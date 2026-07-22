2026 జూలై 22–29: తొలి ఏకాదశి నుంచి గురు పౌర్ణిమ వరకు ముఖ్యమైన వ్రతాలు, ఉపవాసాలు, పండుగలు!
ఆషాఢ మాసంలోని ఈ వారం హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. జూలై 22న గుప్త నవరాత్రులు ముగియగా, జూలై 25న హరిశయని (తొలి) ఏకాదశితో పాటు చాతుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది.
ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే దేవశయని ఏకాదశి, గురు పౌర్ణమి ప్రత్యేకతలు, ఈ వారం రోజువారీగా పాటించాల్సిన ప్రధాన వ్రతాలు, పూజా విశేషాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిందూ సంప్రదాయంలో ఆషాఢ మాసానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ వారం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టమైనది. తొలి ఏకాదశి నుంచి గురు పౌర్ణమి వరకు వరుసగా అనేక పర్వదినాలు, వ్రతాలు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా జూలై 25 నుంచి నాలుగు నెలల పాటు సాగే చాతుర్మాస వ్రతాలు, నియమాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ పవిత్ర మాసంలో చేసే తపస్సు, జపం, దానం విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్ముతారు. ఈ వారం ఏ రోజు ఏ పండుగ వచ్చింది, ఏ వ్రతాలు ఆచరించాలో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
జూలై 22 (బుధవారం): నవమి మరియు గుప్త నవరాత్రుల ముగింపు
ఆషాఢ శుక్ల నవమి తిథి చాలా మంచిది. ఇది ఎలాంటి ముహూర్తాలతో సంబంధం లేకుండా శుభకార్యాలు జరుపుకోవడానికి అనువైన అసాధారణమైన రోజుగా భావిస్తారు. అలాగే, ఇదే రోజుతో గుప్త నవరాత్రులు ముగుస్తాయి. అమ్మవారి ఉపాసకులు ఈ రోజు ప్రత్యేక పూజలు ముగిస్తారు.
జూలై 23 (గురువారం) & 24 (శుక్రవారం): తిథి విశేషాలు
జూలై 23న ఆషాఢ శుక్ల నవమి ఉదయం వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దశమి తిథి ప్రవేశిస్తుంది. ఇక జూలై 24న దశమి తిథితో పాటు రాత్రి సమయంలో భద్ర కాలం, గండమూలాలు ఉన్నందున పూజాది కార్యక్రమాలలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
జూలై 25 (శనివారం): తొలి ఏకాదశి మరియు చాతుర్మాసం ఆరంభం
ఈ వారాంతంలో వచ్చే అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు హరిశయని ఏకాదశి లేదా తొలి ఏకాదశి. ఈ పవిత్ర దినాన విష్ణువు క్షీరసాగరంలో యోగనిద్రలోకి వెళ్తారు. దీనితో దేవతలందరూ నిద్రలోకి జారుకుంటారని నమ్మకం.
ఫలితంగా ఈ రోజు నుంచి రాబోయే నాలుగు నెలల పాటు వివాహాది శుభకార్యాల ముహూర్తాలు నిలిచిపోతాయి. భగవంతుని యోగనిద్ర కాలంలో సృష్టి నిర్వహణ బాధ్యతలు శివుడి చేతికి వెళతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే రోజు నుంచి చాతుర్మాసం వ్రత నియమాలు మొదలవుతాయి.
జూలై 26 (ఆదివారం) & 27 (సోమవారం): ప్రదోష వ్రతం
జూలై 26న ఆషాఢ శుక్ల ద్వాదశి, త్రయోదశి తిథులు వస్తాయి. ఈ రోజు ఉదయం ఏకాదశి వ్రత విరమణ (పారణ) చేస్తారు. సాయంత్రం వేళ ప్రదోష వ్రతం ఆచరించడం శ్రేయస్కరం. ఆ తర్వాత జూలై 27న త్రయోదశి, చతుర్దశి తిథుల రాకతో పాటు సోమవారం శివారాధనకు విశేషమైన రోజుగా నిలుస్తుంది.
జూలై 28 & 29 (మంగళవారం, బుధవారం): సత్యనారాయణ వ్రతం మరియు గురు పౌర్ణమి
జూలై 28న ఉదయ తిథి ప్రకారం చతుర్దశి, సాయంత్రానికి పౌర్ణమి తిథి ప్రవేశిస్తాయి. ఈ రోజు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరించుకోవచ్చు. ఇక ఆషాఢ మాస పౌర్ణమి అయిన జూలై 29న అత్యంత వైభవంగా 'గురు పౌర్ణమి' (వ్యాస పూర్ణిమ) జరుపుకుంటారు. మహాభారత గ్రంథ రచయిత, వేదాలను విభజించిన మహర్షి వేద వ్యాసుడి జన్మదినాన్ని గురు పౌర్ణమిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ రోజు మన జీవితాన్ని సరైన మార్గంలో నడిపించే గురువులను భక్తిశ్రద్ధలతో స్మరించుకుని, వారిని సత్కరించుకోవడం ద్వారా విశేషమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More