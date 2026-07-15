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    గురు పౌర్ణమి 2026 ఎప్పుడు? తేదీ, విశిష్టత, యోగాలతో పాటు లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి

    గురు పౌర్ణమి 2026 జూలై 29న జరుపుకుంటారు. పౌర్ణమి తిథి సమయం, ప్రీతి యోగం, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం, లక్ష్మీ నారాయణుల పూజా విధానం, సత్యనారాయణ వ్రతం, స్నాన నియమాలు, చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించే పరిహారం, ఈ రోజున చేసే దానాల విశిష్టత గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 15, 2026, 11:00:23 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    గురు పౌర్ణమి 2026: ఆషాడ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టత ఉంది. జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గురువులను స్మరించుకోవడంతో పాటు, సాక్షాత్తు లక్ష్మీ నారాయణులను పూజించి ఆయురారోగ్యాలు, సిరిసంపదలను కోరుకునే పర్వదినం ఇది.

    గురు పౌర్ణమి 2026 ఎప్పుడు? తేదీ, విశిష్టత, యోగాలతో పాటు లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి
    గురు పౌర్ణమి 2026 ఎప్పుడు? తేదీ, విశిష్టత, యోగాలతో పాటు లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి

    గురు పౌర్ణమి తేదీ, సమయం

    ప్రతి సంవత్సరం ఆషాడ శుక్ల పౌర్ణమిని గురు పౌర్ణమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది జూలై 28, మంగళవారం సాయంత్రం 06:18 గంటలకు పౌర్ణమి తిథి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది జూలై 29, బుధవారం రాత్రి 08:05 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే, జూలై 29న గురు పౌర్ణమి పండుగను జరుపుకోవాలి. ఇదే రోజున స్నాన, దానాది కార్యక్రమాలు, ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టడం శ్రేయస్కరం.

    ఈ రోజు విశిష్టత, యోగాలు

    గురు పౌర్ణమి రోజున ఆకాశంలో నక్షత్ర స్థితిగతులు సానుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ రోజు రాత్రి 11:58 గంటల వరకు 'ప్రీతి యోగం' కొనసాగుతుంది. అలాగే మధ్యాహ్నం 03:37 గంటల వరకు ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం ఉంటుంది. ఈ శుభ యోగాల వేళ చేసే పూజలు విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం.

    పూజా విధానం - నియమాలు

    గురు పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీ నారాయణులను భక్తిశ్రద్ధలతో కొలవాలి. ఈ పూజలో అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన పద్ధతులు ఇవే:

    సమర్పణలు: విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పండ్లు, పుష్పాలను సమర్పించాలి. మహాలక్ష్మికి గులాబీ లేదా ఎరుపు రంగు పూలు, సౌభాగ్య సూచకమైన అలంకరణ సామాగ్రిని నివేదించాలి.

    సత్యనారాయణ వ్రతం: గురు పౌర్ణమి నాడు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథను చదువుకోవడం లేదా వినడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి.

    స్నాన నియమం: పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం. ఒకవేళ అది వీలుపడకపోతే, స్నానపు నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలాన్ని కలిపి ఇంట్లోనే స్నానం ఆచరించవచ్చు.

    మానసిక ప్రశాంతత కోసం చేయాల్సిన పరిహారం

    గురు పౌర్ణమి రోజున చంద్రుడిని ఆరాధించడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

    జాతకంలో చంద్రదోషాలు ఉన్నవారు లేదా మానసిక అశాంతితో ఉన్నవారు ఈ రోజు రాత్రి పవిత్ర జలంలో కొద్దిగా పచ్చి పాలు కలిపి చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చంద్రుడి అనుగ్రహం కలిగి, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/గురు పౌర్ణమి 2026 ఎప్పుడు? తేదీ, విశిష్టత, యోగాలతో పాటు లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి
    Home/Rasi Phalalu/గురు పౌర్ణమి 2026 ఎప్పుడు? తేదీ, విశిష్టత, యోగాలతో పాటు లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి
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