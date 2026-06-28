మేష రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం గురుడి అనుకూలత, చంద్రుడి శుభ వీక్షణం
మేష రాశి వారికి జూన్ 28, 2006 నుంచి జులై 4 వరకు గల వారంలో చంద్రుడి సంచారం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. గురు గ్రహ అనుకూలతతో అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. మేష రాశి వారి పూర్తి వారఫలాలు మీకోసం.
మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో ఉత్సాహంగా, స్పష్టమైన ప్రణాళికలతో ప్రారంభమవుతుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. దీనివల్ల నిలిచిపోయిన పనులు ఊహించిన దానికంటే వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న విషయాలకైనా అందరి మధ్య చక్కని అవగాహన, సఖ్యత కనిపిస్తుంది. పిల్లలు లేదా ఇంట్లోని యువకుల విజయాలు మీకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి. చంద్రుడి శుభ సంచారం వల్ల మనసు తేలికగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గురు గ్రహం యొక్క ప్రత్యేక అనుకూలత వల్ల సరైన సమయంలో సరైన వ్యక్తుల మద్దతు లేదా మీకు అవసరమైన ముఖ్యమైన సమాచారం అందుతుంది.
వారం మధ్యలో మీ మనసు ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గు చూపుతుంది. పూజలు, దేవాలయ దర్శనాలు లేదా ఇంట్లో జరిగే సాంప్రదాయక ఆచారాలలో పాల్గొంటారు. కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా ఒంటరిగా గడపడం వల్ల మీ అంతర్గత శక్తులు పెరుగుతాయి. గురువారం నాటికి కార్యాలయంలో వాతావరణం పూర్తిగా మీకు అనుకూలంగా మారుతుంది. ఉన్నతాధికారులు లేదా అనుభవజ్ఞుల నుంచి వ్యాపార, ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఉత్తమ సలహాలు లభిస్తాయి. వారాంతంలో సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అయితే, ఇతరుల అభిప్రాయాలపై పూర్తిగా ఆధారపడటం మంచిది కాదు. ఏదైనా ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసేటప్పుడు లేదా ఖర్చులు పెట్టేటప్పుడు పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవడం ఉత్తమం.
మేష రాశి ప్రేమ జాతకం:
ఈ వారం బంధాలలో ఎంతో ఆప్యాయత, మృదుత్వం చోటుచేసుకుంటాయి. జీవితభాగస్వామి లేదా భాగస్వామితో ఉన్న పాత మనస్పర్థలు, పొరపాట్లు ప్రశాంతమైన చర్చల ద్వారా తొలగిపోతాయి. ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఉద్యోగ ఒత్తిడి వల్ల గతంలో భాగస్వామికి సమయం కేటాయించలేకపోయి ఉంటే, ఈ వారం చిన్నచిన్న సంతోషాలు బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. సాయంత్రం వేళల్లో కలిసి నడవడం, చిన్నపాటి సందేశాలు పంపుకోవడం వంటివి మీ బంధంలో మళ్లీ ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. శుక్రుడి అనుకూల స్థానం వల్ల మీ భావాలను వ్యక్తపరచడం సులువవుతుంది.
అయితే, మంగళవారం నాడు మీ మాటల తీరుపై నియంత్రణ అవసరం. మీ ఉద్దేశం మంచిదైనా, మీ మాటలు అవతలి వారిని నొప్పించే అవకాశం ఉంది. ప్రతి విషయంలోనూ మీదే పైచేయి కావాలనే పట్టుదల బంధాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. వివాహితులకు ఇల్లు లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలలో భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. అవివాహితులకు ఒక మంచి వ్యక్తి నుంచి ప్రేమ ప్రతిపాదన వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. తొందరపడకుండా, ఆ బంధాన్ని నిదానంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడం మంచిది.
