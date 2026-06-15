Detailed Horoscope: గ్రహగతులు మారాయి.. ఈ 5 రాశుల వారికి శుభ సమయం ప్రారంభం!
ప్రతివారం మాదిరిగానే సోమవారం శివారాధనకు ఎంతో విశిష్టమైన రోజు. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో పరమేశ్వరుడిని పూజించడం వల్ల జీవితంలోని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. జూన్ 15వ తేదీ, సోమవారం నాడు గ్రహగతులు ఏయే రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉన్నాయి? ఎవరికి ఏ జాగ్రత్తలు అవసరమో ఈ రోజు రాశి ఫలాల ద్వారా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: సానుకూల దృక్పథంతో అడుగులు వేయండి. మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలపై దృష్టి సారించడం మీకు మేలు చేస్తుంది. అనవసరమైన ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. నేడు మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. పని ఒత్తిడిని మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపనివ్వకుండా, వృత్తి - వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య సమతుల్యత పాటించండి.
వృషభ రాశి: కొత్త పనులను మొదలుపెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను అనుసరించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో రోజు రొమాంటిక్గా ఉంటుంది. ఊహించని సవాళ్లు ఎదురైనా, సంయమనం పాటిస్తూ ముందుకు సాగితే ప్రగతి మీ సొంతమవుతుంది.
మిథున రాశి: ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు లేదా భాగస్వామి సలహాలను తీసుకోండి. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లేందుకు నేటి రోజు అనువైనది. వృత్తిపరంగా ఎదురయ్యే సవాళ్లను మీ ప్రతిభతో అధిగమించండి.
కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు మీ జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు సహజం. కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. పనిపైనే పూర్తిగా దృష్టి కేంద్రీకరించండి. అనవసరపు చర్చలు, గొడవలకు దూరంగా ఉంటే మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
సింహ రాశి: నేడు మీకు పనిభారం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన పడవచ్చు. ఒత్తిడికి గురికాకుండా సమయాన్ని ప్లాన్ చేసుకోండి. మధ్య మధ్యలో చిన్న విరామం తీసుకుంటూ పని పూర్తి చేయడం వల్ల అలసట తగ్గుతుంది.
కన్య రాశి: ఫిట్నెస్ మీద శ్రద్ధ పెట్టండి. ఈరోజు బద్ధకం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సమయానికి పనులు పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించండి. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా అదృష్టం మీ వెంటే ఉంది. సాయంత్రం వేళ భాగస్వామితో కలిసి సమయాన్ని ఆనందంగా గడపండి.
తులా రాశి: పని ఒత్తిడి కారణంగా ఈరోజు కాస్త ఆందోళన చెందే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణాలకు యోగం ఉంది. వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు లేదా ప్రేమ జీవితంలో కీలక మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఒత్తిడిని జయించేందుకు కాసేపు ధ్యానం చేయడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి: ప్రేమానురాగాలతో నిండిన రోజిది. సానుకూల శక్తితో మీ పనులను పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారితో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. భవిష్యత్తు పెట్టుబడుల గురించి స్పష్టమైన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి.
ధనుస్సు రాశి: కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సమయానికి పని పూర్తి చేయకపోతే పై అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి రావచ్చు. ధన లాభం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.
మకర రాశి: యోగా, వ్యాయామంతో మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోండి. ఇటీవల కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాల వల్ల ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితంలో గతంలో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలు తొలగిపోతాయి.
కుంభ రాశి: ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. ఈ రోజు మీకు మీరుగా సమయం కేటాయించుకోండి. వృత్తిలో స్థిరపడటానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవచ్చు.
మీన రాశి: కెరీర్ పరంగా మీకు అద్భుతమైన రోజు. కీలకమైన ప్రాజెక్టుల బాధ్యత మీపై పడవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More