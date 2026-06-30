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    June 30th Detailed Horoscpe: వారి రొమాంటిక్ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.. కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం ప్రతి రాశిపై భిన్నమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. 2026 జూన్ 30, మంగళవారం హనుమంతుని ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజు ఆంజనేయ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు పనుల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.

    Published on: Jun 30, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    30 జూన్, మంగళవారం. హనుమంతుని ఆరాధనకు ఎంతో విశిష్టమైన రోజు. గ్రహ గతుల ఆధారంగా నేటి రాశి ఫలాలను పరిశీలిస్తే, పలు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా శుభ పరిణామాలు ఎదురుకానున్నాయి. కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    June 30th Detailed Horoscpe: వారి రొమాంటిక్ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు!
    June 30th Detailed Horoscpe: వారి రొమాంటిక్ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు!

    మంగళవారం: హనుమంతుని అనుగ్రహం ఎవరిపై?

    మంగళవారం హనుమంతుని పూజించడం వల్ల భయాలు తొలగి, మనోధైర్యం పెరుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ రోజు చేసే పనులలో విజయం సాధించేందుకు, ఆంజనేయ స్వామిని స్మరించుకోవడం మంచిది. నేటి గ్రహస్థితి ప్రకారం, ఏయే రాశుల వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ఆర్థికంగా వృద్ధి కనిపిస్తుంది. అయితే, ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు. వృత్తిపరంగా ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.

    వృషభ రాశి: సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటారు. రిస్క్ తీసుకోవడం మీకు అలవాటు, అదే మీకు బలాన్నిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుతాయి.

    మిథున రాశి: ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు ఓపికగా ఉండండి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించండి.

    కర్కాటక రాశి: నేటి రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆఫీసులో బాధ్యతాయుతమైన పనులు అప్పగిస్తారు, ఇవి మీ ప్రమోషన్‌కు దారి తీయవచ్చు.

    సింహ రాశి: వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను సకాలంలో పూర్తి చేయండి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం.

    కన్య రాశి: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఆఫీసులో సహచరులతో సత్సంబంధాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి.

    తుల రాశి: ప్రియమైన వారితో సమయం గడపండి. బంధాల్లో చిన్నపాటి సమస్యలుంటే వెంటనే పరిష్కరించుకోండి. జంక్ ఫుడ్ జోలికి వెళ్లకండి.

    వృశ్చిక రాశి: రొమాంటిక్ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు చేజిక్కుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.

    ధనుస్సు రాశి: ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరు మెచ్చుకోదగ్గదిగా ఉంటుంది. బంధంలో ఆశ్చర్యకరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు.

    మకర రాశి: నేడు అంతా శుభప్రదం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేవు. అనవసర ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.

    కుంభ రాశి: కొన్ని చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా, ఫలితాలు సానుకూలంగానే ఉంటాయి. పనిపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు అందుకుంటారు.

    మీన రాశి: రోజు అంతా సానుకూలంగా ఉంటుంది. సింగిల్స్‌కు నేడు మంచి రోజు. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/June 30th Detailed Horoscpe: వారి రొమాంటిక్ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.. కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు!
    Home/Rasi Phalalu/June 30th Detailed Horoscpe: వారి రొమాంటిక్ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.. కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు!
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