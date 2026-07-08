మేష రాశిలోకి చంద్రుడి సంచారం - ఈ 9 రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగం..!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మనస్సుకు, భావోద్వేగాలకు కారకుడైన చంద్రుడు జూలై 8, 2026(ఇవాళ) మధ్యాహ్నం 3:59 గంటలకు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ గోచారం వల్ల పలు రాశులకు అదృష్టం వరించనుంది.
ఖగోళంలో అతి త్వరగా తన స్థానాన్ని మార్చుకునే చంద్ర దేవుడు కొద్ది గంటల్లోనే మరో రాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మానసిక స్థితికి, భావోద్వేగాలకు అధిపతిగా భావించే చంద్రుడు ప్రస్తుతం మీన రాశిలో ఉన్నాడు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం బుధవారం…. అనగా జూలై 8, 2026 మధ్యాహ్నం 3:59 గంటలకు చంద్రుడు మీన రాశిని వీడి అంగారకుడి (కుజుడు) సొంత రాశి అయిన మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు.
జూలై 10, 2026 సాయంత్రం వరకు చంద్రుడి సంచారం మేష రాశిలోనే కొనసాగుతుంది. కుజుడి రాశిలోకి చంద్రుడి రాక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగం పట్టబోతోంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ అందించిన వివరాల ప్రకారం…. ఈ రెండు రోజుల్లో ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…
ఈ రాశుల వారికి లాభాలు :
చంద్రుడి మేష రాశి సంచారంతో మేషం, మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, తుల, వృశ్చికం, ధనుస్సు, మకరం, కుంభ రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
- మేష రాశి : చంద్రుడు మీ స్వరాశిలోనే ప్రవేశిస్తుండటం వల్ల ఈ సమయం మీకు అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుంది. పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు.
- మిథున రాశి : మేష రాశిలోని చంద్రుడి కదలికల వల్ల మిథున రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభాలు, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
- కర్కాటక రాశి : చంద్రుడి గోచారం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా, వ్యక్తిగతంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు దక్కుతాయి.
- సింహ రాశి : గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుండి సింహ రాశి వారికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
- తుల రాశి : మీ భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. ఈ సంచారం వల్ల మీ వైవాహిక జీవితం ఎంతో మధురంగా, ఆనందంగా సాగుతుంది.
- వృశ్చిక రాశి : కోర్టు కేసులు లేదా వివాదాల్లో మీదే పైచేయి అవుతుంది. ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశి వారు తమ శత్రువులపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించగలుగుతారు.
- ధనుస్సు రాశి : ఈ రెండు రోజులు మీరు కాస్త భావోద్వేగాలకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, విద్యార్థులకు మాత్రం చదువులో రాణించడానికి ఇది ఎంతో అనుకూలమైన సమయం.
- మకర రాశి : మకర రాశి వారికి ఆస్తి యోగం పడుతుంది. కొత్తగా భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఈ సమయం ఎంతగానో సహకరిస్తుంది.
- కుంభ రాశి : రేపటి నుండి కుంభ రాశి వారి భవితవ్యం వెండిలా మెరిసిపోనుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి అపారమైన విజయాలు, భారీగా లాభాలు దక్కుతాయి.
చంద్రుడి మార్పు వల్ల మీన రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు వస్తాయి. వీరు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందినప్పటికీ…. ఎక్కడా కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టకూడదని పండితులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు…. కన్యా రాశి వారు ఈ రెండు రోజులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మేష రాశిలో చంద్రుడి సంచారం కన్యా రాశి వారికి కొంత ప్రతికూలతను, నష్టాన్ని కలిగించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More