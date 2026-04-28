May 2026 Astrology: మే 2026 గ్రహాల సంచారం.. ఈ నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!
May 2026 Astrology: 2026 మే నెలలో ప్రధాన గ్రహాల గమనం వేగంగా మారబోతోంది. బుధ, కుజ, శుక్ర, సూర్య గ్రహాల రాశి పరివర్తన వల్ల ద్వాదశ రాశులపై బలమైన ప్రభావం పడనుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఈ నెల ధనలాభంతో పాటు కెరీర్లో గొప్ప అవకాశాలను తీసుకురానుంది.
ఖగోళంలో గ్రహాల కదలికలు మన జీవిత గమనాన్ని శాసిస్తాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. 2026 మే నెల ఆరంభం నుంచే గ్రహాల స్థితిగతుల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ నెలలో బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు మరియు సూర్యుడు వరుసగా రాశులు మారుతుండటంతో.. వీటి ప్రభావం సామాన్యుడి ఆర్థిక పరిస్థితిపై, వ్యాపార లావాదేవీలపై ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఒకే నెలలో ఇన్ని ప్రధాన గ్రహాల గోచారం జరగడం అరుదైన విషయంగా భావించవచ్చు.
గ్రహాల కదలికలు.. కీలక తేదీలు
మే 1వ తేదీన బుధుడు మేష రాశిలో అస్తమించనున్నాడు. నెల ప్రారంభంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త గందరగోళం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అయితే, మే 11న కుజుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో పరిస్థితులు వేగంగా మారుతాయి. కుజుడి ఈ మార్పు వల్ల ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ఊపందుకుంటాయి. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్, నిర్మాణ రంగాల్లో ఉన్నవారికి కొత్త ఉత్సాహం లభిస్తుంది.
మే 14న శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి, మే 15న సూర్యుడు వృషభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. అదే రోజున బుధుడు కూడా వృషభరాశిలోకి చేరుకుంటాడు. నెల చివరన మే 26న బుధుడు తిరిగి ఉదయించడం వల్ల వ్యాపారాల్లో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోయి, లాభాల బాట పట్టే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట యోగాలు.. పెరుగుతున్న ఆదాయం
ఈ నెలలో కొన్ని ప్రత్యేక యోగాలు కూడా రూపుదిద్దుకోనున్నాయి. మే 2న 'రుచక యోగం' ఏర్పడుతుండగా, మే 14న గురు-శుక్రుల కలయిక వల్ల విలాసవంతమైన జీవితం మరియు ఆర్థిక వెసులుబాటు కలిగే సంకేతాలు ఉన్నాయి. నెల చివరలో ఏర్పడే 'లక్ష్మీ నారాయణ యోగం' ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. ఈ యోగాల వల్ల పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ రాబడి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఏ రాశుల వారికి లాభం?
ఈ గ్రహాల మార్పుల వల్ల ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారు విశేష ఫలితాలు పొందబోతున్నారు:
1.మేష రాశి:
వీరికి వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో వేగం పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడమే కాకుండా, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడేందుకు మార్గాలు సుగమం అవుతాయి.
2.మిథున రాశి:
గత కొంతకాలంగా ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఆందోళనల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి ఇది అనుకూల సమయం. పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు గడిస్తారు.
3.సింహ రాశి:
ఈ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది. రావలసిన బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
4.మకర రాశి:
కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి, ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే ఆలోచన ఫలించే అవకాశం ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే మే నెల రాకపోకలతో పాటు కొత్త అవకాశాలను కూడా మోసుకువస్తోంది. అయితే, గ్రహాల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు లోతుగా ఆలోచించి అడుగు వేయడం ఉత్తమం. ఏ నిర్ణయమైనా ఆవేశంతో కాకుండా ఆలోచనతో తీసుకుంటేనే ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More