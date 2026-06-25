Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    12 Zodiac signs Detail Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. జూన్ 25న ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, మీ రాశి ఉందా?

    గురువారం విష్ణుమూర్తి ఆరాధనకు ఎంతో విశిష్టమైన రోజు. గ్రహాల గమనం ఆధారంగా జూన్ 25న ఏ రాశుల వారికి లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది? ఎవరెవరు జాగ్రత్తలు వహించాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 25, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి రోజూ ప్రత్యేకమైనదే. ముఖ్యంగా గురువారం రోజున విష్ణువును స్మరించుకోవడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు చెబుతుంటారు. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి జూన్ 25వ తేదీన మేషం మొదలు మీనం వరకు పన్నెండు రాశుల వారి జాతక ఫలితాలు, సూచనలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    12 Zodiac signs Detail Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. జూన్ 25న ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, మీ రాశి ఉందా?
    12 Zodiac signs Detail Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. జూన్ 25న ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, మీ రాశి ఉందా?

    ఈ రాశులకు నేడు తిరుగులేని విజయం

    జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం, సింహం రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలమైన ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    మేష రాశి: మీ ప్రేమ జీవితంలో అపోహలకు తావులేకుండా స్పష్టంగా ఉండండి. వృత్తిపరంగా లక్ష్యాలపై దృష్టి సారించండి. కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితం, ఆరోగ్యం ఈ మూడింటి మధ్య సమతుల్యత పాటించడం నేటి మీ విజయం.

    వృషభ రాశి: కార్యాలయంలో మీ సృజనాత్మకత మీకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయండి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించడం ద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పెంచుకోవచ్చు.

    మిథున రాశి: కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో ఎక్కువ సమయం గడపండి. వారిచ్చే మద్దతు మీకు గొప్ప శక్తినిస్తుంది. నేటి రోజు వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు, మానసిక ప్రశాంతతకు మంచి అవకాశం.

    కర్కాటక రాశి: మీ ఆరోగ్యానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుంటూ, ప్రియమైన వారితో సమయం గడపడం వల్ల మీ శక్తి పుంజుకుంటుంది. కెరీర్ గోల్స్ వైపు అడుగులు వేయండి.

    సింహ రాశి: ఈరోజు సవాళ్లు, అవకాశాల కలయిక. వృత్తిలో ఉత్పాదకతను పెంచుకోండి. వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో పారదర్శకంగా ఉంటూ, ఆర్థిక లావాదేవీల్లో పొదుపును పాటించడం మంచిది.

    కన్య రాశి: మీ భాగస్వామితో ఉన్న బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో చేసే పనుల్లో కొత్తదనాన్ని చూపిస్తే అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు.

    తుల రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అదుపు తప్పకుండా నియంత్రణ పాటించడం చాలా అవసరం. బిజీ లైఫ్‌లో ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి, సరైన సమయానికి విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి: కార్యాలయంలో మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. విలాసాల కోసం అధికంగా ఖర్చు పెట్టే అలవాటుకు స్వస్తి పలికితే భవిష్యత్తుకు మేలు జరుగుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి: వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. రెండింటి మధ్య సరైన సమన్వయం సాధిస్తేనే మీరు అనుకున్న ఫలితాలు దక్కుతాయి.

    మకర రాశి: కొత్త పనులను ప్రారంభించడానికి, బంధుమిత్రులతో సంబంధాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి నేటి రోజు ఎంతో ఉత్తమమైనది. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగండి.

    కుంభ రాశి: మీ నైపుణ్యాలను అందరికీ నిరూపించుకునే గొప్ప అవకాశం మీకు రాబోతోంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే మార్పులను చూసి భయపడకుండా వాటికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    మీన రాశి: ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగుతుంది, దీనిని ఆస్వాదించండి. వృత్తిపరంగా రాజీ పడకుండా పని పూర్తి చేయండి, చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలను ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/12 Zodiac Signs Detail Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. జూన్ 25న ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, మీ రాశి ఉందా?
    Home/Rasi Phalalu/12 Zodiac Signs Detail Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. జూన్ 25న ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, మీ రాశి ఉందా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes