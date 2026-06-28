మిథున రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?
మిథున రాశి వారికి జూన్ 28 నుంచి జులై 4 వరకు గల వారంలో కుటుంబ సౌఖ్యం, బంధువుల మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే వారం మధ్యలో ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నిపుణులు అందించిన పూర్తి మిథున రాశి వారఫలాలు ఇక్కడ చూడండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణంతో ప్రారంభమవుతుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు, బంధువులతో విందు వినోదాలు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. బుధుడి అనుకూల ప్రభావం వల్ల మీ మాటతీరు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. బంధుమిత్రుల నుంచి ఒక మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించి మీరు చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న సమాధానం ఈ వారం లభిస్తుంది. వారం మధ్యలో జీవితభాగస్వామి లేదా నమ్మకమైన భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. ముఖ్యమైన పత్రాలు, ఆస్తి వివాదాలు లేదా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి వారి సలహాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. అయితే, గురువారం, శుక్రవారాల్లో వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, ప్రయాణాల్లో కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. చిన్నపాటి అసంతృప్తి లేదా అనుకోని వార్తల వల్ల చిరాకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వీకెండ్లో పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. విద్యార్థుల్లో ఏకాగ్రత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి సంతాన, ప్రేమ జాతకం:
ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వివాహం కాని వారికి స్నేహితులు లేదా బంధువుల ద్వారా మంచి సంబంధాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ మనసులోని మాటను అవతలి వ్యక్తికి చెప్పాలనుకుంటే, ఆర్భాటాలు లేకుండా సూటిగా, స్పష్టంగా చెప్పడం మంచిది. శుక్రుడి అనుకూలత వల్ల బంధాలలో మధురమైన క్షణాలు చోటుచేసుకుంటాయి. మంగళ, బుధవారాల్లో జీవితభాగస్వామి నుంచి ఆశించిన మానసిక మద్దతు లభిస్తుంది. దూర ప్రాంతాలలో ఉండే దంపతులు లేదా ప్రేమికులు ఈ వారం కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. గురు, శుక్రవారాల్లో అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఒకవేళ మీ ప్రణాళికలు ఆలస్యమైనా సహనంతో వ్యవహరించండి. వారాంతం నాటికి బంధాలు మళ్లీ బలపడతాయి.
మిథున రాశి కెరీర్, ఉద్యోగ జాతకం:
విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు ఈ వారం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రారంభంలో మీ మేధస్సుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కష్టమైన సబ్జెక్టులను కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు. పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు లేదా ప్రజెంటేషన్లకు సిద్ధమవుతున్న వారు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు లేదా నూతన ప్రతిపాదనలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. బుధవారం నాటి చర్చలు, అధికారిక పనులు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. అయితే, అతివిశ్వాసం వల్ల తప్పులు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. గురు, శుక్రవారాల్లో ఆఫీసు రాజకీయాలు లేదా కమ్యూనికేషన్ లోపాల వల్ల పనులు ఆలస్యం కావచ్చు. పైఅధికారులకు సమాధానం ఇచ్చేటప్పుడు ఆలోచించి మాట్లాడాలి. శనివారం నాటికి పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి.
మిథున రాశి ఆర్థిక జాతకం:
ఆర్థిక విషయాల్లో ముందస్తు ప్రణాళిక, సంయమనం చాలా అవసరం. కుటుంబ సభ్యులు లేదా అత్తమామల వైపు నుంచి ఆశించిన ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. ఇంటి ఖర్చులు, రుణాలు లేదా పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోళ్లు చేయాలనుకుంటే లెక్కలు పక్కాగా ఉంచుకోండి. సంతోషంలో ఉండి అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు చేయకండి. షేర్ మార్కెట్, పెట్టుబడుల విషయంలో ఈ వారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. మంగళ, గురువారాల్లో పెట్టుబడుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శుక్రవారం నాడు ఒత్తిడిలో ఎలాంటి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. శనివారం నుంచి పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. మీరు తీసుకునే సరైన నిర్ణయాలు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ప్రయాణాలు, బహుమతుల కోసం ఖర్చులు పెరిగినా, మీ బడ్జెట్ దాటకుండా చూసుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి ఆరోగ్య జాతకం:
ఈ వారం ఆరోగ్యం విషయంలో ఆహార నియమాలు పాటించడం తప్పనిసరి. బయటి ఆహారం, సమయానికి తినకపోవడం మరియు తగినంత నీరు తాగకపోవడం వల్ల సమస్యలు రావచ్చు. మూత్ర సంబంధిత సమస్యలు లేదా మంట వంటి ఇబ్బందులు తలెత్తితే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించండి. శరీరం ఇచ్చే చిన్నపాటి సంకేతాలను గమనించడం ముఖ్యం. గురు, శుక్రవారాల్లో వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, యంత్రాలతో పనిచేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎక్కువ సమయం కూర్చోవడం వల్ల కండరాల నొప్పులు, కాళ్ల నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడి అనిపిస్తే నమ్మకమైన వారితో మాట్లాడండి. శనివారం నాటికి మీలో మళ్లీ కొత్త శక్తి వస్తుంది. లఘు వ్యాయామాలు, తగినంత నిద్ర మీకు మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తాయి.
ఈ వారానికి నిపుణుల సలహా:
ఈ వారం మీకు ఆనందం, చిరాకు రెండు ఎదురవుతాయి. ఏ విషయమైనా మాట్లాడే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. ప్రశాంతమైన మనసుతోనే ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
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