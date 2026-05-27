    వృషభ రాశిలో కుజ సంచారం: ఈ 3 రాశుల దశ తిరుగుతుంది.. పెళ్ళి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి, పదోన్నతులు ఇలా ఎన్నో!

    వృషభ రాశిలో కుజ సంచారం: జూన్ 21 నుంచి అంగారకుడు వృషభ రాశిలో సంచరించబోతున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల మేష, సింహ, మీన రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టడమే కాకుండా ఆర్థికంగా భారీ లాభాలు కలగనున్నాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం. 

    Published on: May 27, 2026 10:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రహాల సేనాధిపతిగా పిలిచే అంగారకుడు (కుజుడు) రాశి మారినప్పుడు దేశ విదేశాలతో పాటు మానవ జీవితంపై కూడా దాని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ధైర్యం, శక్తి, భూమి, ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడైన కుజుడు.. జూన్ నెలలో తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు.

    ఈసారి శుక్రుడికి చెందిన వృషభ రాశిలోకి అంగారకుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ మొదలవుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సంచారం వల్ల ధన సంపద పెరగడమే కాకుండా కెరీర్‌లో ఊహించని ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది.

    వృషభ రాశిలోకి కుజుడి రాక

    ప్రస్తుతం మేష రాశిలో ఉన్న కుజుడు, జూన్ 21, 2026న వృషభ రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఆగస్టు 2, 2026 వరకు అంటే దాదాపు 40 రోజుల పాటు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు. దీనివల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    మేష రాశి: ధన యోగం.. అకస్మాత్తుగా డబ్బు

    మేష రాశి వారికి ఈ మార్పు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుజుడు మీ రాశి నుంచి రెండో స్థానంలో సంచరించడం వల్ల అకస్మాత్తుగా ధన లాభం కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆదాయం పెరగడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి కూడా లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.

    "ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది," అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. వ్యాపారస్తులు తమ నెట్‌వర్క్‌ను పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబ సమస్యలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వీలైతే జీవిత భాగస్వామితో కలిసి విహార యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది.

    సింహ రాశి: కెరీర్‌లో కొత్త శిఖరాలు

    సింహ రాశి వారికి కుజుడు పదో స్థానంలో సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల మీ వృత్తి జీవితంలో సరికొత్త విజయాలు అందుకుంటారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరుతో పైఅధికారులను మెప్పిస్తారు. చాలా కాలంగా పదోన్నతి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో తీపి కబురు అందుతుంది.

    కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడమే కాకుండా జీతం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం చేసే వారు విస్తరణ కోసం పెట్టే ప్రణాళికలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.

    మీన రాశి: పెళ్లి ముచ్చట్లు

    మీన రాశి వారికి కుజుడి గోచరం మూడో స్థానంలో జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు తీసుకునే సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు మీకు మేలు చేస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉండేవారు కొత్త డీల్స్ కుదుర్చుకోవడంలో సక్సెస్ అవుతారు. మీ మాట తీరు, వ్యక్తిత్వం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది.

    నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. పెళ్లి కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారు సరైన భాగస్వామిని పొందవచ్చు . సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, సాధారణ శాస్త్ర నియమాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసమే అందిస్తున్నాం. పూర్తి వివరాల కోసం మీ వ్యక్తిగత జాతకాన్ని నిపుణులకు చూపించుకోవడం ఉత్తమం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

