Vastu: ఇంట్లో ఈ వాస్తు దోషాలు ఉన్నాయా? ఆరోగ్యం, ఆర్థిక సమస్యలకు కారణం కావచ్చు!
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లోని కొన్ని వాస్తు లోపాలు అనారోగ్యం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మానసిక అశాంతికి కారణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చిన్నపాటి వాస్తు మార్పులు చేయడం ద్వారా సానుకూల శక్తి పెరిగి, ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుందని భావిస్తారు.
వాస్తు దోషాల వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా? ఇంట్లో ప్రశాంతత కరువైందా? నిపుణుల సలహాలతో మీ ఇంటి వాస్తును సరిచూసుకోండి, మీ సమస్యలకు చెక్ పెట్టండి.
ఇల్లు అనేది కేవలం నాలుగు గోడల నిర్మాణం కాదు, అది మన శక్తిని ప్రభావితం చేసే ఒక క్షేత్రం. ఇంట్లో చిన్నపాటి వాస్తు మార్పులు చేసుకున్నా, జీవితంలో అనూహ్యమైన మార్పులు కనిపిస్తాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. తరచుగా అనారోగ్య సమస్యలు రావడం లేదా ఇంట్లో ఏదో తెలియని అశాంతి ఉండటం వంటివి జరుగుతుంటే, దానికి మీ ఇంటి వాస్తులో లోపాలు ఉండవచ్చు. ప్రముఖ వాస్తు నిపుణులు ఆచార్య ముకుల్ రస్తోగి సూచించిన కొన్ని కీలకమైన వాస్తు నియమాలు మీ ఇంటిని ఆరోగ్యకరమైన, ప్రశాంతమైన నిలయంగా మార్చడంలో ఎలా తోడ్పడతాయో తెలుసుకుందాం.
దక్షిణం, పడమర దిశల జాగ్రత్తలు
చాలా మంది దక్షిణం లేదా పడమర వైపు ప్రధాన ద్వారం ఉంటే ఆందోళన చెందుతుంటారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, దక్షిణం లేదా పడమర ముఖ ద్వారాలు ఆశించిన స్థాయిలో శుభఫలితాలను ఇవ్వవు. మీకు వీలైతే, ప్రధాన ద్వారాన్ని దక్షిణం లేదా పడమరలో శుభప్రదమైన స్థానాలకు మార్చుకోవడం ఉత్తమం. ఇది సాధ్యం కాకపోతే, నిపుణుల సలహాతో ద్వార బంధాల వద్ద చిన్నపాటి మార్పులు చేయడం ద్వారా దోషాల తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు.
ఉత్తర దిశ: సంపదకు నిలయం
ఇంటికి ఉత్తర దిశ ఎల్లప్పుడూ తేలికగా, శుభ్రంగా ఉండాలి. ఒకవేళ ఉత్తర దిశలో టాయిలెట్, స్టోర్ రూమ్ లేదా వంటగది వంటివి నిర్మించినా, అక్కడ బరువైన బీరువాలు, సోఫాలు, మెట్లు వంటివి ఏర్పాటు చేసినా అది ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. ఉత్తర దిశలో ఎటువంటి బరువైన నిర్మాణాలు లేకుండా చూసుకోవడం ద్వారా ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. ఈ దిశలో మెట్లు లేదా కప్పు మీద ఒకే గదిని నిర్మించడం వంటివి వాస్తు దోషాలను పెంచుతాయి, కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి.
లిఫ్ట్ మరియు మెట్ల నిర్మాణం
నేటి కాలంలో అపార్ట్మెంట్లలో లిఫ్టుల ఏర్పాటు సాధారణమైపోయింది. అయితే, లిఫ్టులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నైరుతి మూలలో నిర్మించకూడదు. ఆ దిశలో గొయ్యి తీయడం కూడా దోషమే. లిఫ్టులను వాయువ్య దిశలో నిర్మించడం ఉత్తమం. అలాగే, ఇంట్లో ఆలయం లేదా పూజ గదిని ఆగ్నేయ మూలలో ఏర్పాటు చేయకూడదు. ఒకవేళ పొరపాటున అక్కడ ఉంటే, వెంటనే వాటిని ఈశాన్యం లేదా తూర్పు దిశలోకి మార్చుకోవడం మంచిది.
వంటగది, బాత్రూమ్
ఇంట్లో వంటగది, బాత్రూమ్ ఒకదానికొకటి ఆనుకుని ఉండటం లేదా ముఖాముఖి ఉండటం అత్యంత ప్రమాదకరమైన వాస్తు దోషం. వంటగది అగ్ని తత్వానికి, బాత్రూమ్ నీరు లేదా భూమి తత్వానికి ప్రతీక. ఈ రెండూ కలిస్తే అశాంతి, అనారోగ్యం తప్పదు.
ఈ రెండింటి మధ్య కనీసం 10 అడుగుల దూరం ఉండేలా చూసుకోండి.
వీలైతే వంటగదిని ఈశాన్య మూల నుండి దూరంగా ఉంచండి.
ఈశాన్య మూలలో కొంత స్థలాన్ని ఖాళీగా ఉంచి, అక్కడ బోర్-వెల్ ఏర్పాటు చేయడం చాలా శ్రేయస్కరం.
నిరంతరం అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వారికి, వాస్తులో ఈ మార్పులు ఒక దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తాయి. మీ ఇంటి నిర్మాణాన్ని ఒకసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, అవసరమైన చోట నిపుణుల సమక్షంలో చిన్నపాటి మార్పులు చేయడం వల్ల మీ కుటుంబం సుఖసంతోషాలతో ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More