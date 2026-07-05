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    Jupiter Combust: జూలై 16 నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ 5 రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!

    వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జూలై 16, 2026న సూర్యుడు మిథున రాశిని వీడి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ కీలక గ్రహ సంచారం వల్ల కుటుంబం, ఉద్యోగం, ఆస్తులు, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యక్తిగత జీవితంలో పలు మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. 

    Published on: Jul 05, 2026 1:43 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య దేవుడికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలకు రాజుగా పిలువబడే సూర్యుడు, తన గమనాన్ని మార్చినప్పుడల్లా అది 12 రాశుల జీవితాలపై చెరగని ముద్ర వేస్తుంది. జూలై 16, 2026న సూర్యుడు మిథున రాశిని వీడి, చంద్రుడికి సొంత రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ సూర్య సంచారం ఎవరికి అదృష్టాన్ని, ఎవరికి సవాళ్లను తీసుకురానుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Jupiter Transit: జూలై 16 నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ 5 రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!
    Jupiter Transit: జూలై 16 నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ 5 రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!

    సూర్యుడి కర్కాటక రాశి ప్రవేశం: ఎందుకంత ప్రత్యేకత?

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలు. కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. అటువంటి చంద్రుడి రాశిలోకి సూర్యుడు రావడం వల్ల కుటుంబం, భావోద్వేగాలు, ఆస్తులు మరియు వృత్తిపరమైన జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పట్టాలెక్కడం, కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడం వంటి సంఘటనలు ఈ సమయంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.

    ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం!

    మేష రాశి: ఈ రాశి వారికి సూర్య సంచారం శుభప్రదం. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య నెలకొన్న వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయాలకు కుటుంబం మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, కొత్త హోదాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. సొంత వాహనం లేదా గృహం కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది.

    వృషభ రాశి: మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడంలో సఫలీకృతం అవుతారు. సోదర సోదరీమణుల నుంచి ఆర్థిక సహకారం అందుతుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాల వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

    సింహ రాశి: ఈ రాశికి సూర్యుడే అధిపతి. కాబట్టి ఈ సంచారం మీకు అత్యంత కీలకం. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.

    వృశ్చిక రాశి: అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉంటుంది. ఉన్నత విద్య కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి, విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయం. అదృష్టం తలుపు తట్టడంతో, పాత బాకీలు చేతికి అందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.

    మీన రాశి: సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఇది స్వర్ణయుగం. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ప్రేమికుల మధ్య ఉన్న అపోహలు తొలగి సంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలను ఆచరణలో పెట్టడానికి ఇదే సరైన తరుణం.

    ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

    కర్కాటక, మకర మరియు కుంభ రాశుల వారు ఈ కాలంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా అనవసరపు ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం, కోపతాపాలకు దూరంగా ఉండటం ముఖ్యం. తొందరపాటుతో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ముఖ్యమైన పత్రాలపై సంతకాలు చేసే ముందు ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. కార్యాలయంలో తోటి ఉద్యోగులతో వాదనలకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది.

    సూర్య దేవుని అనుగ్రహం కోసం ఏం చేయాలి?

    రోజూ ఉదయాన్నే సూర్యోదయ సమయంలో సూర్యుడికి రాగి పాత్రతో నీటిని (అర్ఘ్యం) సమర్పించండి.

    ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం లేదా గాయత్రీ మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా సకల శుభాలు కలుగుతాయి.

    తల్లిదండ్రులు మరియు గురువులను గౌరవించడం, వారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం మరువకండి.

    అహంకారాన్ని వదిలి, ప్రభుత్వ నిబంధనలను పాటిస్తూ సాత్విక జీవితాన్ని గడపండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Jupiter Combust: జూలై 16 నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ 5 రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/Jupiter Combust: జూలై 16 నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ 5 రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!
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