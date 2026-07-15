శుక్ర-కేతు కలయిక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ధన యోగం, ఆదాయం రెట్టింపు!
జూలై 16న శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించి ఇప్పటికే అక్కడ ఉన్న కేతువుతో కలయిక ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహ సంయోగం వల్ల ముఖ్యంగా వృషభం, తులా, వృశ్చిక రాశుల వారికి ఆదాయం పెరగడం, ఆకస్మిక ధనలాభం, కెరీర్ పురోగతి, దాంపత్య సుఖం వంటి శుభఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడి సంచారం అదృష్టానికి చిహ్నం. జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు, అపారమైన ధన సంపద, వైభోగానికి కారకుడైన శుక్రుడు ఇప్పుడు తన స్థానాన్ని మారుస్తున్నాడు. జులై 16న శుక్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. సూర్యుడికి స్వక్షేత్రమైన ఈ రాశిలో ఇప్పటికే కేతువు సంచరిస్తున్నాడు. కేతువు, శుక్రుల కలయిక ఇప్పుడు ఆయా రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోతోంది? ఎవరికి లాభం చేకూరుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సింహ రాశిలో శుక్ర-కేతు కలయిక: ఎవరికి లాభం?
శుక్రుడు సాధారణంగా ఏ రాశిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టడని పండితులు చెబుతుంటారు. అయితే, సింహ రాశిలో ఇప్పటికే ఉన్న ఛాయా గ్రహం కేతువు ప్రభావంతో ఈ సంచారం కొంత కీలకంగా మారింది. కేతువు ఒంటరితనాన్ని ఇచ్చే గ్రహం కావడంతో, శుక్రుడితో కలిసినప్పుడు ఇది కొన్ని రాశులకు ఊహించని శుభఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా వృషభం, తులా, వృశ్చిక రాశుల వారికి ఈ సమయం కలిసి రానుంది.
వృషభ రాశి: ఆదాయ మార్గాల విస్తరణ
వృషభ రాశి వారికి శుక్ర, కేతువుల కలయిక అద్భుతమైన యోగాన్ని కలిగిస్తోంది. మీ ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా, కొత్త ఆర్థిక మార్గాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. కెరీర్ పరంగా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రగతి సాధిస్తారు. మీ వ్యక్తిగత జీవితం మరింత మెరుగుపడుతుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. మొత్తం మీద ఈ కాలం మీకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది.
తులా రాశి: ఊహించని ధనలాభం
తులా రాశి జాతకులకు ఈ సంచారం లాభాల వర్షం కురిపించబోతోంది. మీకు ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్థిక ప్రణాళికలు ఇప్పుడు విజయవంతంగా అమలవుతాయి. మానసిక ఉల్లాసంతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. దాంపత్య జీవితంలో మధురమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
వృశ్చిక రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం
వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్ర-కేతువుల కలయిక ఆర్థికంగా ఎంతో బలాన్ని ఇస్తుంది. మీ ఆర్థిక స్థితి పుంజుకుంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు విజయవంతమవుతాయి. వృత్తి లేదా వ్యాపారాల్లో చేసిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. కేతువు ప్రభావం మీకు ప్రతికూలంగా కాకుండా, సానుకూల మార్పులను తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది. మీ రాబడి పెరుగుదలను మీరు స్పష్టంగా గమనించవచ్చు.
కేతువు అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు
ఒకవేళ మీ జాతక చక్రంలో కేతువు బలహీనంగా ఉన్నట్లు భావిస్తే, భయపడాల్సిన పనిలేదు. కేతువును శాంతింపజేయడానికి కొన్ని సులభమైన పరిహారాలు ఉన్నాయి:
ప్రతిరోజూ కుక్కలకు రొట్టెలు తినిపించడం వల్ల కేతువు దోషాలు తొలగిపోతాయి.
నలుపు మరియు తెలుపు రంగులో ఉన్న నువ్వులను దానం చేయడం ఉత్తమం.
అవసరంలో ఉన్న వారికి కంబళ్లను దానం చేయడం ద్వారా కేతువు అనుగ్రహం పొంది, మీ జాతకంలో బలాన్ని పెంచుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More