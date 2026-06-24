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    జూన్ 27న శని ప్రదోష వ్రతం.. ఆర్థిక వృద్ధి, సంతాన ప్రాప్తి, ఐశ్వర్యం కోసం అద్భుత పరిహారాలు!

    జ్యేష్ట మాస శుక్ల పక్ష త్రయోదశి రోజున వచ్చే ప్రదోష వ్రతాన్ని ఈసారి జూన్ 27, 2026 (శనివారం) నాడు ఆచరిస్తారు. శనివారం రావడం వల్ల దీనిని శని ప్రదోష వ్రతం అంటారు. శివ పురాణం ప్రకారం ఈ వ్రతం సంతాన ప్రాప్తి, ఆయురారోగ్యం, ఐశ్వర్యం ప్రసాదిస్తుందని విశ్వసిస్తారు. 

    Published on: Jun 24, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యేష్ట మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష త్రయోదశి తిథిని మనం ప్రదోష వ్రతంగా జరుపుకుంటాం. ఈసారి జూన్ 27, 2026, శనివారం నాడు ఈ వ్రతం రావడం వల్ల దీనిని 'శని ప్రదోష వ్రతం'గా పిలుస్తారు. శివ పురాణం ప్రకారం, శనివారం నాడు వచ్చే ప్రదోషం సంతాన ప్రాప్తిని, ఆయురారోగ్యాలను మరియు ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి ఈ రోజు చేసే శివారాధన ఎంతో శక్తివంతమైనది.

    జూన్ 27న శని ప్రదోష వ్రతం.. ఆర్థిక వృద్ధి, సంతాన ప్రాప్తి, ఐశ్వర్యం కోసం అద్భుత పరిహారాలు!
    జూన్ 27న శని ప్రదోష వ్రతం.. ఆర్థిక వృద్ధి, సంతాన ప్రాప్తి, ఐశ్వర్యం కోసం అద్భుత పరిహారాలు!

    శుభ ముహూర్తం మరియు సమయాలు

    జ్యేష్ట మాస త్రయోదశి తిథి జూన్ 27న ఉదయం 10:22 గంటలకు ప్రారంభమై, జూన్ 28న అర్ధరాత్రి 12:43 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే, శివ పూజకు అత్యంత అనువైన 'ప్రదోష కాలం' జూన్ 27 సాయంత్రం 07:04 నుండి రాత్రి 09:06 గంటల వరకు ఉంటుంది. భక్తులు ఈ రెండు గంటల వ్యవధిలో పూజను పూర్తి చేయడం శ్రేయస్కరం.

    పూజా విధానం: భక్తితో శివుని ప్రసన్నం చేసుకోండి

    శని ప్రదోష వ్రతం ఆచరించే వారు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, శుచిగా స్నానమాచరించి, పూజా గదిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు సమీపంలోని శివాలయానికి వెళ్లడం ఉత్తమం.

    అభిషేకం: మొదట శివలింగానికి గంగాజలంతో శుద్ధి చేయాలి. అనంతరం పంచామృతాలతో (పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, చెరకు రసం) అభిషేకం జరిపించాలి.

    అలంకరణ: అభిషేకం పూర్తయ్యాక తెల్లని గంధం, తెల్లని పుష్పాలు, మారేడు దళాలు, భాంగ్, ధూమపానం, తెల్లని బియ్యం సమర్పించాలి.

    దేవతా పూజ: శివునితో పాటు గణపతి, పార్వతీ దేవి, కార్తికేయుడు మరియు నందీశ్వరుని పూజించి కుంకుమ, మాలలను అర్పించాలి.

    మంత్ర పఠనం: "ఓం నమః శివాయ" లేదా "శ్రీ శివాయ నమస్తుభ్యం" మంత్రాలను భక్తితో పఠించండి. చివరగా ఇంటి వద్ద చేసిన పాయసాన్ని (ఖీర్) నైవేద్యంగా సమర్పించి హారతి ఇవ్వాలి.

    సుఖ సంతోషాల కోసం తప్పక చేయాల్సిన పరిహారాలు

    శని ప్రదోష రోజున చేసే ఈ చిన్న పరిహారాలు మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తాయి:

    ఆర్థిక వృద్ధి: పాలల్లో కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు కలిపి ప్రదోష కాలంలో శివలింగానికి అభిషేకం చేయండి. ఇది మీ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.

    సంతాన ప్రాప్తి మరియు ఐశ్వర్యం: యవ ధాన్యం (బార్లీ) ని శివుని పాదాల వద్ద ఉంచి, ఆ పిండితో రొట్టెలు చేసి గోవుకు లేదా దూడకు తినిపించండి. ఇది వంశాభివృద్ధికి మరియు ధనప్రాప్తికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వాటిని దత్తత తీసుకునే ముందు, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూన్ 27న శని ప్రదోష వ్రతం.. ఆర్థిక వృద్ధి, సంతాన ప్రాప్తి, ఐశ్వర్యం కోసం అద్భుత పరిహారాలు!
    Home/Rasi Phalalu/జూన్ 27న శని ప్రదోష వ్రతం.. ఆర్థిక వృద్ధి, సంతాన ప్రాప్తి, ఐశ్వర్యం కోసం అద్భుత పరిహారాలు!
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