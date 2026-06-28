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    చాణక్య నీతి: ఈ 3 గుణాలు ఉన్న ఇంట్లోనే లక్ష్మీదేవి శాశ్వత నివాసం!

    ఆచార్య చాణక్యుడు తెలిపిన నీతి ప్రకారం, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందాలంటే ఇంట్లో మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు ఉండాలి. మొదటిగా, జ్ఞానవంతులకు గౌరవం ఇవ్వాలి; అజ్ఞానానికి, మూర్ఖత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వకూడదు. రెండవది, అన్నాన్ని లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావించి ఆహారాన్ని వృథా చేయకుండా గౌరవించాలి.

    Published on: Jun 28, 2026 3:14 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    సుఖసంతోషాలు, ఆర్థిక వృద్ధిని కోరుకునే ప్రతి గృహస్థుకూ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం తప్పనిసరి. చాణక్యుడు తన నీతిశాస్త్రంలో లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ నివసిస్తుందో, ఎలాంటి గృహాలను వదిలి వెళ్తుందో స్పష్టంగా వివరించారు.

    చాణక్య నీతి: ఈ 3 గుణాలు ఉన్న ఇంట్లోనే లక్ష్మీదేవి శాశ్వత నివాసం!
    చాణక్య నీతి: ఈ 3 గుణాలు ఉన్న ఇంట్లోనే లక్ష్మీదేవి శాశ్వత నివాసం!

    లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఇలా చేయండి

    శ్లోకం ద్వారా ఆచార్య చాణక్యుడు అపారమైన ఐశ్వర్యం వెల్లివిరిసే మూడు ప్రధాన విషయాలను మనకు అందించారు. లక్ష్మీదేవి చంచల స్వభావం కలది, కానీ ఆమెను స్థిరంగా నిలుపుకునే మార్గాలను మనం అనుసరించాలి.

    1. అజ్ఞానానికి తావివ్వకండి

    ఎక్కడైతే తెలివైన వారికి గౌరవం ఉండదో, మూర్ఖుల మాటలకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో, అక్కడ లక్ష్మీదేవి అడుగుపెట్టదు. అజ్ఞానాన్ని, మూర్ఖత్వాన్ని పెంచి పోషించే కుటుంబాల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. మీ ఇంట్లో గుణవంతులు, వివేకవంతులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. మూర్ఖపు వాదనలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల ఇంటి వాతావరణం సానుకూలంగా మారుతుంది.

    2. అన్నపూర్ణ ఆశీస్సులు

    అన్నం సాక్షాత్తూ లక్ష్మీ స్వరూపం. ఏ ఇంట్లో అయితే ధాన్యానికి కొరత ఉండదో, ఆహారాన్ని వృథా చేయకుండా గౌరవిస్తారో ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. ఆహారాన్ని అగౌరవపరచడం లేదా వృథా చేయడం వల్ల ఆ ఇంట్లో దరిద్రం తాండవిస్తుంది. కాబట్టి, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం అన్నాన్ని దైవంగా భావించి పొదుపుగా వాడుకోవాలి.

    3. భార్యాభర్తల మధ్య సామరస్యం

    కుటుంబంలో లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉండాలంటే దంపతుల మధ్య గొడవలు ఉండకూడదు. అశాంతి, నిరంతర కలహాలు ఉన్నచోట లక్ష్మీదేవి నిలవదు. పరస్పర గౌరవం, ప్రేమ, అవగాహన ఉన్న ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి స్వయంగా అడుగుపెడుతుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం, పరస్పర మద్దతుగా ఉండటం వల్ల ఆర్థికాభివృద్ధి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    నేటి కాలంలో ఆచరించాల్సిన సూత్రాలు

    2026 నాటి వేగవంతమైన జీవనశైలిలో మనకు సమయం దొరకడం కష్టమే కావచ్చు, కానీ ఈ మూడు సూత్రాలు కేవలం పురాణాలకే పరిమితం కాదు. నేటికీ ఇవి ఆర్థిక స్థిరత్వానికి మూలాధారాలు. మీ ఇంట్లో తలెత్తే అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం, పొదుపు చేయడం, అలాగే ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవడం ద్వారా మీరు కూడా లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించవచ్చు. ఈ పవిత్రమైన సమయంలో, మీ ఆలోచనలను, ప్రవర్తనను మార్చుకుని లక్ష్మీ అనుగ్రహానికి అర్హులుగా మారండి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పుకోము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/చాణక్య నీతి: ఈ 3 గుణాలు ఉన్న ఇంట్లోనే లక్ష్మీదేవి శాశ్వత నివాసం!
    Home/Rasi Phalalu/చాణక్య నీతి: ఈ 3 గుణాలు ఉన్న ఇంట్లోనే లక్ష్మీదేవి శాశ్వత నివాసం!
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