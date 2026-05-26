ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు సాక్షాత్తూ లక్ష్మీ స్వరూపాలు.. అడుగుపెడితే అదృష్టం.. సంపద రెట్టింపు, కష్టాలు పరార్!
సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలు తమ పుట్టింటికే కాదు, మెట్టినింటికి కూడా అపారమైన అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తారు. వీరు అడుగుపెడితే దరిద్రం పోయి ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు సాక్షాత్తూ లక్ష్మీ స్వరూపాలు అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాశి చక్రం ఎంత ముఖ్యమో, సంఖ్యా శాస్త్రంలో మూలాంకాలు కూడా అంతే కీలకం. సాధారణంగా మన సంప్రదాయంలో ఆడపిల్లలను సాక్షాత్తూ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తాం. అయితే, సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో జన్మించిన మహిళలు అపారమైన అదృష్టవంతులని, వారి ప్రభావం కుటుంబంపై సానుకూలంగా ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
గ్రహాల అనుకూలత, సత్ఫలితాల కారణంగా ఇలాంటి మహిళలు పెళ్లయిన తర్వాత అత్తగారింటికి వెళ్లగానే, అక్కడ నిలిచిపోయిన పనులు కూడా వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఐశ్వర్యంతో పాటు సుఖసంతోషాలు ఆ ఇంట్లో వెల్లివిరుస్తాయి. మరి సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం ఆ అదృష్టవంతులు ఎవరో, ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారు లక్ష్మీ స్వరూపాలో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటి అదృష్టాన్ని రెట్టింపు చేసేస్తారు
మూలాంకం 1: ఆత్మవిశ్వాసానికి, అధికారానికి మారుపేరు.
ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19 లేదా 28వ తేదీల్లో జన్మించిన మహిళల మూలాంకం 1 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యభగవానుడు. సూర్యుని ప్రభావం వల్ల ఈ మహిళల్లో ఒక రకమైన ఆకర్షణ, తేజస్సు కనిపిస్తాయి. వీరు స్వభావరీత్యా ఎంతో ఆత్మగౌరవం కలిగి ఉంటారు. ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా సొంతంగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు.
"మూలాంకం 1 ఉన్న మహిళలు అడుగుపెట్టిన ఇంట్లో గౌరవ మర్యాదలు వేగంగా పెరుగుతాయి," అని సంఖ్యా శాస్త్ర నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. పెళ్లయిన తర్వాత వీరి రాకతో భర్త కెరీర్లో ఊహించని ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. వీరికి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఎక్కువ. డబ్బును ఎలా పొదుపు చేయాలో, ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలో వీరికి బాగా తెలుసు. వీరి తెలివితేటలే ఆ కుటుంబానికి పెద్ద ఆస్తిగా మారుతాయి.
మూలాంకం 6: సుఖసంతోషాల సిరిదేవతలు
ఏ నెలలోనైనా 6, 15 లేదా 24వ తేదీల్లో పుట్టిన మహిళల మూలాంకం 6. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శుక్రుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపద, వైభవం, విలాసాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. శుక్రుడిని లక్ష్మీదేవి అంశగా కూడా పరిగణించడం వల్ల, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు పుట్టుకతోనే అదృష్టవంతులు. వీరు కళాత్మక హృదయం కలిగి ఉంటారు.
వీరు ఇంట్లోకి రాగానే భౌతిక సుఖాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఇల్లు కొనడం, వాహనాలు రావడం లేదా ఖరీదైన వస్తువుల కలయిక వంటివి జరుగుతాయి. వీరు కుటుంబాన్ని ఐకమత్యంగా ఉంచడంలో మేటి. ఎక్కడైతే ప్రేమ, అనురాగం ఉంటాయో అక్కడ లక్ష్మీదేవి నిరంతరం కొలువై ఉంటుందని ఈ మహిళలు నిరూపిస్తారు. వీరు తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని ఎప్పుడూ ఆహ్లాదకరంగా ఉంచుతారు.
మూలాంకం 9: మొండి ధైర్యం.. తిరుగులేని అదృష్టం
ఏ నెలలోనైనా 9, 18 లేదా 27వ తేదీల్లో జన్మించిన మహిళల మూలాంకం 9 అవుతుంది. వీరికి కుజ గ్రహం అధిపతి. వీరు చాలా ధైర్యవంతులు, అపారమైన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉంటారు. ఎంతటి కష్టనష్టాలు ఎదురైనా కుటుంబం కోసం పట్టుదలతో నిలబడతారు. సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ మహిళలు తమ తండ్రికి, భర్తకు ఇద్దరికీ 'లేడీ లక్' అని చెప్పవచ్చు.
వీరు పుట్టిన తర్వాత తండ్రికి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. అలాగే పెళ్లయిన తర్వాత భర్త జాతకం మారిపోతుంది. మూసుకుపోయిన అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. పైకి వీరు కాస్త గంభీరంగా లేదా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడేవారిలా కనిపించినా, మనసు మాత్రం చాలా నిర్మలమైనది. స్వార్థం లేకుండా తన వారి సేవలో తరిస్తారు.
ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం సంఖ్యా శాస్త్ర నిపుణుల విశ్లేషణలు, నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాలు గ్రహ స్థితిగతులను బట్టి మారవచ్చు. మరింత స్పష్టత కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.