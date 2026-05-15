శని జయంతి నాడు ఈ మూడు రాశులకు ఊహించని లాభాలు.. అందమైన ప్రేమ జీవితం, డబ్బు, ఇల్లు, వాహనాలు ఇలా ఎన్నో!
మే 16న శని జయంతి సందర్భంగా వృషభరాశిలో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ అరుదైన గ్రహ గమనం కారణంగా వృషభ, మకర, సింహ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి జ్యోతిష్య విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.
ఈ ఏడాది శనిజయంతి మే 16, అనగా రేపు వచ్చింది. శని జయంతి నాడు గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసి రాబోతోంది. శని జయంతి నాడు గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు, గ్రహాల యువరాజు బుధుడు సంయోగం చెందుతారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వలన వృషభరాశిలో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.
బుధాదిత్య రాజయోగం
శని జయంతి వేళ బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడడం వలన 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. కానీ కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం విపరీతంగా లాభాలను పొందుతారు. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరో, వీరిలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
శని జయంతి వేళ ఈ రాశులకు వారికి కలిసి రానున్న కాలం.. అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు అనేక ప్రయోజనాలు
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శని జయంతి వేళ శుభ ఫలితాలు కలగబోతున్నాయి. బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడంతో ఎప్పటి నుంచో పూర్తి కాని పనులు సక్రమంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభ సమయం. శుభ ఫలితాలను పొందుతారు.
ఆర్థికంగా లాభాలను చూస్తారు. సేవింగ్స్ ఎక్కువగా చేస్తారు. మీ ప్రేమ జీవితం మధురంగా మారుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కోసం కలలు కంటున్న వారి కలలు నిజమవుతాయి. ప్రయాణాలు కూడా విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
2.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ శని జయంతి శుభ ఫలితాలను తీసుకు వస్తుంది. ఈ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో చక్కటి మార్పులను చూస్తారు. మీ మాట ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొత్త పనిని మొదలు పెట్టడానికి కూడా ఇదే శుభ సమయం.
శనిజయంతి వేళ కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. ఈ రాశి వారు మానసిక ప్రశాంతతను కూడా పొందుతారు. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఈ రాశి వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా పెరుగుతాయి. అన్ని విధాలుగా మంచి మార్పులను చూస్తారు.
3.సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి శని జయంతి బాగా కలిసి వస్తుంది. కష్టానికి ఫలితం చూస్తారు. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగస్తుల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. పాత టాస్కులను కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు.
