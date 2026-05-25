    June Monthly Horoscope: జూన్ నెల రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి రాజయోగం.. వీరికి మాత్రం కష్టాలే!

    June Monthly Horoscope: జూన్ నెలలో గ్రహాల గమనం కొన్ని రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడితే, మరికొందరికి సవాళ్లను విసురుతోంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతకంలో జరిగే మార్పులు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: May 25, 2026 11:15 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా జూన్ నెల ఎంతో కీలకమైన మార్పులకు వేదిక కాబోతోంది. ఈ నెలలో గ్రహాల సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ విషయాల్లో ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    June Monthly Horoscope: జూన్ నెల రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి రాజయోగం (pinterest)
    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ జూన్ నెల కాస్త బిజీగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీపై పని భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కాస్త అసహనానికి లోనవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు, కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. నెల చివరలో మాత్రం మీరు ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి జాతకులకు ఈ నెల అద్భుతంగా ఉంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పెద్ద ఖర్చులను సులభంగా తీర్చగలుగుతారు. ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తున్నాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ నెలలో శుభవార్త అందుతుంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలు వేసుకోవడం మంచిది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఈ మాసం కొన్ని ఒడిదుడుకులను కలిగిస్తుంది. కుటుంబ, ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. పనిలో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. శత్రువులు మీపై పైచేయి సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అనవసర ఖర్చుల వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. బంధాల విషయంలో సహనంతో ఉండండి.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి జూన్ నెల ఎంతో సంతోషాన్నిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు పూర్తి స్థాయిలో ఉంటుంది. వృత్తి జీవితంలో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కొందరికి విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం దక్కుతుంది. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారు ఈ నెలలో మిశ్రమ ఫలితాలను అందుకుంటారు. నెల ప్రారంభంలో వాహనాలు నడిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, గాయాలయ్యే ప్రమాదం ఉంది. లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి కష్టపడాల్సి ఉంటుంది, అయితే చివరికి విజయం మీదే. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. డబ్బు విషయంలో ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు.

    కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి అదృష్టం తోడవుతుంది. చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతున్న పనులు ఈ నెలలో పూర్తవుతాయి. ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. భోగభాగ్యాలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారు ఈ నెలలో సహనాన్ని కోల్పోవద్దు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యం విషయంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు. శత్రువుల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. భారీ పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు రావచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి జూన్ నెల ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు తమ నెట్‌వర్క్‌ను పెంచుకుంటారు. అయితే, రిస్క్ ఉన్న పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఈ నెల పరీక్షా సమయం. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురై చిరాకు కలిగిస్తాయి. ఆదాయం తగ్గి ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆందోళన చెందుతారు. వ్యాపార నిర్ణయాలు తొందరపడి తీసుకోవద్దు. మాట తీరు వల్ల బంధువులతో గొడవలు రావచ్చు, కాబట్టి మౌనంగా ఉండటం ఉత్తమం.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఈ నెల ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు మీ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. బంధాలు మునుపటి కంటే బలపడతాయి.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ నెల మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పనిలో నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు. పై అధికారులతో వాదనలకు దిగకండి. ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. సంబంధాలను కాపాడుకోవడానికి మీరు కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఆర్థికంగా పెద్దగా మార్పులు ఉండవు, వ్యాపారం నిలకడగా సాగుతుంది.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి జూన్ నెల కొత్త ద్వారాలను తెరుస్తుంది. పెట్టుబడులకు ఇది అద్భుతమైన సమయం. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కుటుంబ సమస్యలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకుంటారు. మీ మనసులోని భావాలను ధైర్యంగా వ్యక్తం చేస్తారు. ఏదైనా ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/June Monthly Horoscope: జూన్ నెల రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి రాజయోగం.. వీరికి మాత్రం కష్టాలే!
