Detailed Horscope: కెరీర్, ప్రేమ, ధనం.. నేటి రాశి ఫలాల్లో మీ భవిష్యత్ ఎలా ఉంది?
మంగళవారం అంటేనే ఆంజనేయ స్వామికి ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజు గ్రహ సంచారం, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, అనారోగ్యం, కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. నేడు గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. మీ దైనందిన జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించడానికి ఈ రాశి ఫలాలు మీకు దిశానిర్దేశం చేస్తాయి.
ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు
మేష రాశి:
ప్రేమ జీవితంలో మధురమైన క్షణాలను గడుపుతారు. ఉద్యోగ, ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో మీరు అద్భుతమైన స్థితిలో ఉంటారు. ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. మీ భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి.
వృషభ రాశి:
పెట్టుబడులకు నేడు అత్యంత అనుకూలమైన రోజు. కెరీర్లో సవాళ్లతో కూడిన కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కినా, వాటిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రేమ జీవితం ఉత్సాహంగా సాగుతుంది.
మిథున రాశి:
బంధాల్లో ఏవైనా చిక్కులు ఉంటే మీ భాగస్వామితో నేరుగా మాట్లాడండి. పనిలో మీ లక్ష్యాలపై దృష్టి సారిస్తే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. అయితే, చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటక రాశి:
ప్రేమ విషయాల్లో భావోద్వేగాల కంటే విచక్షణతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కోండి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది.
సింహ రాశి:
భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగ, ఆర్థిక రంగాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
కన్య రాశి:
ప్రేమ జీవితంలోని చిన్నపాటి మనస్పర్థలను తొలగించుకోండి. వృత్తిపరంగా ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు.
తుల రాశి:
వృత్తి జీవితంలో విజయం, వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం రెండూ సమానంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తెలివిగా తీసుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
మీ భావాలను నిర్భయంగా వ్యక్తపరచండి. వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు. అయితే, కొన్ని చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు మీ రోజును ప్రభావితం చేయవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి:
ప్రేమ వ్యవహారాలు మీకు ఎంతో సంతోషాన్నిస్తాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరు ప్రశంసలు అందుకుంటుంది. సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికతో పెట్టుబడులు పెట్టండి. ఆరోగ్యం పట్ల సంతృప్తిగా ఉంటారు.
మకర రాశి:
ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. బంధాల్లో అహంకారాన్ని పక్కనపెట్టి వ్యవహరించండి. కార్యాలయంలో గడువులోపు పనులు పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
కుంభ రాశి:
రిలేషన్షిప్లో సమస్యలుంటే సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి. ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలు మీపై పడవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.
మీన రాశి:
ప్రేమ జీవితం బలంగా ఉంటుంది. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో కెరీర్లో దూసుకెళ్తారు. ఆర్థికంగా పెట్టుబడులకు అనువైన రోజు. ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More