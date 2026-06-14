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    కర్కాటక రాశి వారఫలం : ఈ వారం మీ జాతకం ఎలా ఉంటుంది..? ప్రేమ, కెరీర్, ఉద్యోగపరంగా కలిగే మార్పులు

    Cancer Weekly Horoscope (June 15-21, 2026) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం ఒక ముఖ్యమైన విషయంలో స్పష్టత రాబోతోంది. చాలా కాలంగా మీరు దాటవేస్తున్న ఒక కీలక నిర్ణయం మీ జీవితంలో పెద్ద మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టనుంది.

    Published on: Jun 14, 2026 1:14 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Maheshwaram Mahendra Chary
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    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం (జూన్ 15 నుంచి జూన్ 21 వరకు) అంతర్గత మథనానికి తెరదించి, జీవితంలో ముందడుగు వేసేందుకు అవసరమైన శక్తిని ఇవ్వబోతోంది. గత కొంతకాలంగా మీ మనసును వేధిస్తున్న, మిమ్మల్ని సందిగ్ధంలో పడేసిన ఒక పరిస్థితిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే సమయం వచ్చింది.

    కర్కాటక రాశి వారపు రాశిఫలాలు
    కర్కాటక రాశి వారపు రాశిఫలాలు

    మొదట్లో ఇది మీకు కొంత ఇబ్బందిగా అనిపించినప్పటికీ…. సుదీర్ఘ కాలంగా మీరు వెతుకుతున్న మానసిక స్పష్టతను ఈ నిర్ణయమే మీకు ప్రసాదిస్తుంది. ఇతరుల నుంచి సలహాలు, నమ్మకాలను ఆశించడం కంటే.. మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువగా విశ్వసించాల్సిన వాతావరణంలోకి మీరు ప్రవేశిస్తున్నారు. మీరు ఇప్పటివరకు సాధించిన విజయాలు, మీకున్న సామర్థ్యాలను గుర్తించినప్పుడు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరుగుతుంది. మీతో మీరు ఎంత నిజాయితీగా ఉంటే, జీవితంలో అంత సులభంగా ముందడుగు వేయగలుగుతారు.

    ప్రేమ జీవితం :

    ఈ వారం కర్కాటక రాశి వారి ప్రేమ జీవితం ఒక ఎమోషనల్ జంక్షన్‌కు (భావోద్వేగాల కూడలికి) చేరుకునే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ బంధం గురించి లేదా మీ అంతర్గత భావాల గురించి ఇప్పటివరకు ఏదైనా అనిశ్చితి ఉంటే, ఈ వారంలో దానికి సంబంధించిన పూర్తి స్పష్టత లభిస్తుంది. మీ మనసులో పదే పదే వచ్చే ఆలోచనలు లేదా కలలు మీకు ఏదో ఒక ముఖ్యమైన సందేశాన్ని అందించవచ్చు. మీ హృదయం చెప్పే మాటను వినడం ద్వారా మీ ప్రేమ జీవితం నుండి మీరు నిజంగా ఏం కోరుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకోవడం సులువవుతుంది.

    ఉద్యోగ, కెరీర్ :

    వృత్తిపరమైన విషయాలలో అధిక ఆత్మవిశ్వాసం, స్వీయ నమ్మకం మీకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయి. కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు, అనుభవం ఇప్పటికే మీ వద్ద ఉన్నాయనే విషయాన్ని మీరు గ్రహిస్తారు. ఉద్యోగానికి లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవడంలో మీరు ఇప్పటివరకు వెనుకాడి ఉంటే…. ఈ వారం లభించే సరికొత్త క్లారిటీతో ఒక సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోగలుగుతారు. బయటి వ్యక్తుల ఆమోదం లేదా సర్టిఫికెట్ల కోసం వేచి ఉండటం కంటే.. మీ సొంత నిర్ణయాలపై నమ్మకం ఉంచడం ఈ వారంలో ఎంతో విలువైనదిగా నిరూపితమవుతుంది. సందేహాలను పక్కన పెట్టి నమ్మకంతో అడుగులు వేసినప్పుడే వృద్ధి సాధ్యమవుతుంది.

    ఆర్థిక అంశాలు :

    ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాల విషయంలో ఈ వారం చాలా జాగ్రత్తగా…. ఆలోచనాత్మకంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. విభిన్న రకాల పెట్టుబడి అవకాశాలు లేదా ఖర్చుల ఆప్షన్లను ఒకటికి రెండుసార్లు బేరీజు వేసుకున్న తర్వాతే తుది నిర్ణయానికి రావడం మంచిది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఎలాంటి తొందరపాటు పనికిరాదు. ఆచరణాత్మకంగా, దీర్ఘకాలిక భద్రతకు ఏది మంచిదో ఆలోచించడానికి తగినంత సమయం తీసుకోండి. మీ స్పష్టమైన ఆలోచనలు, ఓరపు మీ ఆర్థిక స్థితిని సురక్షితంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

    ఆరోగ్యం :

    కొన్ని భావోద్వేగాలను లేదా సమస్యలను లోపలే దాచుకుని… వాటిని పరిష్కరించకుండా దాటవేయడం వల్ల మీపై మానసిక ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీ భావాలను ప్రశాంతంగా విశ్లేషించుకోవడానికి మీకంటూ కొంత సమయాన్ని కేటాయించండి. ఇది మీ మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తగినంత విశ్రాంతి, ధ్యానం, ప్రశాంతమైన క్షణాలు మీ జీవితంలో మంచి సమతుల్యతను తీసుకువస్తాయి. మీ మనసులోని అనిశ్చితి ఎప్పుడైతే తొలగిపోతుందో…. అప్పుడు మీ శారీరక శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా దానంతట అవే మెరుగవుతాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటక రాశి వారఫలం : ఈ వారం మీ జాతకం ఎలా ఉంటుంది..? ప్రేమ, కెరీర్, ఉద్యోగపరంగా కలిగే మార్పులు
    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటక రాశి వారఫలం : ఈ వారం మీ జాతకం ఎలా ఉంటుంది..? ప్రేమ, కెరీర్, ఉద్యోగపరంగా కలిగే మార్పులు
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