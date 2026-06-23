వృషభ రాశిలోకి అంగారకుడి సంచారం - ఏ రాశి వారికి అదృష్టం...? ఎవరికి ఇబ్బందులు..?
అంగారక గ్రహం మేష రాశిని వీడి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించింది. ఆగస్టు 2 వరకు కొనసాగే ఈ కుజ సంచారం ద్వాదశ రాశుల వారిపై చూపే ప్రభావాలు, లాభనష్టాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి…
ఖగోళ మార్పుల్లో అత్యంత కీలకమైన గ్రహ సంచారం చోటుచేసుకుంది. నవగ్రహాలలో సేనాధిపతిగా, ధైర్యసాహసాలకు కారకుడిగా భావించే అంగారక గ్రహం (కుజుడు) తన సొంత రాశి అయిన మేషరాశిని విడిచిపెట్టి… వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. 2026 జూన్ 20, 21 మధ్య కాలంలో మధ్యాహ్నం 12.07 గంటలకు ఈ సంచారం ప్రారంభమైంది.
ఈ వృషభ రాశిలో అంగారకుడు రాబోయే ఆగస్టు 02, 2026 రాత్రి 10.59 గంటల వరకు ప్రయాణించనున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వృషభ రాశిలో కుజుడి ప్రవేశం వల్ల అన్ని రాశిచక్రాలపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మార్పు కొందరికి అఖండమైన అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడితే…. మరికొందరికి కొన్ని సవాళ్లను, సమస్యలను సృష్టించనుంది. మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు ద్వాదశ రాశుల వారిపై ఈ అంగారక సంచార ప్రభావం ఎలా ఉందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…
మేష రాశి నుంచి సింహ రాశి వరకు ఫలితాలు:
- మేషరాశి : ఈ రాశి వారికి ఆర్థికంగా భారీ లాభాలు వచ్చే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కొత్తగా ప్రారంభించే పనుల్లో లేదా వ్యాపారాల్లో మూలధన పెట్టుబడులు పెడతారు. అయితే, ఇల్లు సర్దడం లేదా ఇంటి పనులతో పాటు కొన్ని ఆరోగ్య పనుల నిమిత్తం ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- వృషభ రాశి : స్వరాశిలోనే కుజుడి సంచారం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తి సామర్థ్యాలు, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. చరాస్తులు, స్థిరాస్తుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అనుకూల సమయం. సమాజంలో సరికొత్త సంబంధాలు, పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
- మిథున రాశి : చట్టపరమైన వివాదాలు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యంపై అధికంగా ఖర్చులు చేయాల్సి రావచ్చు. మీతో పాటు మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అయితే, వైద్యం, పరిశోధన, పరిపాలన, రవాణా, దిగుమతి-ఎగుమతి (ఇంపోర్ట్-ఎక్స్పోర్ట్) రంగాలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శత్రువులు, ప్రత్యర్థులు మీ ముందు ఓటమి పాలవుతారు.
- కర్కాటక రాశి : వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు, వివాదాస్పద కోర్టు కేసుల్లో ఉన్నవారు విజయం సాధిస్తారు. గతంలో నిలిచిపోయిన కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు తిరిగి వేగం పుంజుకుని సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
- సింహ రాశి : ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఇల్లు, వాహనాలు వంటి చరాస్తులు, స్థిరాస్తుల కొనుగోళ్లు లేదా అమ్మకాలు జరిపే అవకాశం ఉంది. ఇంటి రిపేర్ లేదా నిర్మాణ పనులు చేపట్టాల్సి రావచ్చు.
కన్యా రాశి నుండి మీన రాశి వరకు ఫలితాలు:
- కన్యా రాశి : ఈ సమయంలో అదృష్టం మీ వెంబడి ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇల్లు లేదా కార్యాలయాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తు పనుల కోసం భారీగా ఖర్చు చేస్తారు. చరాస్తులు, స్థిరాస్తుల విలువ పెరుగుతుంది.
- తులా రాశి : మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. అయితే, అత్యంత ఆత్మీయులు, సమీప వ్యక్తులతో అనవసర వివాదాలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. క్రీడలు, పరిపాలన, సైన్యం, పోలీసు శాఖలతో సంబంధం ఉన్న రంగాల వారికి ఈ సంచారం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది.
- వృశ్చిక రాశి : వ్యాపార భాగస్వామ్యంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్నేహితురాలు లేదా భాగస్వామితో సంబంధాలలో అస్థిరత, మనస్పర్థలు రావచ్చు. కుటుంబంలో ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దీనివల్ల కొంత ఆర్థిక ఆందోళన నెలకుంటుంది.
- ధనుస్సు రాశి : పాత అప్పుల బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది, బాకీలు తీరుస్తారు. అయితే తండ్రి ఆరోగ్యం క్షీణించే ప్రమాదం ఉంది. వ్యాపార సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాల్లో స్వల్ప వైరుధ్యాలు తలెత్తవచ్చు.
- మకర రాశి : విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఊహాజనిత పనులు, షేర్ మార్కెట్ లేదా అంచనా వేసే పనుల్లో పెద్ద మొత్తంలో మూలధన పెట్టుబడి పెట్టకపోవడం మంచిది. అదనపు శ్రమ, ఒత్తిడి వల్ల కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- కుంభ రాశి: చరాస్తులు, స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ పనిరంగంలో స్పష్టమైన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి.
- మీన రాశి : మీ చిన్న తోబుట్టువుల కంటే మీరు సమాజంలో, కెరీర్లో మంచి పురోగతిని సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షలు రాసే వారికి, వివాదాస్పద కేసుల్లో చిక్కుకున్న వారికి అనుకూల ఫలితాలు వచ్చి విజయం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More