    నేడు సూర్యుడిలా మెరిసిపోనున్న ఈ 5 రాశుల అదృష్టం.. మీకు ఎలా ఉందో చూసుకోండి!

    మే 29, 2026 శుక్రవారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. లక్ష్మీదేవి కృపతో ఏ రాశి వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు? ఎవరికి చిక్కులు ఎదురవుతాయి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 29, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులను బట్టి మన దైనందిన జీవితంలో మార్పులు సంభవిస్తాయి. 2026 మే 29వ తేదీ శుక్రవారం నాడు ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? శుక్రవారం అంటేనే ఐశ్వర్య ప్రదాయిని అయిన లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈ రోజున అమ్మవారిని భక్తితో కొలిస్తే దరిద్రం తొలగిపోయి, ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం.. ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంటే, మరి కొందరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: ఈ రోజు మీ జీవితంలో అనూహ్యమైన మార్పులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అవి మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచినప్పటికీ, వాటిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. "మనం వెతికే పరిష్కారాలు మన కళ్ల ముందే ఉంటాయి, కానీ ఇతర విషయాల వల్ల వాటిని గమనించలేము," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గొడవలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.

    వృషభ రాశి: వృత్తిపరంగా మీరు పెట్టుకున్న లక్ష్యాలను నాణ్యతతో పూర్తి చేస్తారు. మీ పని తీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ప్రేమ సంబంధాల్లో ఉండే చిన్నపాటి సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి. అయితే, ఆర్థికపరమైన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. ఆరోగ్యం మాత్రం నిలకడగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి: ఈ రోజు మీరు డబ్బు, ప్రేమ విషయంలో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. న్యాయం వైపు నిలబడటానికి మీరు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎదురయ్యే సవాళ్లు మొదట కష్టంగా అనిపించినా, వాటి వెనుక గొప్ప అవకాశాలు దాగి ఉంటాయి. మీ భాగస్వామితో సంతోషంగా గడపడానికి ప్రయత్నించండి.

    కర్కాటక రాశి: సానుకూల దృక్పథంతో ముందడుగు వేయడం ఈ రోజు మీకు చాలా ముఖ్యం. కొన్ని మంచి అవకాశాలు చేజారినట్టు అనిపించినా లేదా ఓటమి ఎదురైనా నిరాశ చెందవద్దు. "వాస్తవాలను అంగీకరిస్తూ ముందుకు సాగితేనే విజయం వరిస్తుంది," అని పెద్దలు చెబుతున్నారు. మీ లక్ష్యాలను వదులుకోవద్దు.

    సింహ రాశి: కార్యాలయంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను, ప్రేమ వ్యవహారాలను ఎంతో నేర్పుతో హ్యాండిల్ చేయాలి. చిన్న చిన్న విషయాలే బంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తాయని గుర్తుంచుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పాత దారులు మూసుకుపోయినా, కొత్త అవకాశాలు మీ కోసం ఎదురుచూస్తుంటాయి.

    కన్య రాశి: మీ శక్తిని సరైన పనుల కోసం వెచ్చించండి. శరీరం, మనస్సు ఇచ్చే సంకేతాలను గమనిస్తూ విశ్రాంతి తీసుకోవడం ముఖ్యం. ముఖంపై చిరునవ్వు చెదరకుండా చూసుకోండి. అదే మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి నిదర్శనం. ఆఫీసులో మీ పని తీరుకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    తులా రాశి: పనిలో ఉత్పాదకతను పెంచుకోవడంపై దృష్టి సారించండి. ప్రతీ బంధంలో సవాళ్లు ఎదురవడం సహజం, కానీ వాటిని మీరు ఎలా ఎదుర్కొంటారనేదే ముఖ్యం. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. అనవసర ఖర్చులకు చెక్ పెట్టడం మంచిది.

    వృశ్చిక రాశి: వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాల మధ్య కొంత ఒత్తిడి ఎదురవుతుంది. మీ శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి అవసరం. ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నప్పటికీ, బరువైన వస్తువులను ఎత్తేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు.

    ధనుస్సు రాశి: నేడు ధనుస్సు రాశి వారు ఏ విషయంలోనూ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండి ఆలోచించండి. కష్టకాలం ఎప్పుడూ శాశ్వతం కాదు, అది గడిచిపోయాక మీ బంధాలు మరింత దృఢంగా మారుతాయి.

    మకర రాశి: సవాళ్లు జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమేనని గుర్తించండి. మీ వృత్తిపరమైన సంబంధాలను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసు పనులకు, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సమతుల్యత పాటించడం అవసరం. లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో మీ పట్టుదల మీకు తోడ్పడుతుంది.

    కుంభ రాశి: ప్రేమలోని విభిన్న కోణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కార్యాలయంలో మీ పని వేగం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితి రెండూ ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది అనుకూల సమయం.

    మీన రాశి: సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే శక్తి మీకు లభిస్తుంది. అయితే, మీపై మీరు అతిగా ఒత్తిడి పెంచుకోవద్దు. పనులను పూర్తి చేయడానికి తగినంత సమయం తీసుకోండి. పని ఒత్తిడిని ఇంటికి తీసుకురాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