మేష రాశి కెరీర్, ఉద్యోగ జాతకం:
విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రారంభం అద్భుతంగా ఉంటుంది. చదువుపై ఏకాగ్రత పెరగడంతో పాటు వారిపై వారికి నమ్మకం కుదురుతుంది. పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు లేదా కోచింగ్కు సంబంధించిన పనులు ఉంటే వారం మొదటి రోజుల్లోనే పూర్తి చేయడం మంచిది. బుధుడి అనుకూల ప్రభావం వల్ల చదవడం, రాయడం, మాట్లాడే నైపుణ్యాలు మెరుగవుతాయి. ఉద్యోగులకు వారం మధ్యలో కాలం ఎంతో బలంగా ఉంది. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, క్లయింట్లతో చర్చలు, నివేదికల సమర్పణలో మీ ప్రతిభతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారస్తులు కొత్త రంగాలు, కొత్త వ్యాపార మార్గాలు లేదా పాత ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. శుక్రవారం నాడు మార్కెట్లో మీ క్రెడిట్ పెరగడంతో పాటు కొత్త ఆర్డర్లు లేదా బిజినెస్ ఎంక్వైరీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఎక్కువ మంది ఇచ్చే సలహాలు విని గందరగోళానికి గురికాకండి. అందరి మాటలు విన్నా, మీ స్వంత విచక్షణతోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోండి.
మేష రాశి ఆర్థిక జాతకం:
ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం ఎంతో ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరగడం, రావలసిన పాత బాకీలు వసూలు కావడం లేదా క్లయింట్ల నుంచి సానుకూల స్పందన రావడం జరుగుతుంది. ప్రారంభంలో అదృష్టం కలిసివచ్చినట్లు అనిపించినప్పటికీ, రిస్క్తో కూడిన పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు పనికిరాదు. మంచి సమయం నడుస్తున్నప్పుడే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం ముఖ్యం. వారం మధ్యలో వ్యాపార లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి రావచ్చు. ఆస్తి లేదా ఉమ్మడి ధనానికి సంబంధించిన విషయాలలో పత్రాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. శుక్ర, శనివారాల్లో ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. పొదుపు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి సురక్షితమైన మార్గాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం దీర్ఘకాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ఆడంబరాలకు, అప్పులు చేసి ఖర్చు పెట్టే అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి. మొదట పొదుపు చేసి, ఆ తర్వాతే ఖర్చుల గురించి ఆలోచించడం మంచిది.
మేష రాశి ఆరోగ్య జాతకం:
ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం సాధారణంగా బాగుంటుంది. శరీరంలో శక్తి సామర్థ్యాలు పెరగడం వల్ల మానసికంగా కూడా ఉల్లాసంగా ఉంటారు. దీనివల్ల అటు వృత్తి జీవితంలోనూ, ఇటు కుటుంబంలోనూ చురుగ్గా పాల్గొంటారు. అయినప్పటికీ, సమయానికి భోజనం చేయడం, తగినంత నీరు తాగడం, నిద్రపోవడం వంటివి అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఎంత మంచి వారమైనా, మీ శారీరక సామర్థ్యానికి మించి శ్రమపడితే అలసట తప్పదు. మంగళవారం నాడు మనస్సు కొద్దిగా అశాంతికి గురికావచ్చు.
ఆఫీసు పనుల మధ్యలో కుటుంబానికి సంబంధించిన చిన్నపాటి ఆందోళనలను తీసుకురాకండి. దైవ ప్రార్థనలు మనస్సుకు ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. తండ్రి వైపు నుంచి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. అయితే, తల్లి ఆరోగ్యం, విశ్రాంతిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. వారాంతంలో బయటి ఆహారాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించి, తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోండి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. మొబైల్, లాప్టాప్ స్క్రీన్ల నుంచి కళ్లకు తగినంత విశ్రాంతిని ఇవ్వండి.
ఈ వారానికి నిపుణుల సలహా:
ఈ వారం మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి, కానీ నిర్ణయాలు మీ స్వంత వివేకంతోనే తీసుకోండి. మితిమీరిన ఉత్సాహంతో అనవసర ఖర్చులు చేయడం, ఎవరికీ హామీలు ఇవ్వడం వంటి పనులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
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