Chanakya Tips : తొందరపాటుతో తీసుకోకూడని 5 నిర్ణయాలు.. చాణక్యుడు చెప్పిన మాటలు!
Chanakya Tips : మనిషి జీవితం గురించి ఆచార్య చాణక్యుడు చాలా విషయాలు చెప్పాడు. కొన్ని పనులు చేసేప్పుడు ఓపికగా ఉండాలని వివరించాడు. తొందరలో తీసుకోకూడని 5 నిర్ణయాలు ఏంటో చూద్దాం..
జీవితంలో మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం మన భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతుంది. అయితే తొందరపాటుతో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఊహించని ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు. చాణక్యుడు చాణక్య నీతిలో ఒక వ్యక్తి విజయం, ప్రశాంతమైన జీవితానికి ఓపిక ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పాడు.
చాణక్యుని ప్రకారం విచక్షణ లేకుండా చేసిన పని విషం లాంటిది. తొందరపాటుతో చేసే పనులు విపత్తును ఆహ్వానిస్తాయి. మంచి జీవితం కోసం ఈ సత్యాలను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే భయాందోళనతో లేదా ఆవేశంతో తీసుకున్న నిర్ణయాలు తరువాత పశ్చాత్తాపానికి దారితీస్తాయి. అందువల్ల, ఈ క్రింది ఐదు పరిస్థితులలో తొందరపడి పనులు చేయకూడదు.
- కొత్త ఉద్యోగంలో చేరడం, రాజీనామా చేయడం లేదా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం వంటి వృత్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడూ తొందరపడవద్దు. చాణక్యుడు ఇలా అంటాడు, 'ఏ పనిని ప్రారంభించే ముందైనా, దాని లాభనష్టాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలి.' సరైన సమాచారం లేకుండా లేదా కేవలం లాభం కోసం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు, మనశ్శాంతి కోల్పోవడానికి దారితీయవచ్చు.
- సంబంధాలు చాలా సున్నితమైనవి. ఒకరితో స్నేహం ఏర్పరచుకునేటప్పుడు గానీ, అనివార్య కారణాల వల్ల సంబంధాన్ని తెంచుకునేటప్పుడు గానీ భావోద్వేగాలకు లోనుకాకూడదు. చాణక్యుడు చెప్పినట్లుగా 'ఆందోళనలో గానీ, మితిమీరిన ఆనందంలో గానీ ఎవరికీ వాగ్దానం చేయకూడదు, అలాగే కోపంలో సంబంధాన్ని తెంచుకోకూడదు'. కోపంలో తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఆత్మీయులను కోల్పోతే, ఆ బాధ జీవితాంతం వెంటాడుతుంది.
- డబ్బును పొదుపు చేయడం కష్టం, కానీ దాన్ని పోగొట్టుకోవడం సులభం. పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు లేదా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బుతో వ్యవహరించేటప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తొందరపాటుతో చేసే పెట్టుబడులు లేదా పత్రాలు లేని లావాదేవీలు మిమ్మల్ని రుణగ్రస్తులను చేయగలవు. చాణక్యుని సలహా ఏమిటంటే, 'డబ్బును కాపాడుకోవడంలో నిర్భయంగా ఉండండి, కానీ దాన్ని ఖర్చు చేయడంలో వివేకంతో వ్యవహరించండి.'
- ఒకరిని గుడ్డిగా నమ్మడం ప్రమాదకరం. తీయని మాటలకు మోసపోకూడదు, అపరిచితులను లేదా సులభంగా అతి దగ్గరయ్యేవారిని నమ్మకూడదు. 'ద్రోహిని ఎన్నడూ నమ్మవద్దు' అని చాణక్యుడు హెచ్చరించాడు. ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తన, నేపథ్యం, ఉద్దేశాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా మీ రహస్యాలు వారికి చెప్పడం పతనానికి దారితీస్తుంది. నమ్మకం అనేది తొందరలో సంపాదించే గుణం కాదు, అది కాలక్రమేణా పెరిగే విలువ.
- కోపం అనేది వివేక శక్తిని నాశనం చేసే అగ్ని. కోపంలో మాట్లాడిన మాటలు, చేసిన పనులు సంబంధాలను, సమాజంలో గౌరవాన్ని రెండింటినీ నాశనం చేస్తాయి. ఎవరైనా మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టినప్పుడు, సహనంగా ఉండండి, వెంటనే ప్రతిస్పందించకండి. మీరు ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆలోచించినప్పుడు మాత్రమే సరైన పరిష్కారాన్ని కనుక్కోంటారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More