉన్నప్పటికీ, సహనం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. వ్యాపార రీత్యా ప్రయాణాలు అధికమవుతాయి. స్నేహితుల సహకారం అందుతుంది.
కుంభ రాశి: ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టండి. కేవలం ప్రణాళికలు వేస్తే సరిపోదు, కష్టపడితేనే ఫలితం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
మీన రాశి: మనసు కాస్త అశాంతిగా ఉండవచ్చు. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వ్యాపారంలో కొన్ని సంస్కరణలు చేపడతారు. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపండి. వాహన యోగం లేదా ఆస్తి సంబంధిత లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More