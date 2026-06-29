జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి 2026: అఖండ సౌభాగ్యం కోసం వట సావిత్రి వ్రతం.. శుభ ముహూర్తాలివే!
నేడు జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి. ఆధ్యాత్మికంగా విశేష ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ పర్వదినాన వట సావిత్రి వ్రతం జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. సావిత్రి దేవి తన పాతివ్రత్యంతో యముడిని ఎదిరించి, మరణించిన తన భర్త సత్యవంతుడిని బతికించుకున్న చారిత్రక ఘట్టానికి గుర్తుగా మహిళలు ఈ వ్రతాన్ని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరిస్తారు.
పంచాంగం ప్రకారం, జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి తిథి జూన్ 29న తెల్లవారుజామున 3:06 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఇది జూన్ 30 ఉదయం 5:26 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి ప్రామాణికం కావడంతో, నేడు (జూన్ 29, సోమవారం) భక్తులు పౌర్ణమి వ్రతాలు, పూజలు నిర్వహించుకోవచ్చు.
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 4:06 నుండి 4:46 వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:57 నుండి మధ్యాహ్నం 12:52 వరకు
చంద్రోదయం: సాయంత్రం 7:16 గంటలకు
వట సావిత్రి వ్రతం: వెనుక ఉన్న పరమార్థం
సనాతన ధర్మంలో మహిళలు తమ భర్త ఆయురారోగ్యాలు, కుటుంబ సౌభాగ్యం కోసం చేసే వ్రతాలలో వట సావిత్రికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మర్రి చెట్టు (వట వృక్షం) వద్ద సావిత్రి దేవి తన భర్త ప్రాణాలను రక్షించుకున్న కథను స్మరించుకుంటూ, మహిళలు మర్రి చెట్టును పూజిస్తారు. త్రిమూర్తుల స్వరూపంగా భావించే మర్రి చెట్టును ఆరాధించడం వల్ల అపారమైన పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని పెద్దల నమ్మకం.
పూజా విధానం: ఇలా ఆచరించండి
పర్వదినాన తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి, స్నానాదులు ముగించుకుని శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. ఇంట్లో విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవిని పూజించడం శుభప్రదం. అనంతరం మర్రి చెట్టు వద్దకు వెళ్లి, అక్కడ నీరు, గంధం, పుష్పాలు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజ చేయాలి.
పచ్చి దారాన్ని మర్రి చెట్టుకు చుడుతూ ప్రదక్షిణలు చేయడం వ్రతంలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం. ఈ సమయంలో సావిత్రి-సత్యవంతుల కథను పఠించడం లేదా వినడం మంచిది. పూజ ముగిశాక కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థించి, సాయంత్రం చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.
ఈ రోజు పాటించాల్సిన నియమాలు
సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం నిర్వహించడం లేదా కథా శ్రవణం చేయడం శ్రేయస్కరం.
శక్తి మేరకు పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం వంటివి చేయండి.
కోపం, అసూయ వంటి దుర్గుణాలకు దూరంగా ఉండాలి.
నిర్దోషమైన, సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి.
మర్రి చెట్టుకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
ధార్మిక గ్రంథాల ప్రకారం, పౌర్ణమి నాడు చేసే దానధర్మాలు, పూజలు వంద రెట్ల పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తాయి. ఈ జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి వేళ భక్తితో చేసే ఆరాధనలు మీ ఇంట సుఖశాంతులను నింపుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More