వృషభ రాశిలోకి కుజుడు - ఈ రాశుల వారికి ధనలాభం, కెరీర్లో ఊహించని విజయాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత కీలకమైన అంగారక గ్రహం (కుజుడు) ఈ జూన్ నెలలో వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ గ్రహ సంచారం వల్ల వృషభం, కర్కాటకం, మీన రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభం, కెరీర్లో ఊహించని విజయాలు దక్కనున్నాయి.
నవగ్రహాలలో సేనాధిపతిగా, శక్తికి, పరాక్రమానికి అధిపతిగా భావించే అంగారక గ్రహం (కుజుడు) తన స్వరాశి అయిన మేషం నుంచి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజుడిని అగ్ని తత్వ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ధైర్యం, శక్తి, పరాక్రమం, భూమి, స్థిరాస్తి, రక్షణ రంగం (సైన్యం, పోలీస్), రిస్క్ తీసుకునే నైజం వంటి వాటికి కుజుడే కారకుడు.
మరోవైపు వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి భౌతిక సౌకర్యాలు, విలాసాలు, అందం మరియు సంపదకు ప్రతీక. గ్రహాల ఈ మార్పు కారణంగా బలమైన యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇది పలు రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సంచారం వల్ల ఏ ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
వృషభ రాశి :
కుజుడి సంచారం వృషభ రాశి వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి, ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించడానికి కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి.
- ఆర్థిక పరిస్థితి : మీ ఆలోచనలు, నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు ఉంటాయి. డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే విషయంలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చాలా కాలంగా ఇల్లు లేదా సొంత వాహనం కొనాలనే మీ కల ఈ సమయంలో నెరవేరుతుంది.
- కెరీర్, అదృష్టం : అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. దీనివల్ల పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. కెరీర్లో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ప్రయాణం నెమ్మదిగా సాగినట్లు అనిపించినా, విజయం మాత్రం ఖాయం.
- ప్రేమ జీవితం : మీ శృంగార జీవితం చాలా మధురంగా సాగుతుంది. భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి సంబంధాలు బలపడతాయి.
- జాగ్రత్త : ఈ సమయంలో మీకు కోపం కాస్త ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రశాంతంగా… ఓపికగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. హనుమంతుడిని నిష్టతో ఆరాధించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి :
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కుజ గోచారం వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
- కెరీర్ వృద్ధి : మీ వృత్తి జీవితంలో కొత్త మైలురాళ్లను అందుకుంటారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. మీ సామర్థ్యానికి తగిన గుర్తింపు లభించే సమయం ఆసన్నమైంది.
- నిర్ణయాలు : ప్రతి విషయంలోనూ సానుకూల దృక్పథంతో వ్యవహరిస్తారు. మీరు తీసుకునే వివేకవంతమైన నిర్ణయాలు సమాజంలో గౌరవాన్ని పెంచుతాయి. అయితే, ఈ కాలంలో అనవసరమైన ఆర్థిక రిస్క్లు తీసుకోవడం మరియు ఊహాజనిత పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి :
మీన రాశి జాతకులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా మారబోతోంది. గతంలో ఎదుర్కొన్న గడ్డు పరిస్థితులు, ఇబ్బందులు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి.
- నాయకత్వ లక్షణాలు : మీలో నాయకత్వ స్పష్టత పెరుగుతుంది. సమాజంలో మరియు కార్యాలయంలో మీకు ప్రత్యేక గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతాయి.
- ధైర్యం, వ్యూహం : ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా, వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేయాలి. ఎక్కడ ధైర్యం చూపాలో అక్కడ వెనకడుగు వేయకుండా ముందడుగు వేస్తే అద్భుతమైన విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి.
కుజ దోష నివారణలు - పరిహారాలు
కుజుడి ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గడానికి, శుభ ఫలితాలు పెరగడానికి జ్యోతిష్య నిపుణులు కొన్ని ముఖ్యమైన పరిహారాలను సూచిస్తున్నారు.
- ప్రతిరోజూ లేదా మంగళవారం నాడు 'సుందరకాండ' పారాయణం చేయడం వల్ల కుజ దోషాల తీవ్రత తగ్గుతుంది.
- హనుమంతుడి ఆలయాన్ని సందర్శించి ఎరుపు రంగు వస్త్రం, కందులు (ఎర్ర పప్పు) లేదా ఎర్రటి మిఠాయిలను దానం చేయడం మంచిది.
- ఆంజనేయ స్వామికి తమలపాకుల మాల సమర్పించడం లేదా తమలపాకును నైవేద్యంగా పెట్టడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నమ్మకాలు, పండితుల అభిప్రాయాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. దీనిని పూర్తిగా నిజమని ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం, వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ కోసం అర్హులైన జ్యోతిష్య నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More